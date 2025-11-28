Recent Rutherford County Obituaries for Nov. 28, 2025

These obituaries have been gathered from Rutherford Source covering the period from November 22 through November 28, 2025. Rutherford Source provides free obituary listings as a service to the community.
Diane Sumrall
Published: November 26, 2025 – Link to full obituary
Diane Adele Canterbury
Published: November 26, 2025 – Link to full obituary
William Louis Hollingsworth
Published: November 26, 2025 – Link to full obituary
Zachary Ryan Park
Published: November 26, 2025 – Link to full obituary
Michael Vance
Published: November 25, 2025 – Link to full obituary
William Bohanan
Published: November 25, 2025 – Link to full obituary
Paul Quitman Stampley
Published: November 25, 2025 – Link to full obituary
Dwight Nelson Reams
Published: November 25, 2025 – Link to full obituary
Doris Ann Todd Jacobs
Published: November 25, 2025 – Link to full obituary
Mr. Somvang Phouangbandith
Published: November 25, 2025 – Link to full obituary
Wanda Michelle Lance
Published: November 25, 2025 – Link to full obituary
Ralph Herman Foll, Jr.
Published: November 25, 2025 – Link to full obituary
Ronnie Rowland
Published: November 25, 2025 – Link to full obituary
Roy Everette Young
Published: November 25, 2025 – Link to full obituary
Johnny Michael Gosa
Published: November 24, 2025 – Link to full obituary
Gregory Keith Ward
Published: November 24, 2025 – Link to full obituary
Douglas Campbell
Published: November 24, 2025 – Link to full obituary
Matthew Joseph Nipper
Published: November 24, 2025 – Link to full obituary
Helen Marie Townsend Allen
Published: November 24, 2025 – Link to full obituary
Lula Frances Brock
Published: November 24, 2025 – Link to full obituary
Carole Baker Koonce
Published: November 24, 2025 – Link to full obituary
Christy Leann Smith
Published: November 24, 2025 – Link to full obituary
Ronnie Maxwell
Published: November 24, 2025 – Link to full obituary
Thomas Bain
Published: November 24, 2025 – Link to full obituary
Sarah Marie Jones
Published: November 24, 2025 – Link to full obituary
Richard (Richie) Kent Kelton Jr.
Published: November 24, 2025 – Link to full obituary
Dana Shontele Craft
Published: November 21, 2025 – Link to full obituary
Jack Khammysing
Published: November 21, 2025 – Link to full obituary
Selena Marie White
Published: November 21, 2025 – Link to full obituary
Charles Pearson
Published: November 21, 2025 – Link to full obituary
Please Join Our FREE Newsletter!