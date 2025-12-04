Recent Rutherford County Obituaries for Dec. 4, 2025

recent Rutherford county obituaries

These obituaries have been gathered from Rutherford Source covering the period from November 28 through December 4, 2025. Rutherford Source provides free obituary listings as a service to the community.

Marie Soyster Huff Brown

Published: December 4, 2025 – Link to full obituary

Mark Alan Cutlip

Published: December 4, 2025 – Link to full obituary

Walter David Bragg

Published: December 4, 2025 – Link to full obituary

Shirley Kelly

Published: December 3, 2025 – Link to full obituary

Jacob Ryan MacDonald

Published: December 3, 2025 – Link to full obituary

Khoune Sisavatdy

Published: December 3, 2025 – Link to full obituary

James Parker

Published: December 3, 2025 – Link to full obituary

Vernell Winn Burger

Published: December 3, 2025 – Link to full obituary

Ivan Rymskiy

Published: December 3, 2025 – Link to full obituary

Moices Vizuet Gonzalez

Published: December 2, 2025 – Link to full obituary

Bertha Plaza Villafuerte Lozano

Published: December 2, 2025 – Link to full obituary

Jeanine Lasseter

Published: December 2, 2025 – Link to full obituary

Patricia Emery

Published: December 2, 2025 – Link to full obituary

Elmer Jackson

Published: December 2, 2025 – Link to full obituary

Patricia Jeane Anderson

Published: December 2, 2025 – Link to full obituary

Homer Bobby Reeves

Published: December 2, 2025 – Link to full obituary

Biane Sue McGee

Published: December 1, 2025 – Link to full obituary

Oscar Hall

Published: December 1, 2025 – Link to full obituary

Ms. Sachivanh Phomphanh

Published: December 1, 2025 – Link to full obituary

Jerry Windell Reese

Published: December 1, 2025 – Link to full obituary

Mrs. Shakariben Patel

Published: December 1, 2025 – Link to full obituary

David Michael Vize

Published: December 1, 2025 – Link to full obituary

James David Lowe II

Published: December 1, 2025 – Link to full obituary

Ida Elizabeth Brown

Published: December 1, 2025 – Link to full obituary

For more obituaries and to stay updated on community news, visit Rutherford Source. Our thoughts are with all the families and friends who are mourning the loss of their loved ones during this time.

