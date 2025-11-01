What’s New to Streaming in November 2025

By
Michael Carpenter
-
0
33

Streaming entertainment can be overwhelming, with so many services adding new shows and movies every week. Here is a list of new streaming movie releases this November 2025 on Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max, Hulu, and Tubi.

Must-Watch Lists for November 2025:

Please Join Our FREE Newsletter!



RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR