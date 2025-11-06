Recent Rutherford County Obituaries for Nov. 6, 2025

These obituaries have been gathered from Rutherford Source covering the period from October 30 through November 6, 2025. Rutherford Source provides free obituary listings as a service to the community.
Sheilah D Ray
Published: November 6, 2025 – Link to full obituary
Delbert Ronald Coggins
Published: November 6, 2025 – Link to full obituary
Paul Howard Dement
Published: November 6, 2025 – Link to full obituary
Larraine Ann Counihan
Published: November 6, 2025 – Link to full obituary
Samuel Hutson Hay
Published: November 6, 2025 – Link to full obituary
Sarah Elizabeth Boerner
Published: November 6, 2025 – Link to full obituary
John Henry Gassler IV
Published: November 6, 2025 – Link to full obituary
Jimmy R. ‘Jim’ Young
Published: November 6, 2025 – Link to full obituary
Kevin Hall
Published: November 5, 2025 – Link to full obituary
Wesley George Bowden
Published: November 5, 2025 – Link to full obituary
Dana Daugherty
Published: November 5, 2025 – Link to full obituary
Jack Richard Lisi
Published: November 5, 2025 – Link to full obituary
Robert Lionel Waggoner Jr.
Published: November 5, 2025 – Link to full obituary
Judith Ann DePriest
Published: November 5, 2025 – Link to full obituary
Mary Margaret Taylor
Published: November 5, 2025 – Link to full obituary
Clifford Earl Thorpe
Published: November 5, 2025 – Link to full obituary
Teela Marie Fuller
Published: November 4, 2025 – Link to full obituary
Amanda Ruth B. Werthmuller
Published: November 4, 2025 – Link to full obituary
Clayton Agee
Published: November 4, 2025 – Link to full obituary
Robert Lester Raney
Published: November 4, 2025 – Link to full obituary
William Thomas Shipp
Published: November 3, 2025 – Link to full obituary
Roy Lee Douglas
Published: November 3, 2025 – Link to full obituary
Joseph Gerald O’Leary
Published: November 3, 2025 – Link to full obituary
Donna Darlene Roney
Published: November 3, 2025 – Link to full obituary
Robert Carl Burns
Published: November 3, 2025 – Link to full obituary
Margaret Yeager
Published: November 3, 2025 – Link to full obituary
Judy Ann Rollins
Published: November 3, 2025 – Link to full obituary
Peggy Jean Dawson Richards
Published: November 3, 2025 – Link to full obituary
Martha Jo Campbell Messick
Published: November 3, 2025 – Link to full obituary
Thomas Lewis Hopkins Sr.
Published: November 3, 2025 – Link to full obituary
Thomas Norman Eisenman
Published: November 3, 2025 – Link to full obituary
Walter Gordon White Sr.
Published: October 30, 2025 – Link to full obituary
Joyce Martin
Published: October 30, 2025 – Link to full obituary
Carolyn Beasley
Published: October 30, 2025 – Link to full obituary
Roy Kenneth Mears
Published: October 30, 2025 – Link to full obituary
Sandy Yvonne Pogue
Published: October 30, 2025 – Link to full obituary
