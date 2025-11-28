Recent Rutherford County Obituaries for Nov. 28, 2025

recent Rutherford county obituaries

These obituaries have been gathered from Rutherford Source covering the period from November 22 through November 28, 2025. Rutherford Source provides free obituary listings as a service to the community.

Diane Sumrall

Published: November 26, 2025 – Link to full obituary

Diane Adele Canterbury

Published: November 26, 2025 – Link to full obituary

William Louis Hollingsworth

Published: November 26, 2025 – Link to full obituary

Zachary Ryan Park

Published: November 26, 2025 – Link to full obituary

Michael Vance

Published: November 25, 2025 – Link to full obituary

William Bohanan

Published: November 25, 2025 – Link to full obituary

Paul Quitman Stampley

Published: November 25, 2025 – Link to full obituary

Dwight Nelson Reams

Published: November 25, 2025 – Link to full obituary

Doris Ann Todd Jacobs

Published: November 25, 2025 – Link to full obituary

Mr. Somvang Phouangbandith

Published: November 25, 2025 – Link to full obituary

Wanda Michelle Lance

Published: November 25, 2025 – Link to full obituary

Ralph Herman Foll, Jr.

Published: November 25, 2025 – Link to full obituary

Ronnie Rowland

Published: November 25, 2025 – Link to full obituary

Roy Everette Young

Published: November 25, 2025 – Link to full obituary

Johnny Michael Gosa

Published: November 24, 2025 – Link to full obituary

Gregory Keith Ward

Published: November 24, 2025 – Link to full obituary

Douglas Campbell

Published: November 24, 2025 – Link to full obituary

Matthew Joseph Nipper

Published: November 24, 2025 – Link to full obituary

Helen Marie Townsend Allen

Published: November 24, 2025 – Link to full obituary

Lula Frances Brock

Published: November 24, 2025 – Link to full obituary

Carole Baker Koonce

Published: November 24, 2025 – Link to full obituary

Christy Leann Smith

Published: November 24, 2025 – Link to full obituary

Ronnie Maxwell

Published: November 24, 2025 – Link to full obituary

Thomas Bain

Published: November 24, 2025 – Link to full obituary

Sarah Marie Jones

Published: November 24, 2025 – Link to full obituary

Richard (Richie) Kent Kelton Jr.

Published: November 24, 2025 – Link to full obituary

Dana Shontele Craft

Published: November 21, 2025 – Link to full obituary

Jack Khammysing

Published: November 21, 2025 – Link to full obituary

Selena Marie White

Published: November 21, 2025 – Link to full obituary

Charles Pearson

Published: November 21, 2025 – Link to full obituary

For more obituaries and to stay updated on community news, visit Rutherford Source. Our thoughts are with all the families and friends who are mourning the loss of their loved ones during this time.

