Recent Rutherford County Obituaries for Jan. 7, 2026

The following obituaries were published on Rutherford Source between January 1 and January 7, 2026. Our thoughts are with all the families and friends who are mourning the loss of their loved ones during this time.

Hector Arnulfo Argueta

Published: January 7, 2026 – Link to full obituary

Deborah Louise Segroves

Published: January 7, 2026 – Link to full obituary

Robbie Lee Adcock

Published: January 7, 2026 – Link to full obituary

David Wayne Davis

Published: January 7, 2026 – Link to full obituary

Stephen Anthony Corbin Sr.

Published: January 7, 2026 – Link to full obituary

James Michael Tenaglia

Published: January 6, 2026 – Link to full obituary

Sharon Marlene Green

Published: January 6, 2026 – Link to full obituary

Maria Magdalena Brose

Published: January 6, 2026 – Link to full obituary

Don O. Richardson

Published: January 6, 2026 – Link to full obituary

Michael Houston McInturff

Published: January 6, 2026 – Link to full obituary

Maryann Roney Lawson

Published: January 6, 2026 – Link to full obituary

Donna Jane Wisdom Sweeney

Published: January 6, 2026 – Link to full obituary

Sam Hendricks

Published: January 5, 2026 – Link to full obituary

David Lewis Hurtt

Published: January 5, 2026 – Link to full obituary

Fisher Lynn Hurley

Published: January 5, 2026 – Link to full obituary

Brian O. Bergeron Sr.

Published: January 5, 2026 – Link to full obituary

Eva Cooper Orr

Published: January 5, 2026 – Link to full obituary

Bobbye Davis

Published: January 5, 2026 – Link to full obituary

Peggy Mayes Williams

Published: January 5, 2026 – Link to full obituary

H. Samuel ‘Sam’ Spradling

Published: January 5, 2026 – Link to full obituary

Betty Allen Lester

Published: January 5, 2026 – Link to full obituary

Harold Dean Farmer Sr.

Published: January 5, 2026 – Link to full obituary

Rebecca Markert

Published: January 3, 2026 – Link to full obituary

Sidney Johnson, III

Published: January 3, 2026 – Link to full obituary

Don Orland Richardson

Published: January 3, 2026 – Link to full obituary

Ma. Luz Santillan Alvarez

Published: January 3, 2026 – Link to full obituary

William Randall Greene (Randy)

Published: January 3, 2026 – Link to full obituary

Robin Cooper

Published: January 2, 2026 – Link to full obituary

Luis David Dominguez Escudero

Published: December 31, 2025 – Link to full obituary

Reba Carol Grimes Adams

Published: December 31, 2025 – Link to full obituary

Mary Edna Fisher

Published: December 31, 2025 – Link to full obituary

For more obituaries and to stay updated on community news, visit Rutherford Source.

