Recent Rutherford County Obituaries for Oct. 31, 2025

recent Rutherford county obituaries

These obituaries have been gathered from Rutherford Source covering the period from October 24 through October 31, 2025. Rutherford Source provides free obituary listings as a service to the community.

Rebecca Joyce Shires (Becky) Bennett

Published: October 31, 2025 – Link to full obituary

Lynda Michelle Mileusnich

Published: October 31, 2025 – Link to full obituary

Richard Jason Jessup

Published: October 31, 2025 – Link to full obituary

Walter Gordon White Sr.

Published: October 30, 2025 – Link to full obituary

Joyce Martin

Published: October 30, 2025 – Link to full obituary

Carolyn Beasley

Published: October 30, 2025 – Link to full obituary

Roy Kenneth Mears

Published: October 30, 2025 – Link to full obituary

Sandy Yvonne Pogue

Published: October 30, 2025 – Link to full obituary

Susan Lynch

Published: October 29, 2025 – Link to full obituary

Richard Forrest Short

Published: October 29, 2025 – Link to full obituary

Joan Anora Karpel

Published: October 29, 2025 – Link to full obituary

Evelyn ‘Faye’ Melton

Published: October 29, 2025 – Link to full obituary

Paula Marie Myers

Published: October 29, 2025 – Link to full obituary

Paul Wilson Brown

Published: October 28, 2025 – Link to full obituary

Melva Bernadette Noble

Published: October 28, 2025 – Link to full obituary

Ratsamy Veenee Phanthalangsry

Published: October 28, 2025 – Link to full obituary

Chris Davenport

Published: October 28, 2025 – Link to full obituary

Grace Yvonne Young

Published: October 28, 2025 – Link to full obituary

Deborah Jo Hopper

Published: October 28, 2025 – Link to full obituary

Carolyn Ann Dushame Solomon

Published: October 28, 2025 – Link to full obituary

Ronald Dean Hollis

Published: October 28, 2025 – Link to full obituary

Lucia Sarai Velazquez

Published: October 28, 2025 – Link to full obituary

Jonathan Lee Sanders

Published: October 27, 2025 – Link to full obituary

Susan Massingill

Published: October 27, 2025 – Link to full obituary

Renada Russell

Published: October 27, 2025 – Link to full obituary

Agustin Ramos Ortiz

Published: October 27, 2025 – Link to full obituary

Clara Jean Earp Minor Demumbreum

Published: October 27, 2025 – Link to full obituary

Shawn Torres

Published: October 26, 2025 – Link to full obituary

Carolyn Diane Mahaffey

Published: October 26, 2025 – Link to full obituary

Robert Kelly Smith

Published: October 24, 2025 – Link to full obituary

Paula Christine Sjogren

Published: October 24, 2025 – Link to full obituary

Brian Kelly Hester

Published: October 24, 2025 – Link to full obituary

Cyrus Wiser, Jr.

Published: October 24, 2025 – Link to full obituary

Bryant Ronald Hardison

Published: October 24, 2025 – Link to full obituary

Angie Grant

Published: October 24, 2025 – Link to full obituary

William Wagner Kimbrough

Published: October 24, 2025 – Link to full obituary

Moranda Sue Adams

Published: October 24, 2025 – Link to full obituary

Larry Russell Kirk

Published: October 24, 2025 – Link to full obituary

For more obituaries and to stay updated on community news, visit Rutherford Source. Our thoughts are with all the families and friends who are mourning the loss of their loved ones during this time.

