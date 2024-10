OBITUARY: Azalia Guzman De La Paz

Azalia Guzmán De La Paz falleció el 12 de octubre de 2024, nació el 1 de enero de 2007.

No es una despedida, sino un hasta pronto, hasta que nos volvamos a encontrar en el reino de Dios que confío nos tiene preparado.

Quiero que sepas que me voy feliz, no tuve miedo, sé que Dios me recibirá con un gran abrazo, no derrames lágrimas, quiero que seas fuerte y valiente tal como lo fui yo.

Sé fuerte y sigue adelante, vive la vida, sé amable, agradecido y ayuda a quienes te necesitan, siempre con el corazón y una sonrisa.

Siempre estaré a tu lado, acompañándote con una sonrisa y muy orgulloso de ti.

El Señor es mi pastor, nada me faltará en los verdes pastos, él me hace descansar. Mi alma me lleva a las aguas del descanso y me consuela (Salmo 23)