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Retail Food Health Scores for Rutherford County June 4, 2026

By
Michael Carpenter
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These are the food safety retail health scores for Rutherford County with their most recent inspection score as of June 4, 2026, according to the Tennessee Department of Agriculture’s latest available health score information. This includes grocery stores, Gas Stations, and more. Read more local health inspections here!

NameScoreDateAddressCityZip
TOBACCO OUTLET & ALRAYAN REST.5804/27/20261107 Memorial BlvdMurfreesboro37129
E AND S INTERNATIONAL MARKET6202/27/20261622 Bradyville PikeMurfreesboro37130
FIESTA MARKET7011/25/2025566 Nissan DrSmyrna37167
MERCADOS MARIAS #27104/14/20261820 Bradyville PikeMurfreesboro37130
SMYRNA SUPER MERCADO, LLC7102/05/202675 N Lowry StSmyrna37167
GORDON'S MARKET7205/15/20267318 Manchester PikeMurfreesboro37127
HARRY'S #447205/27/20265855 Shelbyville PikeChristiana37037
LAVERGNE SUPERMERCADO7203/30/2026410 Dick Buchanan StLa Vergne37086
ROCK SPRINGS CORNER7205/14/20261500 Rock Springs RoadSmyrna37167
GROCERY HUB7403/24/20261932 Almaville RoadSmyrna37167
MEXICHINA EXPRESS7405/15/20262206 Old Fort ParkwayMurfreesboro37129
KWIK SAK #6317505/22/2026406 S Lowery StSmyrna37167
NOI'S ORIENTAL MARKET7804/14/20261619 Bradyville PikeMurfreesboro37130
WE LOVE EMPANADAS7804/09/2026452 North Thompson Lane Suite CMurfreesboro37129
7-ELEVEN #41064H7904/24/20263208 S Church StMurfreesboro37128
MERCADOS MARIA'S7905/11/2026264 Heritage Park DrMurfreesboro37129
CIRCLE K #47037018004/28/20261880 Almaville RdSmyrna37167
LARROS MARKET8005/07/2026415 Old Nashville HighwayLaVergne37086
LION MART8001/05/20261646 JOE B JACKSON PARKWAYMURFREESBORO37127
KWIK FALAFEL & GYRO LLC8105/20/2026904 Northwest Broad StreetMurfreesboro37129
M & K MARKET8105/07/2026300 Enon Springs Road EastSmyrna37167
M & M MARKET8104/28/2026407 S Maney AveMurfreesboro37130
RR Market8103/13/20261607 Middle Tennessee BlvdMurfreesboro37130
UNITED GROCERY OUTLET #128105/28/2026117 S.E. Broad StMurfreesboro37130
ASIA MARKET & THAI PHOOKET INC8211/21/202513946 Old Nashville HighwaySmyrna37167
MARIAS MARKET INC8206/04/20265265 Murfreesboro RoadLaVergne37086
ME SAI ASIAN MARKET8205/27/2026490 St Andrews DrMurfreesboro37128
ROCK SPRINGS MARKET8205/13/20262124 ROCK SPRING ROADSMYRNA37167
SAM'S CLUB #65018204/21/2026125 John R Rice BlvdMurfreesboro37129
SAN MARCOS SUPERMERCADO8202/11/20261156 E Main StMurfreesboro37130
CORNER FOOD MART8304/29/20263273 Manchester PikeMurfreesboro37127
MURPHY EXPRESS #86838305/22/20261695 Memorial BlvdMurfreesboro37129
SUBWAY8305/20/20262000 Old Fort ParkwayMurfreesboro37129
UNCLE SANDY'S BP8311/25/20252019 SOUTH CHURCH STREETMURFREESBORO37130
US MARKET8303/03/20261629 Bradyville RdMurfreesboro37130
BJ'S WHOLESALE CLUB #3948403/17/2026543 Industrial BlvdLa Vergne37086
FLORENCE POINT8404/20/20262736 Florence RdMurfreesboro37129
KWIK MART EXPRESS8405/14/2026315 N Front StMurfreesboro37130
LOVE'S TRAVEL STOP #3148404/01/20266137 Epps Mills RdChristiana37037
PAPA MURPHY'S TN0348405/22/20263183 South Church StreetMurfreesboro37127
RACETRAC #26168404/13/2026390 W Sam Ridley ParkwaySmyrna37167
SAINT ANDREWS MARKET8403/31/20261725 St. Andrews DrMurfreesboro37128
CIRCLE K #47036998512/18/20253401 Memorial BlvdMurfreesboro37129
DOLLAR GENERAL #73288504/23/2025298 Sam Ridley Pkwy ESmyrna37167
GILS FOOD MART INC8505/21/2026100 Gils StreetSmyrna37167
KROGER #5648504/30/20262050 Lascassas PikeMurfreesboro37130
MEAT CO. BORO LLC8506/01/20262926 Old Fort PkwyMurfreesboro37128
SMOKE4LESS8506/17/20252840 Middle Tennessee BlvdMurfreesboro37130
BIZEE MART #1078603/12/20263127 Medical Center ParkwayMurfreesboro37129
EAST MAIN STREET MARKET8602/28/20251511 EAST MAIN STREETMURFREESBORO37130
LAVERGNE DELI & TACOS INC8612/15/20255022 Murfreesboro RoadLa Vergne37086
NELLYS SUPER MERCADO8604/23/20261338 Hazelwood DriveSmyrna37167
SAVE A LOT #247938604/30/20255154 Murfreesboro RdLavergne37086
SPEEDWAY #71188604/30/20261261 South Lowrey StreetSmyrna37167
TAQUERIA EL MAGUEY IN KWIK SAK #6328605/14/2026795 Nissan DrSmyrna37167
THORNTON'S #6058605/22/2026925 Old Fort PkwyMurfreesboro37129
TWICE DAILY #88078605/18/2026500 Stonecrest PkwySmyrna37167
ALMAVILLE STATION8702/11/20262205 ALMAVILLE ROADSMYRNA37167
CIRCLE K #47039198712/10/20252010 NW Broad StreetMurfreesboro37129
EAGLEVILLE GROCERY8710/28/20251005 South Main StreetEagleville37060
EL GALLITO 2 LLC8702/25/2026413 Smyrna Square DrSmyrna37167
JEFFERSON PIKE MARKET, LLC8711/21/2025574 W Jefferson PikeMurfreesboro37129
JR'S FOODLAND8707/31/2025323 E Main StMurfreesboro37130
PUBLIX #17788711/06/20255229 Veterans ParkwayMurfreesboro37128
QUEST STOP #68 CITGO8711/19/2025199 Weakley LnSmyrna37167
WAL-MART SUPER CENTER #50578705/01/20262900 S Rutherford BlvdMurfreesboro37127
WAL-MART SUPERCENTER #4068704/27/2026570 Enon Springs RdSmyrna37167
WAL-MART SUPERCENTER #6828705/15/20262000 Old Fort PkwyMurfreesboro37130
YUMMI SUSHI @ KROGER #5398702/18/20262325 Memorial BlvdMurfreesboro37129
CIRCLE K #47036958805/13/20265183 Murfreesboro RdLavergne37086
DODGE STORE #72028812/11/2025510 NW BroadMurfreesboro37130
FOOD LION #15818804/23/202611459 Old Nashville Hwy.Smyrna37167
MINGALAR MART, LLC8805/23/2025575 S Lowry StSmyrna37167
MOBIL FOOD MART8807/08/20252374 Old Fort ParkwayMurfreesboro37128
SPROUTS FARMERS MARKET #5818804/16/2026143 Wendelwood DrMurfreesboro37130
TN CRAFT BUTCHER8811/18/20253921 Franklin RoadMurfreesboro37129
VETERANS MARKETS LLC8811/04/2025106 Veteran's ParkwayMurfreesboro37128
7-ELEVEN #41056H8904/30/2026104 Fergus RdLavergne37086
7-ELEVEN #41058H8906/02/20264106 Franklin RdMurfreesboro37128
CIRCLE K #47037188912/11/20252610 S Church StMurfreesboro37127
KWIK SAK #6218905/20/20261121 Bradyville PikeMurfreesboro37130
QUICK STOP MERCADO LLC8907/28/2025760 East Northfield BlvdMurfreesboro37130
RUTHERFORD COUNTY FARMERS CO-OP8905/13/2026400 Mcminnville HwyWoodbury37190
SERV-N-GO #198904/01/20265965 Miller LnChristiana37037
SUBWAY #521008903/17/2026140 Joe B. Jackson PkwyMurfreesboro37127
T J'S DONUT FACTORY8904/29/2026352 N Thompson DrMurfreesboro37129
TARGET #11268905/21/20261851 Old Fort PkwyMurfreesboro37129
THORNTON'S #6128905/21/20262908 Medical Center PkwyMurfreesboro37129
WAL-MART NEIGHBORHOOD MKT. #51488903/17/20261153 Fortress BlvdMurfreesboro37128
WAL-MART SUPERCENTER #27578904/28/20262012 Memorial BlvdMurfreesboro37129
WALDRON EXPRESS8904/14/2026558 Waldron RoadLaVergne37086
7-ELEVEN #41076H9005/12/20262020 S Church StMurfreesboro37130
CIRCLE K #47036939004/27/2026796 Nissan BlvdSmyrna37167
CIRCLE K #47037129004/24/20262493 S Church StMurfreesboro37127
DOLLAR GENERAL STORE #226369005/13/2026670 Stones River RdLa Vergne37086
FAMILY MARKET & DELI9003/11/20268050 Highway 99Rockvale37153
IAN'S MARKET #1099003/20/2026235 N Rutherford BlvdMurfreesboro37130
KROGER #5539005/21/2026463 Sam Ridley Pkwy WSmyrna37167
MALONE QUALITY MEATS DBA TAG'Z PREMIER MEAT SHOP DBA TAG'Z 5 STAR MEATS9002/10/20261862 MemorialMurfreesboro37129
MAX MART9001/15/20264923 North West Broad StreetMurfreesboro37129
NEIGHBORHOOD MARKET9009/10/2025111 Dick Buchanan StLa Vergne37086
ORIENTAL FOOD9005/22/2025520 S Church StMurfreesboro37130
QUICK STOP @ CROSS ROADS9001/08/20266044 Lebanon RdMurfreesboro37129
SMYRNA FRUIT SUPER MERCADO9002/03/2026291 SAM RIDLEY Pkwy ESmyrna37167
SOMIL 2006 INC/MAHI MARKET9007/21/20252414 E Main StMurfreesboro37130
TIGER MARKET #41078H9012/17/20251849 E NorthfieldMurfreesboro37130
7-ELEVEN #41077H9103/12/20261118 Mercury BlvdMurfreesboro37130
AFC SUSHI @ PUBLIX #11729105/01/20264175 Franklin RdMurfreesboro37128
AFC SUSHI @ PUBLIX #17789103/16/20265229 Veterans ParkwayMurfreesboro37128
CHURCH ST FUEL INC9105/12/20261251 South Church StreetMurfreesboro37130
DOLLAR GENERAL #127619104/24/20255676 Epps Mill RdChristiana37037
DOLLAR TREE #17329104/24/20251224 NW Broad StMurfreesboro37130
G & W HAMERY-COUNTRY HAMS9101/15/2026411 W Lytle StMurfreesboro37130
GANESH FOOD #23929106/23/20251207 Greenland DrMurfreesboro37130
MORE 4 LESS9106/17/2025728 Memorial BlvdMurfreesboro37129
NW BROAD MARKET, LLC9107/08/20252125 NW Broad StreetMurfreesboro37129
PILOT TRAVEL CENTER #0529105/26/2026535 Waldron RdLavergne37086
PUBLIX #12349104/30/20262650 New Salem CoveMurfreesboro37128
RC FARMS / MEAT MARKET9112/05/202511455 Mt. Pleasant RdRockvale37153
SPEEDWAY #71659104/24/20263162 S Church StMurfreesboro37128
TWICE DAILY #77609102/11/2026553 Presidents PlSmyrna37167
YUMMI SUSHI @ KROGER #5649104/29/20262050 Lascassas PikeMurfreesboro37130
YUMMI SUSHI @ KROGER #5659102/06/20264432 Veterans ParkwayMurfreesboro37128
AFC SUSHI@PUBLIX #10169204/08/2026661 President PlSmyrna37167
AFC SUSHI@PUBLIX#12389212/26/20251640 Lee Victory ParkSmyrna37167
BEAVERS MART9203/23/20261304 NORTHWEST BROAD STREETMURFREESBORO37129
CIRCLE K #47037169203/10/20261702 S Rutherford BlvdMurfreesboro37130
DOLLAR GENERAL #142649204/24/20254412 Manchester PikeMurfreesboro37127
DOLLAR GENERAL #147309204/17/202514048 Old Nashville HwySmyrna37167
DOLLAR GENERAL #148349204/21/20252144 N Thompson LnMurfreesboro37129
ED'S BAIT & TACKLE9212/10/20258200 Florence RoadSmyrna37167
FAMILY MART LAVERGNE9207/29/20255052 Murfreesboro RoadLaVergne37086
FUJISAN SUSHI (INSIDE OF SAM'S CLUB #6501)9202/06/2026125 John R Rice BlvdMurfreesboro37129
KWIK SAK #6169206/12/2025518 Waldron RdLavergne37086
MAPCO EXPRESS #33059205/13/20261218 Hazelwood DrSmyrna37167
SITANE MARKET & DELI9201/21/20261068 Courier PlSmyrna37167
SNOWFRUIT 5649204/17/20262050 Lascassas PikeMurfreesboro37130
SPEEDWAY #71019203/06/20262624 Rutherford BoulevardMurfreesboro37130
SPEEDWAY #71649204/30/20262908 Memorial BlvdMurfreesboro37129
SPEEDWAY #71739205/13/2026108 Battalion DrMurfreesboro37128
TWICE DAILY #61499212/02/2025110 John R. Rice BlvdMurfreesboro37129
BIZEE MART #1039307/28/2025302 West Northfield BoulevardMurfreesboro37129
BLACKMAN STATION9301/06/20262502 Blackman RdMurfreesboro37129
BORO MART LLC9301/06/20263208-A Memorial BlvdMurfreesboro37129
BP TO GO9303/09/2026795 Nissan BlvdSmyrna37167
CIRCLE K #47036539303/20/20262406 John Bragg HwyMurfreesboro37130
D & P MARKET9312/02/20252911 New Salem RdMurfreesboro37129
DOLLAR GENERAL # 27289307/28/2025696 Legacy DrSmyrna37167
DOLLAR GENERAL #114299303/26/2026290 N Main StEagleville37060
DOLLAR GENERAL #184489312/03/20244977 Florence RdMurfreesboro37129
DOLLAR GENERAL STORE #102669307/29/20251898 Almaville RdSmyrna37167
KORNER MARKET9311/24/2025101 HAZELWOOD DRIVESMYRNA37167
KWIK SACK #49307/29/2025543 Almaville RdSmyrna37167
LAST STOP MARKET9306/03/20256858-B Lascassas PikeLascassas37085
LEANNA MARKET9303/25/20264302 Sulphur Springs RdMurfreesboro37129
NEELY'S MARKET9305/11/20262402 Halls Hill PikeMurfreesboro37130
SPEEDWAY #71079303/31/20261619 New Salem HwyMurfreesboro37129
SPEEDWAY #71389305/26/20268281 Tridon DrSmyrna37167
SUNSHINE NUTRITION CENTER9306/30/2025621 S Church StMurfreesboro37130
TRADING POST MARKET9311/25/202510412 Old Nashville Hwy.Smyrna37167
VALERO MARKET9311/24/2025301 Sam Ridley Pkwy ESmyrna37167
7-ELEVEN #41082H9403/09/2026890 Nissan DriveSmyrna37167
7-ELEVEN #41894H9405/14/2026560 Sam Ridley Parkway WestSmyrna37167
96 FOOD MART9403/03/20263299 Lascassas PikeMurfreesboro37130
99 CENT DISCOUNT BEER & TOBACCO9411/25/20253325 C Memorial BlvdMurfreesboro37129
ALDI #189404/23/20253267 Memorial BlvdMurfreesboro37129
ALDI #239403/23/20263439 S Church StMurfreesboro37127
ALDI #259405/08/2026407 S Lowry StSmyrna37167
ALDI #419404/24/2025640 Robert Rose DrMurfreesboro37129
CIRCLE K #47039039403/10/20265631 Franklin RoadMurfreesboro37123
DOLLAR GENERAL #114829404/29/20252706 Lascassas PikeMurfreesboro37130
DOLLAR GENERAL #96189406/17/2025352 W Northfield BlvdMurfreesboro37129
DOLLAR GENERAL #9669406/17/2025635 Medical Center PkwyMurfreesboro37129
DOLLAR GENERAL STORE #34959412/16/20255192 Murfreesboro RoadLaVergne37086
DOLLAR TREE #083719402/10/20262485 Memorial BlvdMurfreesboro37129
KROGER #5669412/29/20255145 Murfreesboro RdLa Vergne37086
KWIK SAK #6189405/13/20251630 Bradyville PikeMurfreesboro37130
LA TIENDA DE MI CAMPO9402/11/2026400C Old Nashville HwyLa Vergne37086
MARIA MARKET 19402/26/20262135 Manchester PikeMurfreesboro37127
MEMORIAL BLVD FUEL INC9403/06/20261320 Memorial BlvdMurfreesboro37129
N LOWRY MARKET9402/25/202633 N Lowry StreetSmyrna37167
OLD FORT MARKET9404/29/2026610 Bridge AveMurfreesboro37129
PUBLIX #11639402/18/20261731 S Rutherford BlvdMurfreesboro37130
RACE TRAC #25689404/13/20261770 Lee Victory PkwySmyrna37167
S CHURCH STREET MARKET LLC9407/16/20251411 S Church StreetMurfreesboro37130
SNOWFRUIT #5669403/30/20265145 Murfreesboro Rd.Lavergne37086
TWICE DAILY #61839401/12/2026522 Waldron RdLa Vergne37086
VARIEDADES JACKY9411/17/2025407 Smyrna Square DrSmyrna37167
WAL-MART #51829411/04/20252478 New Salem HwyMurfreesboro37128
WAL-MART SUPER CENTER #4169401/05/2026140 Joe B. Jackson PkwyMurfreesboro37127
WAL-MART SUPER CENTER #7020 FUEL CENTER9405/13/20265515 Murfreesboro RdLa Vergne37086
WALGREENS #60399406/12/20255000 Murfreesboro RdLavergne37086
YUMMI SUSHI @ KROGER #5329401/15/20262449 Old Fort ParkwayMurfreesboro37128
7-ELEVEN # 41962H9503/16/20265265 Veterans ParkwayMurfreesboro37128
7-ELEVEN #41075H9501/08/20261209 Fortress BlvdMurfreesboro37128
ASIAN MINI MART9506/23/20252568 S Church St DMurfreesboro37127
CVS PHARMACY #109499507/28/202511563 Old Nashville HwySmyrna37167
DOLLAR GENERAL #121609505/30/20256121 Highway 99Rockvale37153
DOLLAR GENERAL #121709505/01/2025331 Fergus RdLa Vergne37086
DOLLAR GENERAL #141879506/24/20256858 Lascassas PikeLascassas37085
DOLLAR GENERAL #2079503/12/20262984 S Church StMurfreesboro37128
DOLLAR GENERAL STORE #304319506/30/20252421 New Salem HwyMurfreesboro37128
DOLLAR TREE #18529506/11/20252854 S RutherfordMurfreesboro37130
EL GORILA RASPADOS9505/26/20265022 Murfreesboro RoadLaVergne37086
JOE'S KWIK MART (#982)9512/29/20255540 MURFREESBORO ROADLA VERGNE37086
KROGER #5299512/31/20251776 Northfield BlvdMurfreesboro37130
KROGER #5399505/04/20262325 Memorial BlvdMurfreesboro37130
KROGER #5439512/16/20252946 S Church StMurfreesboro37127
KROGER FOOD & PHARMACY #5659501/05/20264432 Veterans PkwyMurfreesboro37128
LEGACY STATION9503/17/20261400 Lee Victory PkwySmyrna37167
MID TENN MARKET9503/25/20262820 Middle Tennessee BlvdMurfreesboro37130
MURFREESBORO WINE & SPIRITS9506/30/20253016 South Church StreetMurfreesboro37127
MURPHY USA #55099512/27/20242018 Old Fort ParkwayMurfreesboro37130
MY STORE LLC.9508/18/2025101 Kash CtLa Vergne37086
OASIS XPRESS LLC9509/15/20252430 South Church StreetMurfreesboro37127
ON TIME DISTRIBUTION LLC9502/25/2025319 North Front StreetMurfreesboro37190
PUBLIX #11649502/27/20263415 Memorial BlvdMurfreesboro37129
SAM RIDLEY SHELL9503/17/2026500 Sam Ridley Parkway WestSmyrna37167
SUDDEN SERVICE #209507/07/20252181 Old Fort PkwyMurfreesboro37129
TAQUERIA LUPITA9503/05/20261629 Bradyville RdMurfreesboro37130
TAYLOR'S MARKET9503/10/20264524 Woodbury PikeMurfreesboro37127
TRADER JOE'S #8159512/16/20252305 Medical Center ParkwayMurfreesboro37129
VAPE SUBWAY9506/05/2025250 N Lowry StreetSmyrna37167
WALGREEN'S #062779505/06/20252401 Old Fort Pky.Murfreesboro37128
YUMMI SUSHI @ KROGER #5669501/16/20265145 Murfreesboro RdLa Vergne37086
7-ELEVEN #41046H9612/02/20252464 New Salem HwyMurfreesboro37128
AFC SUSHI@PUBLIX#11639604/09/20261731 S RutherfordMurfreesboro37130
AFC SUSHI@PUBLIX#11649604/30/20263415 Memorial BlvdMurfreesboro37129
ALDI #1029605/02/20255109 Franklin RdMurfreesboro37128
BIG CHARLIE'S BAIT SHOP9601/16/20266516 New Nashville Hwy.Smyrna37167
CORLEW MARKET9608/26/20251634 MTSU BlvdMurfreesboro37132
CVS PHARMACY #21799605/02/20254058 Franklin RdMurfreesboro37128
DJ MART9604/29/20261925 LASCASSAS PIKEMURFREESBORO37130
DOLLAR GENERAL #113829606/24/20255975 Lebanon RdMurfreesboro37129
DOLLAR GENERAL #150969604/22/2025112 Charter PlLa Vergne37086
DOLLAR GENERAL STORE #02049603/17/2026227 Cason LnMurfreesboro37128
FLORENCE STATION MARKET9603/25/20265409 NW Broad StMurfreesboro37129
GRACE ASIAN MARKET9605/21/2026291 Sam Ridley PkwySmyrna37167
KOUNTRY KORNER MARKET9604/23/20267604 Old Nashville HwyMurfreesboro37129
KROGER #5329601/05/20262449 Old Fort PkwyMurfreesboro37128
MAPCO MART #36549607/08/20253392 Memorial BlvdMurfreesboro37130
OUMI SUSHI @ SPROUTS #5819604/16/2026143 Wendelwood DrMurfreesboro37131
PUBLIX #10169602/11/2026661 Presidents PlSmyrna37167
PUBLIX #12389604/20/20261640 Lee Victory PkwySmyrna37167
RACETRAC #25839612/02/2025500 Waldron RoadLa Vergne37086
RACETRAC #26109604/07/20263595 Shelbyville PikeMurfreesboro37127
SMOKEY'S MARKET & DELI9612/17/20255588 Lascassas PikeLascassas37085
SNOWFRUIT 5399603/13/20262325 Memorial Blvd.Murfreesboro37129
SNOWFRUIT# 5659605/21/20264432 Veterans PkwyMurfreesboro37128
STUDENT UNION POD9603/17/20260 Mtsu CampusMurfreesboro37132
SUBWAY #555199603/13/20262012 Memorial BlvdMurfreesboro37129
SUBWAY #674269603/17/20265511 Murfreesboro RdLa Vergne37086
YUMMI SUSHI @ KROGER #5299610/06/20251776 West Northfield BlvdMurfreesboro37129
YUMMI SUSHI @ KROGER #5439601/20/20262946 South Church StreetMurfreesboro37127
YUMMI SUSHI @ KROGER #5539601/16/2026463 West Sam Ridley ParkwaySmyrna37167
B & W MARKET #29712/02/202511750 John Bragg HwyReadyville37149
CIRCLE K #47038059704/07/20261009 New Salem HighwayMurfreesboro37129
DOLLAR GENERAL #140769707/16/20252015 Mercury BlvdMurfreesboro37130
DOLLAR GENERAL #219679706/16/20255854 Shelbyville PikeChristiana37037
DOLLAR GENERAL #83249711/20/20251707 Bradyville PikeMurfreesboro37130
DOLLAR TREE #39389706/02/2025821 Industrial BlvdSmyrna37167
LOUISIANA SEAFOOD CO. II9703/06/2026840 NW Broad StMurfreesboro37129
MARK MARKET TOBACCO & BEER9706/12/20253004 W Nir Shreibman BlvdLa Vergne37086
MARTIN'S HOME & GARDEN9707/08/20251020 NW Broad StMurfreesboro37129
MCDONALD'S #302709705/15/20266137 Epps Mill RdChristiana37037
SUPER TARGET #23609701/06/2026803 Industrial BlvdSmyrna37167
TWINS MARKET9706/05/20251305 Plaza DrSmyrna37167
U.S. PHARMACY9703/17/2026440 St. Andrews DrMurfreesboro37128
WALGREENS #66769711/24/2025400 Sam Ridley Pkwy WSmyrna37167
CAMPUS MART9803/20/20262014 E MainMurfreesboro37130
CIRCLE K #47036919805/14/2026519 Waldron RdLavergne37086
CVS PHARMACY #64169804/24/2025607 SE Broad StMurfreesboro37130
CVS PHARMACY #64209806/11/20251331 Memorial BlvdMurfreesboro37129
DISCOUNT TOBACCO OUTLET #7259812/23/20242510 S B Church StMurfreesboro37130
DOLLAR GENERAL #194999812/18/20252403 Halls Hill PikeMurfreesboro37130
DOLLAR TREE #44059806/16/20251985 Old Fort PkwyMurfreesboro37129
FAMILY DOLLAR #5569804/23/2025219 S Lowry StSmyrna37167
GORDON FOOD SERVICE, LLC9802/12/2026465 N Thompson LnMurfreesboro37129
IAN'S MARKET #1589811/17/20251883 Almaville RoadSmyrna37167
MAPCO 8189805/29/20261415 memorial blvdMurfreesboro37129
POPSHELF STORE #235599801/09/20252615 Medical Center PkwyMurfreesboro37129
RACETRAC #25279812/16/20251596 New Salem HighwayMurfreesboro37128
RACETRAC #25809803/16/20261942 NW Broad StreetMurfreesboro37129
S & R-19803/23/20262206 Old Fort ParkMurfreesboro37129
SNOWFRUIT 5329802/12/20262449 Old Fort PkwyMurfreesboro37128
SUDDEN SERVICE #61539805/19/20251871 Almaville RdSmyrna37167
WALGREEN'S #066939802/09/20263389 Memorial BlvdMurfreesboro37129
CRESCENT CORNER MARKET9911/21/20254986 Barfield Crescent RdMurfreesboro37128
CVS PHARMACY #41109903/27/20252398 New Salem HwyMurfreesboro37128
DOLLAR GENERAL #128279911/20/20255765 John Bragg HwyMurfreesboro37127
DOLLAR GENERAL #152209912/18/20255310 Leanna RdMurfreesboro37129
DOLLAR GENERAL STORE #10219906/11/20252011 Se Broad StMurfreesboro37130
KIM'S INTERNATIONAL MARKET INC9905/04/20261118 Memorial BlvdMurfreesboro37129
KWIK SAK #6339903/09/20261219 Hazelwood DrSmyrna37167
LASCASSAS PASTURES9912/26/20238542 Barlow LnLascassas37085
LIQUOR PLANET9901/05/20263508 Shelbyville HwyMurfreesboro37127
NEIGHBORHOOD MARKET #39904/23/2025400 Old Nashville HwyLavergne37086
RACETRAC #25549912/02/20252121 MEDICAL CENTER PkwyMurfreesboro37129
SUNSHINE NUTRITION9906/02/2025901 Rockspring RdSmyrna37167
THORNTON'S #6009905/08/2026300 Sam Ridley Park ESmyrna37167
THORNTONS #6179901/12/2026559 Waldron RdLa Vergne37086
TRIPLE A FARMS9905/30/20258322 Hwy 99Rockvale37153
WAL-MART SUPERCENTER #70209912/04/20255515 Murfreesboro RdLa Vergne37086
WALGREEN'S #123759902/11/20261300 Hazelwood DrSmyrna37167
WALGREEN'S #90649904/23/2025806 Nissan DrSmyrna37167
WALGREENS #69109910/07/20253010 S Church StMurfreesboro37127
3 SPRINGS CATTLE10003/06/202616199 Manchester PikeChristiana37037
AFC SUSHI @ PUBLIX #123410003/31/20262650 New Salem CvMurfreesboro37128
ALDI #11510003/28/20255331 Murfreesboro RoadLaVergne37086
BORO BAZAAR10003/02/2026131 Cason LaneMurfreesboro37128
CITY EXPRESS #310012/17/2025508 Saint Andrews DriveMurfreesboro37128
CLUB DEMONSTRATION SERVICES INC.10004/28/20261524 Beasie RdMurfreesboro37128
COSTCO WHOLESALE #144810004/28/20261524 Beasie RdMurfreesboro37128
CVS PHARMACY #641410003/24/202614299 Old Nashville HwySmyrna37167
DOLLAR GENERAL #1296110007/16/20254125 Manson Pike Suite AMurfreesboro37129
DOLLAR TREE #217910007/10/20255187 Murfreesboro RoadLa Vergne37086
DUNKIN DONUTS10002/20/20262012 Memorial BlvdMurfreesboro37129
DUNKIN DONUTS INSIDE WAL-MART #40610012/18/2025570 Enon Springs Road EastSmyrna37167
DWIGHTS MINI MART10008/26/2025C Street Keathly University Center Mtsu CampusMurfreesboro37132
GANDY MURFREESBORO, LLC10012/02/20252445 Memorial Blvd. Ste.DMurfreesboro37129
INGLE CATTLE10003/13/20254302 Sharpsville RoadMurfreesboro37130
JJ ASIAN MARKET SUSHI & BOBA10004/27/2026561 Nissan DriveSmyrna37167
LA CARRETA10003/02/20261710 Bradyville RdMurfreesboro37130
LASCASSAS MARKET10004/29/20262712 LASCASSAS PIKEMURFREESBORO37130
LONESTAR MARKETS at THE ROWLEY10012/02/20252600 Roby Corlew LaneMurfreesboro37129
MAI SUSHI10011/04/20252478 New Salem HighwayMurfreesboro37128
MOLYD AFRICAN CUISINE10004/17/2026752 East Northfield BlvdMurfreesboro37130
MR. KOOL'S KOOL TREATS10001/30/2025135 NOEL LnSmyrna37167
MURPHY USA #688910012/27/20242435 Billy BlvdMurfreesboro37127
NASHVILLE I-24 CAMPGROUND10006/02/20251130 Rocky Fork RdSmyrna37167
ON THE GO #62310003/25/2026904 NW Broad StreetMurfreesboro37129
PILOT TRAVEL CENTER #40410005/12/20262441 S Church StMurfreesboro37127
POD AT PECK HALL10008/26/20251301 E Main StMurfreesboro37130
PUBLIX #117210002/09/20264175 Franklin RdMurfreesboro37128
RADFORD'S CATTLE COMPANY10002/10/2026576 Shirley RdSmyrna37167
RC FARMS10012/05/202511455 Mt. Pleasant RdRockvale37153
RETRO SWEETS LLC10011/21/20251720 Old Fort Pkwy Suite C160Murfreesboro37129
ROCKVALE CORNER MARKET10003/11/202612001 South Windrow RoadRockvale37153
RUTHERFORD CO-OP GARDEN CENTER10007/16/2025985 Middle Tennessee BlvdMurfreesboro37130
RW #702510004/29/20262927 Old Fort ParkwayMurfreesboro37129
SANDY'S MARKET10011/18/20251530 Highway 41-a SEagleville37060
SMYRNA BP FOOD MART10003/09/2026251 NORTH LOWRY STREETSMYRNA37167
SNOWFRUIT #54310003/17/20262946 S Church StMurfreesboro37133
SNOWFRUIT 52910003/17/20261776 West Northfield BoulevardMurfreesboro37129
SNOWFRUIT 55310005/18/2026463 Sam Ridley Pkwy WSmyrna37167
SOLOMON HILLS FARM10007/21/2025600 Greystone DrLascassas37085
SOW'S EAR PIGGERY10007/02/20258953 Hoovers Gap RdChristiana37037
STONE DUCK FARMS10005/27/20263074 Rock Springs Midland Rd.Christiana37037
TAILWYNDS FARM LLC10007/21/202514268 Halls Hill PikeMilton37118
THE CART AT BAS10008/26/202526 (mtsu)Murfreesboro37132
THE WILDERNESS STATION10002/25/2025401 Volunteer RdMurfreesboro37128
THORNTONS #61810005/08/20261785 New Salem HwyMurfreesboro37128
VERO MERO MARKET10005/12/2025564 Waldron RdLavergne37086
WALGREEN'S #1170010006/11/20252708 New Salem HwyMurfreesboro37128
WALGREEN'S #1251410006/26/20252006 Medical Center PkwyMurfreesboro37129
WALGREENS #0395310004/24/2025106 W NorthfieldMurfreesboro37129
WALGREENS #490510006/24/20251131 Dr. Martin Luther King Jr. BlvdMurfreesboro37130

Important Information about Food Premises Reports

The information posted at the Tennessee Department of Agriculture about inspections and the score is valid only at the time the report was made. Conditions are subject to change.

This does not include reports and hazard ratings prior to May 1, 2016. Some food premises may not have reports since that date.

Updated information is posted as often as possible. The TDA State site may not reflect any changes made to correct the hazards identified or any new hazards that may occur subsequent to the time of the last assessment or inspection. In addition, there may be errors or omissions in the information.

Visitors are cautioned against interpreting the status of a particular facility based on only one report. While every effort is made to keep the information up-to-date and ensure that it is accurate, the Department is not responsible for discrepancies between information posted here and the actual inspection reports provided to the food establishment, pool, or water system and maintained on file at the department.

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