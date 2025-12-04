Recent Rutherford County Obituaries for Dec. 4, 2025

These obituaries have been gathered from Rutherford Source covering the period from November 28 through December 4, 2025. Rutherford Source provides free obituary listings as a service to the community.
Marie Soyster Huff Brown
Published: December 4, 2025 – Link to full obituary
Mark Alan Cutlip
Published: December 4, 2025 – Link to full obituary
Walter David Bragg
Published: December 4, 2025 – Link to full obituary
Shirley Kelly
Published: December 3, 2025 – Link to full obituary
Jacob Ryan MacDonald
Published: December 3, 2025 – Link to full obituary
Khoune Sisavatdy
Published: December 3, 2025 – Link to full obituary
James Parker
Published: December 3, 2025 – Link to full obituary
Vernell Winn Burger
Published: December 3, 2025 – Link to full obituary
Ivan Rymskiy
Published: December 3, 2025 – Link to full obituary
Moices Vizuet Gonzalez
Published: December 2, 2025 – Link to full obituary
Bertha Plaza Villafuerte Lozano
Published: December 2, 2025 – Link to full obituary
Jeanine Lasseter
Published: December 2, 2025 – Link to full obituary
Patricia Emery
Published: December 2, 2025 – Link to full obituary
Elmer Jackson
Published: December 2, 2025 – Link to full obituary
Patricia Jeane Anderson
Published: December 2, 2025 – Link to full obituary
Homer Bobby Reeves
Published: December 2, 2025 – Link to full obituary
Biane Sue McGee
Published: December 1, 2025 – Link to full obituary
Oscar Hall
Published: December 1, 2025 – Link to full obituary
Ms. Sachivanh Phomphanh
Published: December 1, 2025 – Link to full obituary
Jerry Windell Reese
Published: December 1, 2025 – Link to full obituary
Mrs. Shakariben Patel
Published: December 1, 2025 – Link to full obituary
David Michael Vize
Published: December 1, 2025 – Link to full obituary
James David Lowe II
Published: December 1, 2025 – Link to full obituary
Ida Elizabeth Brown
Published: December 1, 2025 – Link to full obituary
Please Join Our FREE Newsletter!