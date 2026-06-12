Tennessee Lottery Results for June 12, 2026

:where(.jp-hero,.jp-draw){–jp-font-display:’Google Sans’,’Inter’,-apple-system,BlinkMacSystemFont,’Segoe UI’,Roboto,Arial,sans-serif;–jp-font-body:’Inter’,-apple-system,BlinkMacSystemFont,’Segoe UI’,Roboto,Arial,sans-serif;–jp-radius:20px;–jp-accent:#4f46e5;–jp-accent-2:#7c3aed;–jp-accent-ink:#ffffff;–jp-ball-bg:#ffffff;–jp-ball-ink:#0f172a}.jp-hero{position:relative;border-radius:var(–jp-radius);padding:36px 40px 40px;margin:0 0 32px;color:#ffffff;background:radial-gradient(900px 400px at 85% -20%,rgba(255,214,0,0.35),transparent 60%),radial-gradient(600px 400px at 0% 120%,rgba(236,72,153,0.45),transparent 55%),linear-gradient(135deg,#0f172a 0%,#1e1b4b 45%,#4c1d95 100%);overflow:hidden;isolation:isolate;box-shadow:0 10px 30px -10px rgba(15,23,42,0.45)}.jp-hero::before{content:”;position:absolute;inset:0;background-image:radial-gradient(rgba(255,255,255,0.08) 1px,transparent 1px);background-size:22px 22px;opacity:0.5;pointer-events:none;z-index:-1}.jp-hero::after{content:”;position:absolute;top:-40px;right:-40px;width:220px;height:220px;border-radius:50%;background:radial-gradient(closest-side,rgba(250,204,21,0.55),transparent 70%);filter:blur(8px);pointer-events:none;z-index:-1}.jp-hero__eyebrow{display:inline-flex;align-items:center;gap:8px;font-family:var(–jp-font-display);font-size:12px;font-weight:700;letter-spacing:0.18em;text-transform:uppercase;color:#fde68a;padding:6px 12px;border-radius:999px;background:rgba(250,204,21,0.12);border:1px solid rgba(250,204,21,0.35);margin-bottom:16px}.jp-hero__eyebrow::before{content:’✦’;font-size:11px;color:#facc15}.jp-hero__title{font-family:var(–jp-font-display);font-size:clamp(26px,4vw,36px);font-weight:700;line-height:1.15;letter-spacing:-0.02em;margin:0 0 14px;color:#ffffff}.jp-hero__lede{margin:0;color:rgba(255,255,255,0.82);font-size:16px;line-height:1.55;max-width:60ch}.jp-intro{margin:0 0 28px;padding:0;color:#334155;font-family:var(–jp-font-body);font-size:16px;line-height:1.65}.jp-intro a{color:var(–jp-accent,#4f46e5);text-decoration:underline;text-underline-offset:2px}.jp-hero+.jp-intro{margin-top:-8px}.entry-content .jp-intro{margin:0 0 28px}.jp-draw{position:relative;border-radius:var(–jp-radius);padding:0;margin:20px 0;background:linear-gradient(180deg,#ffffff 0%,color-mix(in srgb,var(–jp-accent) 2%,#fbfbfc) 100%);border:1px solid #e5e7eb;box-shadow:0 1px 2px rgba(15,23,42,0.04),0 10px 30px -15px rgba(15,23,42,0.18);overflow:hidden;transition:transform .25s ease,box-shadow .25s ease}@supports not (background:color-mix(in srgb,red,blue)){.jp-draw{background:linear-gradient(180deg,#ffffff 0%,#f9fafb 100%)}}.jp-draw:hover{transform:translateY(-2px);box-shadow:0 2px 4px rgba(15,23,42,0.06),0 20px 40px -18px rgba(15,23,42,0.28)}.jp-draw::before{content:”;position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;width:6px;background:linear-gradient(180deg,var(–jp-accent),var(–jp-accent-2));z-index:1}.jp-draw__header{display:flex;align-items:center;gap:14px;flex-wrap:wrap;padding:18px 26px 18px 30px;background:linear-gradient(135deg,var(–jp-accent) 0%,var(–jp-accent-2) 100%);color:var(–jp-accent-ink);position:relative;overflow:hidden}.jp-draw__date{margin-left:auto}.entry-content .jp-draw__logo,.jp-draw__logo{width:56px !important;height:56px !important;max-width:56px !important;max-height:56px !important;min-width:56px;min-height:56px;border-radius:12px;object-fit:contain;object-position:center;padding:6px;background:rgba(255,255,255,0.96);border:1px solid rgba(255,255,255,0.35);box-shadow:0 2px 4px rgba(0,0,0,0.15),inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.9);flex-shrink:0;flex-grow:0;position:relative;z-index:1;display:inline-block;margin:0;box-sizing:border-box;vertical-align:middle}.jp-draw__header::after{content:”;position:absolute;top:-50%;right:-10%;width:200px;height:200%;background:radial-gradient(closest-side,rgba(255,255,255,0.18),transparent 70%);pointer-events:none}.jp-draw__name{font-family:var(–jp-font-display);font-size:20px;font-weight:700;letter-spacing:-0.01em;line-height:1.2;color:inherit;position:relative;z-index:1;text-shadow:0 1px 2px rgba(15,23,42,0.18)}.jp-draw__date{font-family:var(–jp-font-body);font-size:12px;font-weight:600;letter-spacing:0.06em;text-transform:uppercase;color:rgba(255,255,255,0.88);padding:5px 12px;border-radius:999px;background:rgba(255,255,255,0.18);border:1px solid rgba(255,255,255,0.25);backdrop-filter:blur(4px);position:relative;z-index:1;white-space:nowrap}.jp-draw__date::before{content:’Draw Date:’;opacity:0.7;font-weight:500}.jp-balls{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:12px;align-items:center;padding:44px 26px 24px 30px;margin:0;list-style:none;position:relative}.jp-draw>.jp-balls::before{content:’Winning Numbers’;position:absolute;top:16px;left:30px;font-family:var(–jp-font-display);font-size:10px;font-weight:800;letter-spacing:0.16em;text-transform:uppercase;color:#64748b;line-height:1;pointer-events:none}.jp-ball{position:relative;display:inline-flex;align-items:center;justify-content:center;width:56px;height:56px;border-radius:50%;font-family:var(–jp-font-display);font-size:20px;font-weight:700;font-variant-numeric:tabular-nums;letter-spacing:-0.02em;color:var(–jp-ball-ink);background:linear-gradient(145deg,#ffffff,#e5e7eb);border:1px solid rgba(15,23,42,0.43);box-shadow:inset 0 2px 4px rgba(255,255,255,0.8),inset 0 -4px 6px rgba(0,0,0,0.15),0 4px 10px rgba(0,0,0,0.12);flex:0 0 auto;line-height:1}.jp-ball::before{content:none}.jp-ball–bonus{color:var(–jp-accent-ink);background:radial-gradient( circle at 30% 25%,rgba(255,255,255,0.25) 0%,rgba(255,255,255,0.08) 18%,transparent 40% ),radial-gradient( circle at 65% 70%,var(–jp-accent) 0%,var(–jp-accent-2) 100% );border-color:rgba(15,23,42,0.25);box-shadow:inset 0 2px 4px rgba(255,255,255,0.13),inset 0 -6px 10px rgba(0,0,0,0.22),0 6px 16px -2px rgba(0,0,0,0.3),0 0 0 2px rgba(255,255,255,0.4);text-shadow:0 1px 2px rgba(15,23,42,0.35);margin-left:24px}.jp-ball–bonus::after{content:”;position:absolute;left:-14px;top:-4px;bottom:-4px;width:1px;background:linear-gradient(180deg,transparent 0%,#d1d5db 25%,#d1d5db 75%,transparent 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10px}.jp-draw__section-title{display:inline-flex;align-items:center;gap:6px;vertical-align:middle;font-family:var(–jp-font-display);font-size:11px;font-weight:700;letter-spacing:0.14em;text-transform:uppercase;color:var(–jp-accent);margin:0;padding:3px 10px;background:color-mix(in srgb,var(–jp-accent) 10%,white);border-radius:999px;border:1px solid color-mix(in srgb,var(–jp-accent) 25%,transparent)}.jp-draw__section>.jp-draw__section-title:first-child{margin-bottom:10px}.jp-draw__section-date{display:inline-block;margin:0;padding:0;font-family:var(–jp-font-display);font-size:11px;font-weight:600;letter-spacing:0.1em;text-transform:uppercase;color:#94a3b8;white-space:nowrap}@supports not (background:color-mix(in srgb,red,blue)){.jp-draw__section-title{background:rgba(15,23,42,0.04);border-color:rgba(15,23,42,0.1)}}.jp-draw__section-title::before{content:”;width:6px;height:6px;border-radius:50%;background:var(–jp-accent);box-shadow:0 0 0 3px color-mix(in srgb,var(–jp-accent) 20%,transparent)}.jp-draw__section .jp-balls{padding:0 6px 8px;gap:10px}.jp-draw__section .jp-ball{width:48px;height:48px;font-size:17px}.jp-disclaimer{display:block;margin:28px 0 8px;padding:16px 20px;background:#f8fafc;border:1px solid #e2e8f0;border-left:3px solid #94a3b8;border-radius:8px;font-size:12px;line-height:1.55;color:#64748b;font-style:italic}.jp-disclaimer a{color:#475569;text-decoration:underline}.jp-draw__meta{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px;align-items:center;padding:0 26px 22px 30px;margin:0;color:#475569;font-size:13px}.jp-draw__meta:empty{display:none}.jp-chip{display:inline-flex;align-items:center;gap:10px;padding:10px 18px;border-radius:999px;background:#f1f5f9;color:#334155;font-family:var(–jp-font-display);font-size:14px;font-weight:700;letter-spacing:0.01em;line-height:1.4;white-space:nowrap;border:1px solid #e2e8f0}.jp-chip::before{font-size:16px;opacity:0.95;line-height:1}.jp-chip–jackpot{background:linear-gradient(135deg,#fef3c7,#fde68a);color:#854d0e;border-color:#fcd34d}.jp-chip–jackpot::before{content:’💰’}.jp-chip–mult{background:linear-gradient(135deg,#ede9fe,#ddd6fe);color:#5b21b6;border-color:#c4b5fd}.jp-chip–mult::before{content:’⚡’}.jp-chip–next{background:linear-gradient(135deg,#dbeafe,#bfdbfe);color:#1e40af;border-color:#93c5fd;padding:10px 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With a Powerball jackpot climbing to $258 million, Tennessee lottery players have plenty to look forward to as of June 12, 2026. Recent drawings also brought fresh results for Mega Millions, Lotto America, Tennessee Cash, Daily Tennessee Jackpot, Millionaire for Life, Cash 3, and Cash 4. Check your numbers below and follow the next drawing for your chance to win big.
June 10, 2026
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PB14
35
41
42
67
PB11
June 9, 2026
30
36
38
40
MB03
June 10, 2026
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23
45
51
SB06
June 10, 2026
07
09
12
19
CB01
June 11, 2026
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33
36
June 11, 2026
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LB02
June 11, 2026
June 11, 2026
June 11, 2026
June 10, 2026
June 10, 2026
June 11, 2026
June 11, 2026
June 11, 2026
June 10, 2026
June 10, 2026
For more updates and the latest winning numbers, keep checking back as new Tennessee Lottery results are posted.
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