Severe Thunder Storm Watch 9-24-2024

By
Clark Shelton
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Showers and thunderstorms likely, mainly after 2pm. Mostly cloudy, with a high near 86. Southwest wind around 10 mph, with gusts as high as 20 mph. Chance of precipitation is 70%. New rainfall amounts between a quarter and half of an inch possible. A spinup Tornado is possible so be weather aware.

  

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 681
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
1245 PM CDT TUE SEP 24 2024

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 681 IS IN EFFECT UNTIL 700 PM CDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

TNC003-013-015-021-027-031-035-037-039-041-043-049-055-061-071-
081-087-099-101-109-111-117-119-129-133-135-137-141-147-149-151-
159-165-169-175-177-181-185-187-189-250000-
/O.NEW.KWNS.SV.A.0681.240924T1745Z-240925T0000Z/

TN
.    TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE

BEDFORD              CAMPBELL            CANNON
CHEATHAM             CLAY                COFFEE
CUMBERLAND           DAVIDSON            DECATUR
DE KALB              DICKSON             FENTRESS
GILES                GRUNDY              HARDIN
HICKMAN              JACKSON             LAWRENCE
LEWIS                MACON               MARSHALL
MAURY                MCNAIRY             MORGAN
OVERTON              PERRY               PICKETT
PUTNAM               ROBERTSON           RUTHERFORD
SCOTT                SMITH               SUMNER
TROUSDALE            VAN BUREN           WARREN
WAYNE                WHITE               WILLIAMSON
WILSON

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