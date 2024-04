NASHVILLE – April 5, 2024 – What’s in a number? The Titans on Friday revealed the uniform numbers for the team’s new free agents.

Here’s a look at all the numbers:

0 Calvin Ridley

11 Mason Rudolph

13 Chidobe Awuzie

20 Tony Pollard

38 L’Jarius Sneed

53 Saahdiq Charles

56 Kenneth Murray Jr

69 Sebastian Joseph-Day

79 Lloyd Cushenberry III

Number changes

2 Tyjae Spears

17 Ty Zentner

71 Jaelyn Duncan

96 TK McLendon Jr