Recent Rutherford County Obituaries for Nov. 20, 2025

These obituaries have been gathered from Rutherford Source covering the period from November 14 through November 20, 2025. Rutherford Source provides free obituary listings as a service to the community.

Debra Mills Brandon

Published: November 20, 2025 – Link to full obituary

Sharon Robinson

Published: November 20, 2025 – Link to full obituary

Carole Jones

Published: November 20, 2025 – Link to full obituary

Oren Danny Jones

Published: November 20, 2025 – Link to full obituary

Irvin Leonard Dawkins

Published: November 20, 2025 – Link to full obituary

Harold Dean Ellis

Published: November 19, 2025 – Link to full obituary

Rebecca Lynn McLaughlin

Published: November 19, 2025 – Link to full obituary

William Donald Denton

Published: November 19, 2025 – Link to full obituary

Dene Oneida

Published: November 19, 2025 – Link to full obituary

Esther Carter

Published: November 19, 2025 – Link to full obituary

Janice Fay Follis

Published: November 19, 2025 – Link to full obituary

James Hutchison

Published: November 19, 2025 – Link to full obituary

Rita Scarberry

Published: November 19, 2025 – Link to full obituary

Raymond Daniel Danny Brown

Published: November 19, 2025 – Link to full obituary

Dorris Neal Puckett

Published: November 19, 2025 – Link to full obituary

Mary L. Durham

Published: November 18, 2025 – Link to full obituary

Rosalind Denise Ridley

Published: November 18, 2025 – Link to full obituary

Gracie Massey Sullivan

Published: November 18, 2025 – Link to full obituary

Commander Scott Byrd

Published: November 17, 2025 – Link to full obituary

Franklin Delano Walker

Published: November 17, 2025 – Link to full obituary

Christopher George Hollis

Published: November 17, 2025 – Link to full obituary

Linda Lee Hunter

Published: November 17, 2025 – Link to full obituary

Ernesto José Parra Semprún

Published: November 17, 2025 – Link to full obituary

Wenonah Lee Bratcher

Published: November 17, 2025 – Link to full obituary

Margaret Ann Smith

Published: November 17, 2025 – Link to full obituary

Sandra Susan Ferry

Published: November 16, 2025 – Link to full obituary

Johnny Ross

Published: November 16, 2025 – Link to full obituary

Robert Sumpter Rigney

Published: November 14, 2025 – Link to full obituary

Helen Elise Lee

Published: November 14, 2025 – Link to full obituary

Windell Crutcher Claxton

Published: November 14, 2025 – Link to full obituary

Billy Watley

Published: November 14, 2025 – Link to full obituary

Carolyn Virginia Payne

Published: November 14, 2025 – Link to full obituary

For more obituaries and to stay updated on community news, visit Rutherford Source. Our thoughts are with all the families and friends who are mourning the loss of their loved ones during this time.

