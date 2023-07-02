WEATHER ALERT – Severe Thunderstorm Watch..Again

By
Clark Shelton
-
0
79

For your Close to Home LIVE radar and warnings find your county here

Severe Thunderstorm Watch

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 431
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
1235 PM CDT SUN JUL 2 2023

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 431 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM CDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

TNC005-015-017-021-027-033-037-039-041-043-045-049-053-075-077-
079-081-083-085-087-095-097-111-113-125-131-133-135-137-141-147-
149-159-161-165-167-169-183-187-189-030100-
/O.NEW.KWNS.SV.A.0431.230702T1735Z-230703T0100Z/

TN
.    TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE

BENTON               CANNON              CARROLL
CHEATHAM             CLAY                CROCKETT
DAVIDSON             DECATUR             DE KALB
DICKSON              DYER                FENTRESS
GIBSON               HAYWOOD             HENDERSON
HENRY                HICKMAN             HOUSTON
HUMPHREYS            JACKSON             LAKE
LAUDERDALE           MACON               MADISON
MONTGOMERY           OBION               OVERTON
PERRY                PICKETT             PUTNAM
ROBERTSON            RUTHERFORD          SMITH
STEWART              SUMNER              TIPTON
TROUSDALE            WEAKLEY             WILLIAMSON
WILSON
$$


ATTN...WFO...MEG...OHX...PAH...LMK...

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here