SEVERE THUNDERSTORM WATCH 8-12-2023

By
Clark Shelton
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Severe Thunderstorm Watch

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 633
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
1050 AM CDT SAT AUG 12 2023

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 633 IS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

TNC001-003-007-009-011-013-015-027-031-035-037-041-049-051-055-
061-065-081-087-093-099-101-103-105-107-111-115-117-119-121-123-
127-129-133-135-137-139-141-143-145-149-151-153-159-165-169-173-
175-177-181-185-187-189-122300-
/O.NEW.KWNS.SV.A.0633.230812T1550Z-230812T2300Z/

TN
.    TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE

ANDERSON             BEDFORD             BLEDSOE
BLOUNT               BRADLEY             CAMPBELL
CANNON               CLAY                COFFEE
CUMBERLAND           DAVIDSON            DE KALB
FENTRESS             FRANKLIN            GILES
GRUNDY               HAMILTON            HICKMAN
JACKSON              KNOX                LAWRENCE
LEWIS                LINCOLN             LOUDON
MACON                MARION              MARSHALL
MAURY                MCMINN              MEIGS
MONROE               MOORE               MORGAN
OVERTON              PERRY               PICKETT
POLK                 PUTNAM              RHEA
ROANE                RUTHERFORD          SCOTT
SEQUATCHIE           SMITH               SUMNER
TROUSDALE            UNION               VAN BUREN
WARREN               WAYNE               WHITE
WILLIAMSON           WILSON
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ATTN...WFO...BMX...OHX...MRX...HUN...FFC...

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