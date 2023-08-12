SEVERE THUNDERSTORM WATCH 8-12-2023

For your Close to Home LIVE radar find your county here
Severe Thunderstorm Watch
SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 633 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 1050 AM CDT SAT AUG 12 2023 SEVERE THUNDERSTORM WATCH 633 IS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TNC001-003-007-009-011-013-015-027-031-035-037-041-049-051-055- 061-065-081-087-093-099-101-103-105-107-111-115-117-119-121-123- 127-129-133-135-137-139-141-143-145-149-151-153-159-165-169-173- 175-177-181-185-187-189-122300- /O.NEW.KWNS.SV.A.0633.230812T1550Z-230812T2300Z/ TN . TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE ANDERSON BEDFORD BLEDSOE BLOUNT BRADLEY CAMPBELL CANNON CLAY COFFEE CUMBERLAND DAVIDSON DE KALB FENTRESS FRANKLIN GILES GRUNDY HAMILTON HICKMAN JACKSON KNOX LAWRENCE LEWIS LINCOLN LOUDON MACON MARION MARSHALL MAURY MCMINN MEIGS MONROE MOORE MORGAN OVERTON PERRY PICKETT POLK PUTNAM RHEA ROANE RUTHERFORD SCOTT SEQUATCHIE SMITH SUMNER TROUSDALE UNION VAN BUREN WARREN WAYNE WHITE WILLIAMSON WILSON $$ ATTN...WFO...BMX...OHX...MRX...HUN...FFC...