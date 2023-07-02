WEATHER ALERT – Severe Thunderstorm Watch..Again

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Severe Thunderstorm Watch
SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 431 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 1235 PM CDT SUN JUL 2 2023 SEVERE THUNDERSTORM WATCH 431 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TNC005-015-017-021-027-033-037-039-041-043-045-049-053-075-077- 079-081-083-085-087-095-097-111-113-125-131-133-135-137-141-147- 149-159-161-165-167-169-183-187-189-030100- /O.NEW.KWNS.SV.A.0431.230702T1735Z-230703T0100Z/ TN . TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE BENTON CANNON CARROLL CHEATHAM CLAY CROCKETT DAVIDSON DECATUR DE KALB DICKSON DYER FENTRESS GIBSON HAYWOOD HENDERSON HENRY HICKMAN HOUSTON HUMPHREYS JACKSON LAKE LAUDERDALE MACON MADISON MONTGOMERY OBION OVERTON PERRY PICKETT PUTNAM ROBERTSON RUTHERFORD SMITH STEWART SUMNER TIPTON TROUSDALE WEAKLEY WILLIAMSON WILSON $$ ATTN...WFO...MEG...OHX...PAH...LMK...