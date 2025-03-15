Tornado Watch 3-15-2025

By
Clark Shelton
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Tornado Watch

TORNADO WATCH OUTLINE UPDATE FOR WT 47
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
1250 PM CDT SAT MAR 15 2025

TORNADO WATCH 47 IS IN EFFECT UNTIL 900 PM CDT FOR THE
 FOLLOWING LOCATIONS

TNC003-015-021-027-031-035-037-041-043-049-051-055-061-081-087-
099-101-103-111-117-119-127-133-135-137-141-147-149-159-165-169-
175-177-181-185-187-189-160200-
/O.NEW.KWNS.TO.A.0047.250315T1750Z-250316T0200Z/

TN
.    TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE

BEDFORD              CANNON              CHEATHAM
CLAY                 COFFEE              CUMBERLAND
DAVIDSON             DE KALB             DICKSON
FENTRESS             FRANKLIN            GILES
GRUNDY               HICKMAN             JACKSON
LAWRENCE             LEWIS               LINCOLN
MACON                MARSHALL            MAURY
MOORE                OVERTON             PERRY
PICKETT              PUTNAM              ROBERTSON
RUTHERFORD           SMITH               SUMNER
TROUSDALE            VAN BUREN           WARREN
WAYNE                WHITE               WILLIAMSON
WILSON
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