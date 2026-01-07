Recent Rutherford County Obituaries for Jan. 7, 2026

The following obituaries were published on Rutherford Source between January 1 and January 7, 2026. Our thoughts are with all the families and friends who are mourning the loss of their loved ones during this time.
Hector Arnulfo Argueta
Published: January 7, 2026 – Link to full obituary
Deborah Louise Segroves
Published: January 7, 2026 – Link to full obituary
Robbie Lee Adcock
Published: January 7, 2026 – Link to full obituary
David Wayne Davis
Published: January 7, 2026 – Link to full obituary
Stephen Anthony Corbin Sr.
Published: January 7, 2026 – Link to full obituary
James Michael Tenaglia
Published: January 6, 2026 – Link to full obituary
Sharon Marlene Green
Published: January 6, 2026 – Link to full obituary
Maria Magdalena Brose
Published: January 6, 2026 – Link to full obituary
Don O. Richardson
Published: January 6, 2026 – Link to full obituary
Michael Houston McInturff
Published: January 6, 2026 – Link to full obituary
Maryann Roney Lawson
Published: January 6, 2026 – Link to full obituary
Donna Jane Wisdom Sweeney
Published: January 6, 2026 – Link to full obituary
Sam Hendricks
Published: January 5, 2026 – Link to full obituary
David Lewis Hurtt
Published: January 5, 2026 – Link to full obituary
Fisher Lynn Hurley
Published: January 5, 2026 – Link to full obituary
Brian O. Bergeron Sr.
Published: January 5, 2026 – Link to full obituary
Eva Cooper Orr
Published: January 5, 2026 – Link to full obituary
Bobbye Davis
Published: January 5, 2026 – Link to full obituary
Peggy Mayes Williams
Published: January 5, 2026 – Link to full obituary
H. Samuel ‘Sam’ Spradling
Published: January 5, 2026 – Link to full obituary
Betty Allen Lester
Published: January 5, 2026 – Link to full obituary
Harold Dean Farmer Sr.
Published: January 5, 2026 – Link to full obituary
Rebecca Markert
Published: January 3, 2026 – Link to full obituary
Sidney Johnson, III
Published: January 3, 2026 – Link to full obituary
Don Orland Richardson
Published: January 3, 2026 – Link to full obituary
Ma. Luz Santillan Alvarez
Published: January 3, 2026 – Link to full obituary
William Randall Greene (Randy)
Published: January 3, 2026 – Link to full obituary
Robin Cooper
Published: January 2, 2026 – Link to full obituary
Luis David Dominguez Escudero
Published: December 31, 2025 – Link to full obituary
Reba Carol Grimes Adams
Published: December 31, 2025 – Link to full obituary
Mary Edna Fisher
Published: December 31, 2025 – Link to full obituary
For more obituaries and to stay updated on community news, visit Rutherford Source. Our thoughts are with all the families and friends who are mourning the loss of their loved ones during this time.
