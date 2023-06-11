SEVERE Thunderstorm Watch For Middle Tennessee Including CMA Fest

By
Clark Shelton
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CMA Fest temporarily has closed stages as storms are popping up ahead of the main system

For updates on stage closings : https://cmafest.com/app/

For your Close to Home LIVE radar find your county here

Severe Thunderstorm Watch

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 265
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
225 PM CDT SUN JUN 11 2023

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 265 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

TNC003-015-021-027-031-035-037-041-043-049-055-061-081-083-085-
087-099-101-111-117-119-125-133-135-137-141-147-149-159-161-165-
169-175-177-181-185-187-189-120300-
/O.NEW.KWNS.SV.A.0265.230611T1925Z-230612T0300Z/

TN
.    TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE

BEDFORD              CANNON              CHEATHAM
CLAY                 COFFEE              CUMBERLAND
DAVIDSON             DE KALB             DICKSON
FENTRESS             GILES               GRUNDY
HICKMAN              HOUSTON             HUMPHREYS
JACKSON              LAWRENCE            LEWIS
MACON                MARSHALL            MAURY
MONTGOMERY           OVERTON             PERRY
PICKETT              PUTNAM              ROBERTSON
RUTHERFORD           SMITH               STEWART
SUMNER               TROUSDALE           VAN BUREN
WARREN               WAYNE               WHITE
WILLIAMSON           WILSON

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