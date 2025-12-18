Recent Rutherford County Obituaries for December 18, 2025

By
Michael Carpenter
-
0
1

These obituaries have been gathered from Rutherford Source covering the period from December 11 through December 18, 2025. Rutherford Source provides free obituary listings as a service to the community.

Grady Travis

Published: December 18, 2025 – Link to full obituary

William Michael Faulkner

Published: December 18, 2025 – Link to full obituary

Marlis Jean Wyatt

Published: December 18, 2025 – Link to full obituary

Ardath Reese

Published: December 18, 2025 – Link to full obituary

James Howard Spradley

Published: December 18, 2025 – Link to full obituary

Loal Jackson Carr

Published: December 18, 2025 – Link to full obituary

Susan Brown

Published: December 17, 2025 – Link to full obituary

Donna Jean Bracy

Published: December 17, 2025 – Link to full obituary

Ardath Reese

Published: December 17, 2025 – Link to full obituary

Joseph Stanley, Jr.

Published: December 17, 2025 – Link to full obituary

Terry R. McClain

Published: December 17, 2025 – Link to full obituary

Deborah Ann Mason Ring

Published: December 17, 2025 – Link to full obituary

Carolyn Jeanette Johnson Cole

Published: December 17, 2025 – Link to full obituary

Rhonda Lynn Petty Allen

Published: December 16, 2025 – Link to full obituary

Shirley Brown

Published: December 16, 2025 – Link to full obituary

Ardath Baxter Reese

Published: December 16, 2025 – Link to full obituary

Cal Christensen

Published: December 16, 2025 – Link to full obituary

Jerry Lee Gann, Sr.

Published: December 15, 2025 – Link to full obituary

James Byrnes

Published: December 15, 2025 – Link to full obituary

Deborah Ann Lutz

Published: December 15, 2025 – Link to full obituary

Patsy Anderson Maxwell

Published: December 15, 2025 – Link to full obituary

Laura Mae Dozier

Published: December 15, 2025 – Link to full obituary

James Allen Hood IV

Published: December 15, 2025 – Link to full obituary

Jose Vazquez Hernandez

Published: December 12, 2025 – Link to full obituary

Tanya June Brindley

Published: December 12, 2025 – Link to full obituary

Bonnie Darlene Kendrick

Published: December 12, 2025 – Link to full obituary

Christine Clarice Blow

Published: December 12, 2025 – Link to full obituary

Doris Comer Lowe

Published: December 12, 2025 – Link to full obituary

Wanda Elaine Williams Monroe

Published: December 11, 2025 – Link to full obituary

Jim Demos

Published: December 11, 2025 – Link to full obituary

Shirley Joy Kelly

Published: December 11, 2025 – Link to full obituary

Carrie Carney

Published: December 11, 2025 – Link to full obituary

Brenda Dennison King

Published: December 11, 2025 – Link to full obituary

Gene Arnold

Published: December 11, 2025 – Link to full obituary

Wilma O. Crawford

Published: December 11, 2025 – Link to full obituary

For more obituaries and to stay updated on community news, visit Rutherford Source. Our thoughts are with all the families and friends who are mourning the loss of their loved ones during this time.

Please Join Our FREE Newsletter!



RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR