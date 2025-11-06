Recent Rutherford County Obituaries for Nov. 6, 2025

recent Rutherford county obituaries

These obituaries have been gathered from Rutherford Source covering the period from October 30 through November 6, 2025. Rutherford Source provides free obituary listings as a service to the community.

Sheilah D Ray

Published: November 6, 2025 – Link to full obituary

Delbert Ronald Coggins

Published: November 6, 2025 – Link to full obituary

Paul Howard Dement

Published: November 6, 2025 – Link to full obituary

Larraine Ann Counihan

Published: November 6, 2025 – Link to full obituary

Samuel Hutson Hay

Published: November 6, 2025 – Link to full obituary

Sarah Elizabeth Boerner

Published: November 6, 2025 – Link to full obituary

John Henry Gassler IV

Published: November 6, 2025 – Link to full obituary

Jimmy R. ‘Jim’ Young

Published: November 6, 2025 – Link to full obituary

Kevin Hall

Published: November 5, 2025 – Link to full obituary

Wesley George Bowden

Published: November 5, 2025 – Link to full obituary

Dana Daugherty

Published: November 5, 2025 – Link to full obituary

Jack Richard Lisi

Published: November 5, 2025 – Link to full obituary

Robert Lionel Waggoner Jr.

Published: November 5, 2025 – Link to full obituary

Judith Ann DePriest

Published: November 5, 2025 – Link to full obituary

Mary Margaret Taylor

Published: November 5, 2025 – Link to full obituary

Clifford Earl Thorpe

Published: November 5, 2025 – Link to full obituary

Teela Marie Fuller

Published: November 4, 2025 – Link to full obituary

Amanda Ruth B. Werthmuller

Published: November 4, 2025 – Link to full obituary

Clayton Agee

Published: November 4, 2025 – Link to full obituary

Robert Lester Raney

Published: November 4, 2025 – Link to full obituary

William Thomas Shipp

Published: November 3, 2025 – Link to full obituary

Roy Lee Douglas

Published: November 3, 2025 – Link to full obituary

Joseph Gerald O’Leary

Published: November 3, 2025 – Link to full obituary

Donna Darlene Roney

Published: November 3, 2025 – Link to full obituary

Robert Carl Burns

Published: November 3, 2025 – Link to full obituary

Margaret Yeager

Published: November 3, 2025 – Link to full obituary

Judy Ann Rollins

Published: November 3, 2025 – Link to full obituary

Peggy Jean Dawson Richards

Published: November 3, 2025 – Link to full obituary

Martha Jo Campbell Messick

Published: November 3, 2025 – Link to full obituary

Thomas Lewis Hopkins Sr.

Published: November 3, 2025 – Link to full obituary

Thomas Norman Eisenman

Published: November 3, 2025 – Link to full obituary

Walter Gordon White Sr.

Published: October 30, 2025 – Link to full obituary

Joyce Martin

Published: October 30, 2025 – Link to full obituary

Carolyn Beasley

Published: October 30, 2025 – Link to full obituary

Roy Kenneth Mears

Published: October 30, 2025 – Link to full obituary

Sandy Yvonne Pogue

Published: October 30, 2025 – Link to full obituary

For more obituaries and to stay updated on community news, visit Rutherford Source. Our thoughts are with all the families and friends who are mourning the loss of their loved ones during this time.

