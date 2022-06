Kimberly Jimenez Obituary English

Kimberly “Kimmy” Jimenez has gained her wings to join our Heavenly Father, at the short age of 17. Her unfortunate passing has left a profound pain in many hearts.

Kimberly is survived by her parents Natanael Jimenez, Nancy San Miguel, Twin-Brother Anthony Lee Jimenez, brother Nathan Jimenez, Paternal Grandmother Francisca Jimenez, Maternal Grandparents Griselda, and Guillermo San Miguel. Also, many Aunts, Uncles, cousins, who loved her dearly, as well as her precious dog, Sugar.

Kimberly was the youngest-born of a set of twins, making her miraculous entry to this world with Anthony “AJ” Jimenez, on May 12, 2005. Their births sparked a joy that resonated hope in everyone’s hearts.

Kimberly was a Junior in LaVergne High School. Some of her passions included fashion, hair-styling, and creating trendy make-up looks. Kim was a young lady, wise beyond her years, who loved to live in her truth. Her smile continues to live in our memories. Her loving spirit remains with us to remind us to love one another every day of our lives.

Kimmy, we find great comfort in knowing that as the gates of heaven open, you are received by your Abuelo Pedro with arms wide open. Rest in Peace, Princess.

https://www.woodfinchapel.com

For more obituaries visit https://rutherfordsource.com/obituaries/

Obituario de Kimberly Jimenez en español

Kimberly “Kimmy” Jimenez ha ganado sus alas para estar en la presencia del Señor, a la corta edad de 17 años. Su desafortunado fallecimiento ha dejado un profundo dolor en nuestros corazones.

Kimberly seguirá viviendo en los corazones de sus padres, Natanael Jimenez y Nancy San Miguel, hermano gemelo Anthony Lee Jimenez, hermanito Nathan Jimenez, abuela paterna Francisca Jimenez, abuelos maternos Griselda y Guillermo San Miguel. También, muchas tías, tíos, primos, primas, y su estimada mascota, Sugar.

Kimberly era la mas joven nacida de un par de gemelos, haciendo su entrada milagrosa a este mundo junto a Anthony “AJ” Lee Jimenez, un 12 de mayo, 2005. Sus nacimientos marcaron una alegría que resonó esperanza en todos nuestros corazones.

Kimberly atendía la preparatoria La Vergne High School, acudía el grado 11. Unas de sus pasiones incluían la moda, peluquería y maquillaje. Kimmy era una joven sabia, más allá de su edad, que vivía en su verdad. Su sonrisa contagiosa continúa viviendo en nuestras memorias. Su espíritu hermoso permanece con nosotros para recordarnos de amarnos cada día de nuestras vidas.

Kimmy, nos da un gran consuelo que, al abrirse las puertas de cielo, tu Abuelo Pedro te recibe con los brazos abiertos. Descansa en Paz, Princesa.