WEATHER ALERT 5-8-2025 Severe Thunderstorm Watch

By
Clark Shelton
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60

Severe Thunderstorm Watch

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 238
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
1225 PM CDT THU MAY 8 2025

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 238 IS IN EFFECT UNTIL 800 PM CDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

TNC003-005-015-017-021-023-027-031-035-037-039-041-043-049-053-
055-061-069-071-077-079-081-083-085-087-099-101-109-111-113-117-
119-125-131-133-135-137-141-147-149-159-161-165-169-175-177-181-
183-185-187-189-090100-
/O.NEW.KWNS.SV.A.0238.250508T1725Z-250509T0100Z/

TN
.    TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE

BEDFORD              BENTON              CANNON
CARROLL              CHEATHAM            CHESTER
CLAY                 COFFEE              CUMBERLAND
DAVIDSON             DECATUR             DE KALB
DICKSON              FENTRESS            GIBSON
GILES                GRUNDY              HARDEMAN
HARDIN               HENDERSON           HENRY
HICKMAN              HOUSTON             HUMPHREYS
JACKSON              LAWRENCE            LEWIS
MACON                MADISON             MARSHALL
MAURY                MCNAIRY             MONTGOMERY
OBION                OVERTON             PERRY
PICKETT              PUTNAM              ROBERTSON
RUTHERFORD           SMITH               STEWART
SUMNER               TROUSDALE           VAN BUREN
WARREN               WAYNE               WEAKLEY
WHITE                WILLIAMSON          WILSON
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ATTN...WFO...LMK...OHX...MEG...PAH...

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