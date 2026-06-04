Retail Food Health Scores for Rutherford County June 4, 2026

These are the food safety retail health scores for Rutherford County with their most recent inspection score as of June 4, 2026, according to the Tennessee Department of Agriculture’s latest available health score information. This includes grocery stores, Gas Stations, and more. Read more local health inspections here!
|Name
|Score
|Date
|Address
|City
|Zip
|TOBACCO OUTLET & ALRAYAN REST.
|58
|04/27/2026
|1107 Memorial Blvd
|Murfreesboro
|37129
|E AND S INTERNATIONAL MARKET
|62
|02/27/2026
|1622 Bradyville Pike
|Murfreesboro
|37130
|FIESTA MARKET
|70
|11/25/2025
|566 Nissan Dr
|Smyrna
|37167
|MERCADOS MARIAS #2
|71
|04/14/2026
|1820 Bradyville Pike
|Murfreesboro
|37130
|SMYRNA SUPER MERCADO, LLC
|71
|02/05/2026
|75 N Lowry St
|Smyrna
|37167
|GORDON'S MARKET
|72
|05/15/2026
|7318 Manchester Pike
|Murfreesboro
|37127
|HARRY'S #44
|72
|05/27/2026
|5855 Shelbyville Pike
|Christiana
|37037
|LAVERGNE SUPERMERCADO
|72
|03/30/2026
|410 Dick Buchanan St
|La Vergne
|37086
|ROCK SPRINGS CORNER
|72
|05/14/2026
|1500 Rock Springs Road
|Smyrna
|37167
|GROCERY HUB
|74
|03/24/2026
|1932 Almaville Road
|Smyrna
|37167
|MEXICHINA EXPRESS
|74
|05/15/2026
|2206 Old Fort Parkway
|Murfreesboro
|37129
|KWIK SAK #631
|75
|05/22/2026
|406 S Lowery St
|Smyrna
|37167
|NOI'S ORIENTAL MARKET
|78
|04/14/2026
|1619 Bradyville Pike
|Murfreesboro
|37130
|WE LOVE EMPANADAS
|78
|04/09/2026
|452 North Thompson Lane Suite C
|Murfreesboro
|37129
|7-ELEVEN #41064H
|79
|04/24/2026
|3208 S Church St
|Murfreesboro
|37128
|MERCADOS MARIA'S
|79
|05/11/2026
|264 Heritage Park Dr
|Murfreesboro
|37129
|CIRCLE K #4703701
|80
|04/28/2026
|1880 Almaville Rd
|Smyrna
|37167
|LARROS MARKET
|80
|05/07/2026
|415 Old Nashville Highway
|LaVergne
|37086
|LION MART
|80
|01/05/2026
|1646 JOE B JACKSON PARKWAY
|MURFREESBORO
|37127
|KWIK FALAFEL & GYRO LLC
|81
|05/20/2026
|904 Northwest Broad Street
|Murfreesboro
|37129
|M & K MARKET
|81
|05/07/2026
|300 Enon Springs Road East
|Smyrna
|37167
|M & M MARKET
|81
|04/28/2026
|407 S Maney Ave
|Murfreesboro
|37130
|RR Market
|81
|03/13/2026
|1607 Middle Tennessee Blvd
|Murfreesboro
|37130
|UNITED GROCERY OUTLET #12
|81
|05/28/2026
|117 S.E. Broad St
|Murfreesboro
|37130
|ASIA MARKET & THAI PHOOKET INC
|82
|11/21/2025
|13946 Old Nashville Highway
|Smyrna
|37167
|MARIAS MARKET INC
|82
|06/04/2026
|5265 Murfreesboro Road
|LaVergne
|37086
|ME SAI ASIAN MARKET
|82
|05/27/2026
|490 St Andrews Dr
|Murfreesboro
|37128
|ROCK SPRINGS MARKET
|82
|05/13/2026
|2124 ROCK SPRING ROAD
|SMYRNA
|37167
|SAM'S CLUB #6501
|82
|04/21/2026
|125 John R Rice Blvd
|Murfreesboro
|37129
|SAN MARCOS SUPERMERCADO
|82
|02/11/2026
|1156 E Main St
|Murfreesboro
|37130
|CORNER FOOD MART
|83
|04/29/2026
|3273 Manchester Pike
|Murfreesboro
|37127
|MURPHY EXPRESS #8683
|83
|05/22/2026
|1695 Memorial Blvd
|Murfreesboro
|37129
|SUBWAY
|83
|05/20/2026
|2000 Old Fort Parkway
|Murfreesboro
|37129
|UNCLE SANDY'S BP
|83
|11/25/2025
|2019 SOUTH CHURCH STREET
|MURFREESBORO
|37130
|US MARKET
|83
|03/03/2026
|1629 Bradyville Rd
|Murfreesboro
|37130
|BJ'S WHOLESALE CLUB #394
|84
|03/17/2026
|543 Industrial Blvd
|La Vergne
|37086
|FLORENCE POINT
|84
|04/20/2026
|2736 Florence Rd
|Murfreesboro
|37129
|KWIK MART EXPRESS
|84
|05/14/2026
|315 N Front St
|Murfreesboro
|37130
|LOVE'S TRAVEL STOP #314
|84
|04/01/2026
|6137 Epps Mills Rd
|Christiana
|37037
|PAPA MURPHY'S TN034
|84
|05/22/2026
|3183 South Church Street
|Murfreesboro
|37127
|RACETRAC #2616
|84
|04/13/2026
|390 W Sam Ridley Parkway
|Smyrna
|37167
|SAINT ANDREWS MARKET
|84
|03/31/2026
|1725 St. Andrews Dr
|Murfreesboro
|37128
|CIRCLE K #4703699
|85
|12/18/2025
|3401 Memorial Blvd
|Murfreesboro
|37129
|DOLLAR GENERAL #7328
|85
|04/23/2025
|298 Sam Ridley Pkwy E
|Smyrna
|37167
|GILS FOOD MART INC
|85
|05/21/2026
|100 Gils Street
|Smyrna
|37167
|KROGER #564
|85
|04/30/2026
|2050 Lascassas Pike
|Murfreesboro
|37130
|MEAT CO. BORO LLC
|85
|06/01/2026
|2926 Old Fort Pkwy
|Murfreesboro
|37128
|SMOKE4LESS
|85
|06/17/2025
|2840 Middle Tennessee Blvd
|Murfreesboro
|37130
|BIZEE MART #107
|86
|03/12/2026
|3127 Medical Center Parkway
|Murfreesboro
|37129
|EAST MAIN STREET MARKET
|86
|02/28/2025
|1511 EAST MAIN STREET
|MURFREESBORO
|37130
|LAVERGNE DELI & TACOS INC
|86
|12/15/2025
|5022 Murfreesboro Road
|La Vergne
|37086
|NELLYS SUPER MERCADO
|86
|04/23/2026
|1338 Hazelwood Drive
|Smyrna
|37167
|SAVE A LOT #24793
|86
|04/30/2025
|5154 Murfreesboro Rd
|Lavergne
|37086
|SPEEDWAY #7118
|86
|04/30/2026
|1261 South Lowrey Street
|Smyrna
|37167
|TAQUERIA EL MAGUEY IN KWIK SAK #632
|86
|05/14/2026
|795 Nissan Dr
|Smyrna
|37167
|THORNTON'S #605
|86
|05/22/2026
|925 Old Fort Pkwy
|Murfreesboro
|37129
|TWICE DAILY #8807
|86
|05/18/2026
|500 Stonecrest Pkwy
|Smyrna
|37167
|ALMAVILLE STATION
|87
|02/11/2026
|2205 ALMAVILLE ROAD
|SMYRNA
|37167
|CIRCLE K #4703919
|87
|12/10/2025
|2010 NW Broad Street
|Murfreesboro
|37129
|EAGLEVILLE GROCERY
|87
|10/28/2025
|1005 South Main Street
|Eagleville
|37060
|EL GALLITO 2 LLC
|87
|02/25/2026
|413 Smyrna Square Dr
|Smyrna
|37167
|JEFFERSON PIKE MARKET, LLC
|87
|11/21/2025
|574 W Jefferson Pike
|Murfreesboro
|37129
|JR'S FOODLAND
|87
|07/31/2025
|323 E Main St
|Murfreesboro
|37130
|PUBLIX #1778
|87
|11/06/2025
|5229 Veterans Parkway
|Murfreesboro
|37128
|QUEST STOP #68 CITGO
|87
|11/19/2025
|199 Weakley Ln
|Smyrna
|37167
|WAL-MART SUPER CENTER #5057
|87
|05/01/2026
|2900 S Rutherford Blvd
|Murfreesboro
|37127
|WAL-MART SUPERCENTER #406
|87
|04/27/2026
|570 Enon Springs Rd
|Smyrna
|37167
|WAL-MART SUPERCENTER #682
|87
|05/15/2026
|2000 Old Fort Pkwy
|Murfreesboro
|37130
|YUMMI SUSHI @ KROGER #539
|87
|02/18/2026
|2325 Memorial Blvd
|Murfreesboro
|37129
|CIRCLE K #4703695
|88
|05/13/2026
|5183 Murfreesboro Rd
|Lavergne
|37086
|DODGE STORE #7202
|88
|12/11/2025
|510 NW Broad
|Murfreesboro
|37130
|FOOD LION #1581
|88
|04/23/2026
|11459 Old Nashville Hwy.
|Smyrna
|37167
|MINGALAR MART, LLC
|88
|05/23/2025
|575 S Lowry St
|Smyrna
|37167
|MOBIL FOOD MART
|88
|07/08/2025
|2374 Old Fort Parkway
|Murfreesboro
|37128
|SPROUTS FARMERS MARKET #581
|88
|04/16/2026
|143 Wendelwood Dr
|Murfreesboro
|37130
|TN CRAFT BUTCHER
|88
|11/18/2025
|3921 Franklin Road
|Murfreesboro
|37129
|VETERANS MARKETS LLC
|88
|11/04/2025
|106 Veteran's Parkway
|Murfreesboro
|37128
|7-ELEVEN #41056H
|89
|04/30/2026
|104 Fergus Rd
|Lavergne
|37086
|7-ELEVEN #41058H
|89
|06/02/2026
|4106 Franklin Rd
|Murfreesboro
|37128
|CIRCLE K #4703718
|89
|12/11/2025
|2610 S Church St
|Murfreesboro
|37127
|KWIK SAK #621
|89
|05/20/2026
|1121 Bradyville Pike
|Murfreesboro
|37130
|QUICK STOP MERCADO LLC
|89
|07/28/2025
|760 East Northfield Blvd
|Murfreesboro
|37130
|RUTHERFORD COUNTY FARMERS CO-OP
|89
|05/13/2026
|400 Mcminnville Hwy
|Woodbury
|37190
|SERV-N-GO #19
|89
|04/01/2026
|5965 Miller Ln
|Christiana
|37037
|SUBWAY #52100
|89
|03/17/2026
|140 Joe B. Jackson Pkwy
|Murfreesboro
|37127
|T J'S DONUT FACTORY
|89
|04/29/2026
|352 N Thompson Dr
|Murfreesboro
|37129
|TARGET #1126
|89
|05/21/2026
|1851 Old Fort Pkwy
|Murfreesboro
|37129
|THORNTON'S #612
|89
|05/21/2026
|2908 Medical Center Pkwy
|Murfreesboro
|37129
|WAL-MART NEIGHBORHOOD MKT. #5148
|89
|03/17/2026
|1153 Fortress Blvd
|Murfreesboro
|37128
|WAL-MART SUPERCENTER #2757
|89
|04/28/2026
|2012 Memorial Blvd
|Murfreesboro
|37129
|WALDRON EXPRESS
|89
|04/14/2026
|558 Waldron Road
|LaVergne
|37086
|7-ELEVEN #41076H
|90
|05/12/2026
|2020 S Church St
|Murfreesboro
|37130
|CIRCLE K #4703693
|90
|04/27/2026
|796 Nissan Blvd
|Smyrna
|37167
|CIRCLE K #4703712
|90
|04/24/2026
|2493 S Church St
|Murfreesboro
|37127
|DOLLAR GENERAL STORE #22636
|90
|05/13/2026
|670 Stones River Rd
|La Vergne
|37086
|FAMILY MARKET & DELI
|90
|03/11/2026
|8050 Highway 99
|Rockvale
|37153
|IAN'S MARKET #109
|90
|03/20/2026
|235 N Rutherford Blvd
|Murfreesboro
|37130
|KROGER #553
|90
|05/21/2026
|463 Sam Ridley Pkwy W
|Smyrna
|37167
|MALONE QUALITY MEATS DBA TAG'Z PREMIER MEAT SHOP DBA TAG'Z 5 STAR MEATS
|90
|02/10/2026
|1862 Memorial
|Murfreesboro
|37129
|MAX MART
|90
|01/15/2026
|4923 North West Broad Street
|Murfreesboro
|37129
|NEIGHBORHOOD MARKET
|90
|09/10/2025
|111 Dick Buchanan St
|La Vergne
|37086
|ORIENTAL FOOD
|90
|05/22/2025
|520 S Church St
|Murfreesboro
|37130
|QUICK STOP @ CROSS ROADS
|90
|01/08/2026
|6044 Lebanon Rd
|Murfreesboro
|37129
|SMYRNA FRUIT SUPER MERCADO
|90
|02/03/2026
|291 SAM RIDLEY Pkwy E
|Smyrna
|37167
|SOMIL 2006 INC/MAHI MARKET
|90
|07/21/2025
|2414 E Main St
|Murfreesboro
|37130
|TIGER MARKET #41078H
|90
|12/17/2025
|1849 E Northfield
|Murfreesboro
|37130
|7-ELEVEN #41077H
|91
|03/12/2026
|1118 Mercury Blvd
|Murfreesboro
|37130
|AFC SUSHI @ PUBLIX #1172
|91
|05/01/2026
|4175 Franklin Rd
|Murfreesboro
|37128
|AFC SUSHI @ PUBLIX #1778
|91
|03/16/2026
|5229 Veterans Parkway
|Murfreesboro
|37128
|CHURCH ST FUEL INC
|91
|05/12/2026
|1251 South Church Street
|Murfreesboro
|37130
|DOLLAR GENERAL #12761
|91
|04/24/2025
|5676 Epps Mill Rd
|Christiana
|37037
|DOLLAR TREE #1732
|91
|04/24/2025
|1224 NW Broad St
|Murfreesboro
|37130
|G & W HAMERY-COUNTRY HAMS
|91
|01/15/2026
|411 W Lytle St
|Murfreesboro
|37130
|GANESH FOOD #2392
|91
|06/23/2025
|1207 Greenland Dr
|Murfreesboro
|37130
|MORE 4 LESS
|91
|06/17/2025
|728 Memorial Blvd
|Murfreesboro
|37129
|NW BROAD MARKET, LLC
|91
|07/08/2025
|2125 NW Broad Street
|Murfreesboro
|37129
|PILOT TRAVEL CENTER #052
|91
|05/26/2026
|535 Waldron Rd
|Lavergne
|37086
|PUBLIX #1234
|91
|04/30/2026
|2650 New Salem Cove
|Murfreesboro
|37128
|RC FARMS / MEAT MARKET
|91
|12/05/2025
|11455 Mt. Pleasant Rd
|Rockvale
|37153
|SPEEDWAY #7165
|91
|04/24/2026
|3162 S Church St
|Murfreesboro
|37128
|TWICE DAILY #7760
|91
|02/11/2026
|553 Presidents Pl
|Smyrna
|37167
|YUMMI SUSHI @ KROGER #564
|91
|04/29/2026
|2050 Lascassas Pike
|Murfreesboro
|37130
|YUMMI SUSHI @ KROGER #565
|91
|02/06/2026
|4432 Veterans Parkway
|Murfreesboro
|37128
|AFC SUSHI@PUBLIX #1016
|92
|04/08/2026
|661 President Pl
|Smyrna
|37167
|AFC SUSHI@PUBLIX#1238
|92
|12/26/2025
|1640 Lee Victory Park
|Smyrna
|37167
|BEAVERS MART
|92
|03/23/2026
|1304 NORTHWEST BROAD STREET
|MURFREESBORO
|37129
|CIRCLE K #4703716
|92
|03/10/2026
|1702 S Rutherford Blvd
|Murfreesboro
|37130
|DOLLAR GENERAL #14264
|92
|04/24/2025
|4412 Manchester Pike
|Murfreesboro
|37127
|DOLLAR GENERAL #14730
|92
|04/17/2025
|14048 Old Nashville Hwy
|Smyrna
|37167
|DOLLAR GENERAL #14834
|92
|04/21/2025
|2144 N Thompson Ln
|Murfreesboro
|37129
|ED'S BAIT & TACKLE
|92
|12/10/2025
|8200 Florence Road
|Smyrna
|37167
|FAMILY MART LAVERGNE
|92
|07/29/2025
|5052 Murfreesboro Road
|LaVergne
|37086
|FUJISAN SUSHI (INSIDE OF SAM'S CLUB #6501)
|92
|02/06/2026
|125 John R Rice Blvd
|Murfreesboro
|37129
|KWIK SAK #616
|92
|06/12/2025
|518 Waldron Rd
|Lavergne
|37086
|MAPCO EXPRESS #3305
|92
|05/13/2026
|1218 Hazelwood Dr
|Smyrna
|37167
|SITANE MARKET & DELI
|92
|01/21/2026
|1068 Courier Pl
|Smyrna
|37167
|SNOWFRUIT 564
|92
|04/17/2026
|2050 Lascassas Pike
|Murfreesboro
|37130
|SPEEDWAY #7101
|92
|03/06/2026
|2624 Rutherford Boulevard
|Murfreesboro
|37130
|SPEEDWAY #7164
|92
|04/30/2026
|2908 Memorial Blvd
|Murfreesboro
|37129
|SPEEDWAY #7173
|92
|05/13/2026
|108 Battalion Dr
|Murfreesboro
|37128
|TWICE DAILY #6149
|92
|12/02/2025
|110 John R. Rice Blvd
|Murfreesboro
|37129
|BIZEE MART #103
|93
|07/28/2025
|302 West Northfield Boulevard
|Murfreesboro
|37129
|BLACKMAN STATION
|93
|01/06/2026
|2502 Blackman Rd
|Murfreesboro
|37129
|BORO MART LLC
|93
|01/06/2026
|3208-A Memorial Blvd
|Murfreesboro
|37129
|BP TO GO
|93
|03/09/2026
|795 Nissan Blvd
|Smyrna
|37167
|CIRCLE K #4703653
|93
|03/20/2026
|2406 John Bragg Hwy
|Murfreesboro
|37130
|D & P MARKET
|93
|12/02/2025
|2911 New Salem Rd
|Murfreesboro
|37129
|DOLLAR GENERAL # 2728
|93
|07/28/2025
|696 Legacy Dr
|Smyrna
|37167
|DOLLAR GENERAL #11429
|93
|03/26/2026
|290 N Main St
|Eagleville
|37060
|DOLLAR GENERAL #18448
|93
|12/03/2024
|4977 Florence Rd
|Murfreesboro
|37129
|DOLLAR GENERAL STORE #10266
|93
|07/29/2025
|1898 Almaville Rd
|Smyrna
|37167
|KORNER MARKET
|93
|11/24/2025
|101 HAZELWOOD DRIVE
|SMYRNA
|37167
|KWIK SACK #4
|93
|07/29/2025
|543 Almaville Rd
|Smyrna
|37167
|LAST STOP MARKET
|93
|06/03/2025
|6858-B Lascassas Pike
|Lascassas
|37085
|LEANNA MARKET
|93
|03/25/2026
|4302 Sulphur Springs Rd
|Murfreesboro
|37129
|NEELY'S MARKET
|93
|05/11/2026
|2402 Halls Hill Pike
|Murfreesboro
|37130
|SPEEDWAY #7107
|93
|03/31/2026
|1619 New Salem Hwy
|Murfreesboro
|37129
|SPEEDWAY #7138
|93
|05/26/2026
|8281 Tridon Dr
|Smyrna
|37167
|SUNSHINE NUTRITION CENTER
|93
|06/30/2025
|621 S Church St
|Murfreesboro
|37130
|TRADING POST MARKET
|93
|11/25/2025
|10412 Old Nashville Hwy.
|Smyrna
|37167
|VALERO MARKET
|93
|11/24/2025
|301 Sam Ridley Pkwy E
|Smyrna
|37167
|7-ELEVEN #41082H
|94
|03/09/2026
|890 Nissan Drive
|Smyrna
|37167
|7-ELEVEN #41894H
|94
|05/14/2026
|560 Sam Ridley Parkway West
|Smyrna
|37167
|96 FOOD MART
|94
|03/03/2026
|3299 Lascassas Pike
|Murfreesboro
|37130
|99 CENT DISCOUNT BEER & TOBACCO
|94
|11/25/2025
|3325 C Memorial Blvd
|Murfreesboro
|37129
|ALDI #18
|94
|04/23/2025
|3267 Memorial Blvd
|Murfreesboro
|37129
|ALDI #23
|94
|03/23/2026
|3439 S Church St
|Murfreesboro
|37127
|ALDI #25
|94
|05/08/2026
|407 S Lowry St
|Smyrna
|37167
|ALDI #41
|94
|04/24/2025
|640 Robert Rose Dr
|Murfreesboro
|37129
|CIRCLE K #4703903
|94
|03/10/2026
|5631 Franklin Road
|Murfreesboro
|37123
|DOLLAR GENERAL #11482
|94
|04/29/2025
|2706 Lascassas Pike
|Murfreesboro
|37130
|DOLLAR GENERAL #9618
|94
|06/17/2025
|352 W Northfield Blvd
|Murfreesboro
|37129
|DOLLAR GENERAL #966
|94
|06/17/2025
|635 Medical Center Pkwy
|Murfreesboro
|37129
|DOLLAR GENERAL STORE #3495
|94
|12/16/2025
|5192 Murfreesboro Road
|LaVergne
|37086
|DOLLAR TREE #08371
|94
|02/10/2026
|2485 Memorial Blvd
|Murfreesboro
|37129
|KROGER #566
|94
|12/29/2025
|5145 Murfreesboro Rd
|La Vergne
|37086
|KWIK SAK #618
|94
|05/13/2025
|1630 Bradyville Pike
|Murfreesboro
|37130
|LA TIENDA DE MI CAMPO
|94
|02/11/2026
|400C Old Nashville Hwy
|La Vergne
|37086
|MARIA MARKET 1
|94
|02/26/2026
|2135 Manchester Pike
|Murfreesboro
|37127
|MEMORIAL BLVD FUEL INC
|94
|03/06/2026
|1320 Memorial Blvd
|Murfreesboro
|37129
|N LOWRY MARKET
|94
|02/25/2026
|33 N Lowry Street
|Smyrna
|37167
|OLD FORT MARKET
|94
|04/29/2026
|610 Bridge Ave
|Murfreesboro
|37129
|PUBLIX #1163
|94
|02/18/2026
|1731 S Rutherford Blvd
|Murfreesboro
|37130
|RACE TRAC #2568
|94
|04/13/2026
|1770 Lee Victory Pkwy
|Smyrna
|37167
|S CHURCH STREET MARKET LLC
|94
|07/16/2025
|1411 S Church Street
|Murfreesboro
|37130
|SNOWFRUIT #566
|94
|03/30/2026
|5145 Murfreesboro Rd.
|Lavergne
|37086
|TWICE DAILY #6183
|94
|01/12/2026
|522 Waldron Rd
|La Vergne
|37086
|VARIEDADES JACKY
|94
|11/17/2025
|407 Smyrna Square Dr
|Smyrna
|37167
|WAL-MART #5182
|94
|11/04/2025
|2478 New Salem Hwy
|Murfreesboro
|37128
|WAL-MART SUPER CENTER #416
|94
|01/05/2026
|140 Joe B. Jackson Pkwy
|Murfreesboro
|37127
|WAL-MART SUPER CENTER #7020 FUEL CENTER
|94
|05/13/2026
|5515 Murfreesboro Rd
|La Vergne
|37086
|WALGREENS #6039
|94
|06/12/2025
|5000 Murfreesboro Rd
|Lavergne
|37086
|YUMMI SUSHI @ KROGER #532
|94
|01/15/2026
|2449 Old Fort Parkway
|Murfreesboro
|37128
|7-ELEVEN # 41962H
|95
|03/16/2026
|5265 Veterans Parkway
|Murfreesboro
|37128
|7-ELEVEN #41075H
|95
|01/08/2026
|1209 Fortress Blvd
|Murfreesboro
|37128
|ASIAN MINI MART
|95
|06/23/2025
|2568 S Church St D
|Murfreesboro
|37127
|CVS PHARMACY #10949
|95
|07/28/2025
|11563 Old Nashville Hwy
|Smyrna
|37167
|DOLLAR GENERAL #12160
|95
|05/30/2025
|6121 Highway 99
|Rockvale
|37153
|DOLLAR GENERAL #12170
|95
|05/01/2025
|331 Fergus Rd
|La Vergne
|37086
|DOLLAR GENERAL #14187
|95
|06/24/2025
|6858 Lascassas Pike
|Lascassas
|37085
|DOLLAR GENERAL #207
|95
|03/12/2026
|2984 S Church St
|Murfreesboro
|37128
|DOLLAR GENERAL STORE #30431
|95
|06/30/2025
|2421 New Salem Hwy
|Murfreesboro
|37128
|DOLLAR TREE #1852
|95
|06/11/2025
|2854 S Rutherford
|Murfreesboro
|37130
|EL GORILA RASPADOS
|95
|05/26/2026
|5022 Murfreesboro Road
|LaVergne
|37086
|JOE'S KWIK MART (#982)
|95
|12/29/2025
|5540 MURFREESBORO ROAD
|LA VERGNE
|37086
|KROGER #529
|95
|12/31/2025
|1776 Northfield Blvd
|Murfreesboro
|37130
|KROGER #539
|95
|05/04/2026
|2325 Memorial Blvd
|Murfreesboro
|37130
|KROGER #543
|95
|12/16/2025
|2946 S Church St
|Murfreesboro
|37127
|KROGER FOOD & PHARMACY #565
|95
|01/05/2026
|4432 Veterans Pkwy
|Murfreesboro
|37128
|LEGACY STATION
|95
|03/17/2026
|1400 Lee Victory Pkwy
|Smyrna
|37167
|MID TENN MARKET
|95
|03/25/2026
|2820 Middle Tennessee Blvd
|Murfreesboro
|37130
|MURFREESBORO WINE & SPIRITS
|95
|06/30/2025
|3016 South Church Street
|Murfreesboro
|37127
|MURPHY USA #5509
|95
|12/27/2024
|2018 Old Fort Parkway
|Murfreesboro
|37130
|MY STORE LLC.
|95
|08/18/2025
|101 Kash Ct
|La Vergne
|37086
|OASIS XPRESS LLC
|95
|09/15/2025
|2430 South Church Street
|Murfreesboro
|37127
|ON TIME DISTRIBUTION LLC
|95
|02/25/2025
|319 North Front Street
|Murfreesboro
|37190
|PUBLIX #1164
|95
|02/27/2026
|3415 Memorial Blvd
|Murfreesboro
|37129
|SAM RIDLEY SHELL
|95
|03/17/2026
|500 Sam Ridley Parkway West
|Smyrna
|37167
|SUDDEN SERVICE #20
|95
|07/07/2025
|2181 Old Fort Pkwy
|Murfreesboro
|37129
|TAQUERIA LUPITA
|95
|03/05/2026
|1629 Bradyville Rd
|Murfreesboro
|37130
|TAYLOR'S MARKET
|95
|03/10/2026
|4524 Woodbury Pike
|Murfreesboro
|37127
|TRADER JOE'S #815
|95
|12/16/2025
|2305 Medical Center Parkway
|Murfreesboro
|37129
|VAPE SUBWAY
|95
|06/05/2025
|250 N Lowry Street
|Smyrna
|37167
|WALGREEN'S #06277
|95
|05/06/2025
|2401 Old Fort Pky.
|Murfreesboro
|37128
|YUMMI SUSHI @ KROGER #566
|95
|01/16/2026
|5145 Murfreesboro Rd
|La Vergne
|37086
|7-ELEVEN #41046H
|96
|12/02/2025
|2464 New Salem Hwy
|Murfreesboro
|37128
|AFC SUSHI@PUBLIX#1163
|96
|04/09/2026
|1731 S Rutherford
|Murfreesboro
|37130
|AFC SUSHI@PUBLIX#1164
|96
|04/30/2026
|3415 Memorial Blvd
|Murfreesboro
|37129
|ALDI #102
|96
|05/02/2025
|5109 Franklin Rd
|Murfreesboro
|37128
|BIG CHARLIE'S BAIT SHOP
|96
|01/16/2026
|6516 New Nashville Hwy.
|Smyrna
|37167
|CORLEW MARKET
|96
|08/26/2025
|1634 MTSU Blvd
|Murfreesboro
|37132
|CVS PHARMACY #2179
|96
|05/02/2025
|4058 Franklin Rd
|Murfreesboro
|37128
|DJ MART
|96
|04/29/2026
|1925 LASCASSAS PIKE
|MURFREESBORO
|37130
|DOLLAR GENERAL #11382
|96
|06/24/2025
|5975 Lebanon Rd
|Murfreesboro
|37129
|DOLLAR GENERAL #15096
|96
|04/22/2025
|112 Charter Pl
|La Vergne
|37086
|DOLLAR GENERAL STORE #0204
|96
|03/17/2026
|227 Cason Ln
|Murfreesboro
|37128
|FLORENCE STATION MARKET
|96
|03/25/2026
|5409 NW Broad St
|Murfreesboro
|37129
|GRACE ASIAN MARKET
|96
|05/21/2026
|291 Sam Ridley Pkwy
|Smyrna
|37167
|KOUNTRY KORNER MARKET
|96
|04/23/2026
|7604 Old Nashville Hwy
|Murfreesboro
|37129
|KROGER #532
|96
|01/05/2026
|2449 Old Fort Pkwy
|Murfreesboro
|37128
|MAPCO MART #3654
|96
|07/08/2025
|3392 Memorial Blvd
|Murfreesboro
|37130
|OUMI SUSHI @ SPROUTS #581
|96
|04/16/2026
|143 Wendelwood Dr
|Murfreesboro
|37131
|PUBLIX #1016
|96
|02/11/2026
|661 Presidents Pl
|Smyrna
|37167
|PUBLIX #1238
|96
|04/20/2026
|1640 Lee Victory Pkwy
|Smyrna
|37167
|RACETRAC #2583
|96
|12/02/2025
|500 Waldron Road
|La Vergne
|37086
|RACETRAC #2610
|96
|04/07/2026
|3595 Shelbyville Pike
|Murfreesboro
|37127
|SMOKEY'S MARKET & DELI
|96
|12/17/2025
|5588 Lascassas Pike
|Lascassas
|37085
|SNOWFRUIT 539
|96
|03/13/2026
|2325 Memorial Blvd.
|Murfreesboro
|37129
|SNOWFRUIT# 565
|96
|05/21/2026
|4432 Veterans Pkwy
|Murfreesboro
|37128
|STUDENT UNION POD
|96
|03/17/2026
|0 Mtsu Campus
|Murfreesboro
|37132
|SUBWAY #55519
|96
|03/13/2026
|2012 Memorial Blvd
|Murfreesboro
|37129
|SUBWAY #67426
|96
|03/17/2026
|5511 Murfreesboro Rd
|La Vergne
|37086
|YUMMI SUSHI @ KROGER #529
|96
|10/06/2025
|1776 West Northfield Blvd
|Murfreesboro
|37129
|YUMMI SUSHI @ KROGER #543
|96
|01/20/2026
|2946 South Church Street
|Murfreesboro
|37127
|YUMMI SUSHI @ KROGER #553
|96
|01/16/2026
|463 West Sam Ridley Parkway
|Smyrna
|37167
|B & W MARKET #2
|97
|12/02/2025
|11750 John Bragg Hwy
|Readyville
|37149
|CIRCLE K #4703805
|97
|04/07/2026
|1009 New Salem Highway
|Murfreesboro
|37129
|DOLLAR GENERAL #14076
|97
|07/16/2025
|2015 Mercury Blvd
|Murfreesboro
|37130
|DOLLAR GENERAL #21967
|97
|06/16/2025
|5854 Shelbyville Pike
|Christiana
|37037
|DOLLAR GENERAL #8324
|97
|11/20/2025
|1707 Bradyville Pike
|Murfreesboro
|37130
|DOLLAR TREE #3938
|97
|06/02/2025
|821 Industrial Blvd
|Smyrna
|37167
|LOUISIANA SEAFOOD CO. II
|97
|03/06/2026
|840 NW Broad St
|Murfreesboro
|37129
|MARK MARKET TOBACCO & BEER
|97
|06/12/2025
|3004 W Nir Shreibman Blvd
|La Vergne
|37086
|MARTIN'S HOME & GARDEN
|97
|07/08/2025
|1020 NW Broad St
|Murfreesboro
|37129
|MCDONALD'S #30270
|97
|05/15/2026
|6137 Epps Mill Rd
|Christiana
|37037
|SUPER TARGET #2360
|97
|01/06/2026
|803 Industrial Blvd
|Smyrna
|37167
|TWINS MARKET
|97
|06/05/2025
|1305 Plaza Dr
|Smyrna
|37167
|U.S. PHARMACY
|97
|03/17/2026
|440 St. Andrews Dr
|Murfreesboro
|37128
|WALGREENS #6676
|97
|11/24/2025
|400 Sam Ridley Pkwy W
|Smyrna
|37167
|CAMPUS MART
|98
|03/20/2026
|2014 E Main
|Murfreesboro
|37130
|CIRCLE K #4703691
|98
|05/14/2026
|519 Waldron Rd
|Lavergne
|37086
|CVS PHARMACY #6416
|98
|04/24/2025
|607 SE Broad St
|Murfreesboro
|37130
|CVS PHARMACY #6420
|98
|06/11/2025
|1331 Memorial Blvd
|Murfreesboro
|37129
|DISCOUNT TOBACCO OUTLET #725
|98
|12/23/2024
|2510 S B Church St
|Murfreesboro
|37130
|DOLLAR GENERAL #19499
|98
|12/18/2025
|2403 Halls Hill Pike
|Murfreesboro
|37130
|DOLLAR TREE #4405
|98
|06/16/2025
|1985 Old Fort Pkwy
|Murfreesboro
|37129
|FAMILY DOLLAR #556
|98
|04/23/2025
|219 S Lowry St
|Smyrna
|37167
|GORDON FOOD SERVICE, LLC
|98
|02/12/2026
|465 N Thompson Ln
|Murfreesboro
|37129
|IAN'S MARKET #158
|98
|11/17/2025
|1883 Almaville Road
|Smyrna
|37167
|MAPCO 818
|98
|05/29/2026
|1415 memorial blvd
|Murfreesboro
|37129
|POPSHELF STORE #23559
|98
|01/09/2025
|2615 Medical Center Pkwy
|Murfreesboro
|37129
|RACETRAC #2527
|98
|12/16/2025
|1596 New Salem Highway
|Murfreesboro
|37128
|RACETRAC #2580
|98
|03/16/2026
|1942 NW Broad Street
|Murfreesboro
|37129
|S & R-1
|98
|03/23/2026
|2206 Old Fort Park
|Murfreesboro
|37129
|SNOWFRUIT 532
|98
|02/12/2026
|2449 Old Fort Pkwy
|Murfreesboro
|37128
|SUDDEN SERVICE #6153
|98
|05/19/2025
|1871 Almaville Rd
|Smyrna
|37167
|WALGREEN'S #06693
|98
|02/09/2026
|3389 Memorial Blvd
|Murfreesboro
|37129
|CRESCENT CORNER MARKET
|99
|11/21/2025
|4986 Barfield Crescent Rd
|Murfreesboro
|37128
|CVS PHARMACY #4110
|99
|03/27/2025
|2398 New Salem Hwy
|Murfreesboro
|37128
|DOLLAR GENERAL #12827
|99
|11/20/2025
|5765 John Bragg Hwy
|Murfreesboro
|37127
|DOLLAR GENERAL #15220
|99
|12/18/2025
|5310 Leanna Rd
|Murfreesboro
|37129
|DOLLAR GENERAL STORE #1021
|99
|06/11/2025
|2011 Se Broad St
|Murfreesboro
|37130
|KIM'S INTERNATIONAL MARKET INC
|99
|05/04/2026
|1118 Memorial Blvd
|Murfreesboro
|37129
|KWIK SAK #633
|99
|03/09/2026
|1219 Hazelwood Dr
|Smyrna
|37167
|LASCASSAS PASTURES
|99
|12/26/2023
|8542 Barlow Ln
|Lascassas
|37085
|LIQUOR PLANET
|99
|01/05/2026
|3508 Shelbyville Hwy
|Murfreesboro
|37127
|NEIGHBORHOOD MARKET #3
|99
|04/23/2025
|400 Old Nashville Hwy
|Lavergne
|37086
|RACETRAC #2554
|99
|12/02/2025
|2121 MEDICAL CENTER Pkwy
|Murfreesboro
|37129
|SUNSHINE NUTRITION
|99
|06/02/2025
|901 Rockspring Rd
|Smyrna
|37167
|THORNTON'S #600
|99
|05/08/2026
|300 Sam Ridley Park E
|Smyrna
|37167
|THORNTONS #617
|99
|01/12/2026
|559 Waldron Rd
|La Vergne
|37086
|TRIPLE A FARMS
|99
|05/30/2025
|8322 Hwy 99
|Rockvale
|37153
|WAL-MART SUPERCENTER #7020
|99
|12/04/2025
|5515 Murfreesboro Rd
|La Vergne
|37086
|WALGREEN'S #12375
|99
|02/11/2026
|1300 Hazelwood Dr
|Smyrna
|37167
|WALGREEN'S #9064
|99
|04/23/2025
|806 Nissan Dr
|Smyrna
|37167
|WALGREENS #6910
|99
|10/07/2025
|3010 S Church St
|Murfreesboro
|37127
|3 SPRINGS CATTLE
|100
|03/06/2026
|16199 Manchester Pike
|Christiana
|37037
|AFC SUSHI @ PUBLIX #1234
|100
|03/31/2026
|2650 New Salem Cv
|Murfreesboro
|37128
|ALDI #115
|100
|03/28/2025
|5331 Murfreesboro Road
|LaVergne
|37086
|BORO BAZAAR
|100
|03/02/2026
|131 Cason Lane
|Murfreesboro
|37128
|CITY EXPRESS #3
|100
|12/17/2025
|508 Saint Andrews Drive
|Murfreesboro
|37128
|CLUB DEMONSTRATION SERVICES INC.
|100
|04/28/2026
|1524 Beasie Rd
|Murfreesboro
|37128
|COSTCO WHOLESALE #1448
|100
|04/28/2026
|1524 Beasie Rd
|Murfreesboro
|37128
|CVS PHARMACY #6414
|100
|03/24/2026
|14299 Old Nashville Hwy
|Smyrna
|37167
|DOLLAR GENERAL #12961
|100
|07/16/2025
|4125 Manson Pike Suite A
|Murfreesboro
|37129
|DOLLAR TREE #2179
|100
|07/10/2025
|5187 Murfreesboro Road
|La Vergne
|37086
|DUNKIN DONUTS
|100
|02/20/2026
|2012 Memorial Blvd
|Murfreesboro
|37129
|DUNKIN DONUTS INSIDE WAL-MART #406
|100
|12/18/2025
|570 Enon Springs Road East
|Smyrna
|37167
|DWIGHTS MINI MART
|100
|08/26/2025
|C Street Keathly University Center Mtsu Campus
|Murfreesboro
|37132
|GANDY MURFREESBORO, LLC
|100
|12/02/2025
|2445 Memorial Blvd. Ste.D
|Murfreesboro
|37129
|INGLE CATTLE
|100
|03/13/2025
|4302 Sharpsville Road
|Murfreesboro
|37130
|JJ ASIAN MARKET SUSHI & BOBA
|100
|04/27/2026
|561 Nissan Drive
|Smyrna
|37167
|LA CARRETA
|100
|03/02/2026
|1710 Bradyville Rd
|Murfreesboro
|37130
|LASCASSAS MARKET
|100
|04/29/2026
|2712 LASCASSAS PIKE
|MURFREESBORO
|37130
|LONESTAR MARKETS at THE ROWLEY
|100
|12/02/2025
|2600 Roby Corlew Lane
|Murfreesboro
|37129
|MAI SUSHI
|100
|11/04/2025
|2478 New Salem Highway
|Murfreesboro
|37128
|MOLYD AFRICAN CUISINE
|100
|04/17/2026
|752 East Northfield Blvd
|Murfreesboro
|37130
|MR. KOOL'S KOOL TREATS
|100
|01/30/2025
|135 NOEL Ln
|Smyrna
|37167
|MURPHY USA #6889
|100
|12/27/2024
|2435 Billy Blvd
|Murfreesboro
|37127
|NASHVILLE I-24 CAMPGROUND
|100
|06/02/2025
|1130 Rocky Fork Rd
|Smyrna
|37167
|ON THE GO #623
|100
|03/25/2026
|904 NW Broad Street
|Murfreesboro
|37129
|PILOT TRAVEL CENTER #404
|100
|05/12/2026
|2441 S Church St
|Murfreesboro
|37127
|POD AT PECK HALL
|100
|08/26/2025
|1301 E Main St
|Murfreesboro
|37130
|PUBLIX #1172
|100
|02/09/2026
|4175 Franklin Rd
|Murfreesboro
|37128
|RADFORD'S CATTLE COMPANY
|100
|02/10/2026
|576 Shirley Rd
|Smyrna
|37167
|RC FARMS
|100
|12/05/2025
|11455 Mt. Pleasant Rd
|Rockvale
|37153
|RETRO SWEETS LLC
|100
|11/21/2025
|1720 Old Fort Pkwy Suite C160
|Murfreesboro
|37129
|ROCKVALE CORNER MARKET
|100
|03/11/2026
|12001 South Windrow Road
|Rockvale
|37153
|RUTHERFORD CO-OP GARDEN CENTER
|100
|07/16/2025
|985 Middle Tennessee Blvd
|Murfreesboro
|37130
|RW #7025
|100
|04/29/2026
|2927 Old Fort Parkway
|Murfreesboro
|37129
|SANDY'S MARKET
|100
|11/18/2025
|1530 Highway 41-a S
|Eagleville
|37060
|SMYRNA BP FOOD MART
|100
|03/09/2026
|251 NORTH LOWRY STREET
|SMYRNA
|37167
|SNOWFRUIT #543
|100
|03/17/2026
|2946 S Church St
|Murfreesboro
|37133
|SNOWFRUIT 529
|100
|03/17/2026
|1776 West Northfield Boulevard
|Murfreesboro
|37129
|SNOWFRUIT 553
|100
|05/18/2026
|463 Sam Ridley Pkwy W
|Smyrna
|37167
|SOLOMON HILLS FARM
|100
|07/21/2025
|600 Greystone Dr
|Lascassas
|37085
|SOW'S EAR PIGGERY
|100
|07/02/2025
|8953 Hoovers Gap Rd
|Christiana
|37037
|STONE DUCK FARMS
|100
|05/27/2026
|3074 Rock Springs Midland Rd.
|Christiana
|37037
|TAILWYNDS FARM LLC
|100
|07/21/2025
|14268 Halls Hill Pike
|Milton
|37118
|THE CART AT BAS
|100
|08/26/2025
|26 (mtsu)
|Murfreesboro
|37132
|THE WILDERNESS STATION
|100
|02/25/2025
|401 Volunteer Rd
|Murfreesboro
|37128
|THORNTONS #618
|100
|05/08/2026
|1785 New Salem Hwy
|Murfreesboro
|37128
|VERO MERO MARKET
|100
|05/12/2025
|564 Waldron Rd
|Lavergne
|37086
|WALGREEN'S #11700
|100
|06/11/2025
|2708 New Salem Hwy
|Murfreesboro
|37128
|WALGREEN'S #12514
|100
|06/26/2025
|2006 Medical Center Pkwy
|Murfreesboro
|37129
|WALGREENS #03953
|100
|04/24/2025
|106 W Northfield
|Murfreesboro
|37129
|WALGREENS #4905
|100
|06/24/2025
|1131 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd
|Murfreesboro
|37130
Important Information about Food Premises Reports
The information posted at the Tennessee Department of Agriculture about inspections and the score is valid only at the time the report was made. Conditions are subject to change.
This does not include reports and hazard ratings prior to May 1, 2016. Some food premises may not have reports since that date.
Updated information is posted as often as possible. The TDA State site may not reflect any changes made to correct the hazards identified or any new hazards that may occur subsequent to the time of the last assessment or inspection. In addition, there may be errors or omissions in the information.
Visitors are cautioned against interpreting the status of a particular facility based on only one report. While every effort is made to keep the information up-to-date and ensure that it is accurate, the Department is not responsible for discrepancies between information posted here and the actual inspection reports provided to the food establishment, pool, or water system and maintained on file at the department.
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