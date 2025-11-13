Recent Rutherford County Obituaries for Nov. 13, 2025

By
Michael Carpenter
-
0
17
recent Rutherford county obituaries

These obituaries have been gathered from Rutherford Source covering the period from November 7 through November 13, 2025. Rutherford Source provides free obituary listings as a service to the community.

Ysrael Osegueda Alvarado

Published: November 13, 2025 – Link to full obituary

Amber Brisen Cetinel

Published: November 13, 2025 – Link to full obituary

Elvia Gutierrez Reid

Published: November 11, 2025 – Link to full obituary

Khamvilay Phongsa

Published: November 11, 2025 – Link to full obituary

Amy Leigh Tucker

Published: November 11, 2025 – Link to full obituary

Rosalind Ridley

Published: November 11, 2025 – Link to full obituary

James Vendall Anderson

Published: November 11, 2025 – Link to full obituary

John Edward King, Jr.

Published: November 11, 2025 – Link to full obituary

Mary Casey

Published: November 11, 2025 – Link to full obituary

James Randall Bowman

Published: November 11, 2025 – Link to full obituary

Praseutsack Bouaravong

Published: November 11, 2025 – Link to full obituary

Joel (Joe) Frank Davis

Published: November 11, 2025 – Link to full obituary

Jimmy Wilson

Published: November 10, 2025 – Link to full obituary

Timothy Patterson

Published: November 10, 2025 – Link to full obituary

Paul Greene

Published: November 10, 2025 – Link to full obituary

Alta Lois Creasy

Published: November 10, 2025 – Link to full obituary

Prabin Manandhar

Published: November 10, 2025 – Link to full obituary

Terry Eugene Carter

Published: November 10, 2025 – Link to full obituary

John Edward ‘Eddie’ Upchurch

Published: November 10, 2025 – Link to full obituary

Shirley Wenell Amaro

Published: November 10, 2025 – Link to full obituary

Vashishth Patel

Published: November 7, 2025 – Link to full obituary

Nora Ellen Martin

Published: November 7, 2025 – Link to full obituary

James Derrick Threlkeld

Published: November 7, 2025 – Link to full obituary

Charles Kenneth Hinson

Published: November 7, 2025 – Link to full obituary

Donald McCormick

Published: November 7, 2025 – Link to full obituary

For more obituaries and to stay updated on community news, visit Rutherford Source. Our thoughts are with all the families and friends who are mourning the loss of their loved ones during this time.

Please Join Our FREE Newsletter!



RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR