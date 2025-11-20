Recent Rutherford County Obituaries for Nov. 20, 2025

These obituaries have been gathered from Rutherford Source covering the period from November 14 through November 20, 2025. Rutherford Source provides free obituary listings as a service to the community.
Debra Mills Brandon
Published: November 20, 2025 – Link to full obituary
Sharon Robinson
Published: November 20, 2025 – Link to full obituary
Carole Jones
Published: November 20, 2025 – Link to full obituary
Oren Danny Jones
Published: November 20, 2025 – Link to full obituary
Irvin Leonard Dawkins
Published: November 20, 2025 – Link to full obituary
Harold Dean Ellis
Published: November 19, 2025 – Link to full obituary
Rebecca Lynn McLaughlin
Published: November 19, 2025 – Link to full obituary
William Donald Denton
Published: November 19, 2025 – Link to full obituary
Dene Oneida
Published: November 19, 2025 – Link to full obituary
Esther Carter
Published: November 19, 2025 – Link to full obituary
Janice Fay Follis
Published: November 19, 2025 – Link to full obituary
James Hutchison
Published: November 19, 2025 – Link to full obituary
Rita Scarberry
Published: November 19, 2025 – Link to full obituary
Raymond Daniel Danny Brown
Published: November 19, 2025 – Link to full obituary
Dorris Neal Puckett
Published: November 19, 2025 – Link to full obituary
Mary L. Durham
Published: November 18, 2025 – Link to full obituary
Rosalind Denise Ridley
Published: November 18, 2025 – Link to full obituary
Gracie Massey Sullivan
Published: November 18, 2025 – Link to full obituary
Commander Scott Byrd
Published: November 17, 2025 – Link to full obituary
Franklin Delano Walker
Published: November 17, 2025 – Link to full obituary
Christopher George Hollis
Published: November 17, 2025 – Link to full obituary
Linda Lee Hunter
Published: November 17, 2025 – Link to full obituary
Ernesto José Parra Semprún
Published: November 17, 2025 – Link to full obituary
Wenonah Lee Bratcher
Published: November 17, 2025 – Link to full obituary
Margaret Ann Smith
Published: November 17, 2025 – Link to full obituary
Sandra Susan Ferry
Published: November 16, 2025 – Link to full obituary
Johnny Ross
Published: November 16, 2025 – Link to full obituary
Robert Sumpter Rigney
Published: November 14, 2025 – Link to full obituary
Helen Elise Lee
Published: November 14, 2025 – Link to full obituary
Windell Crutcher Claxton
Published: November 14, 2025 – Link to full obituary
Billy Watley
Published: November 14, 2025 – Link to full obituary
Carolyn Virginia Payne
Published: November 14, 2025 – Link to full obituary
Please Join Our FREE Newsletter!