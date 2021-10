Miss Kemberli Guadalupe passed away Wednesday, October 5, 2021 in Murfreesboro, TN.

She is survived by her parents, Ernesto Gutierrez Q and Teresa Rodriguez Quintero; siblings, Andrea Gutierrez, Nestor Gutierrez, and Landon Gutierrez; and grandparents, Elvira Quijas, Vicente Guteirrez, and Maria Ines Quintero. She was preceded in death by a brother, Leandro Gutierrez, and a grandfather, Rafael Rodriguez.

www.woodfinchapel.com

Miss Kemberli Guadalupe falleció el miércoles 5 de octubre de 2021 en Murfreesboro, TN.

Le sobreviven sus padres, Ernesto Gutiérrez Q y Teresa Rodríguez Quintero; hermanos, Andrea Gutierrez, Nestor Gutierrez y Landon Gutierrez; y abuelos, Elvira Quijas, Vicente Guteirrez y Maria Ines Quintero. Le precedieron en la muerte un hermano, Leandro Gutiérrez, y un abuelo, Rafael Rodríguez.