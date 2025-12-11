Recent Rutherford County Obituaries for Dec. 11, 2025

recent Rutherford county obituaries

These obituaries have been gathered from Rutherford Source covering the period from December 4 through December 11, 2025. Rutherford Source provides free obituary listings as a service to the community.

Wanda Elaine Williams Monroe

Published: December 11, 2025 – Link to full obituary

Jim Demos

Published: December 11, 2025 – Link to full obituary

Shirley Joy Kelly

Published: December 11, 2025 – Link to full obituary

Carrie Carney

Published: December 11, 2025 – Link to full obituary

Brenda Dennison King

Published: December 11, 2025 – Link to full obituary

Gene Arnold

Published: December 11, 2025 – Link to full obituary

Wilma O. Crawford

Published: December 11, 2025 – Link to full obituary

Debra Darlene Fichter

Published: December 10, 2025 – Link to full obituary

Donald Allen Delaney

Published: December 10, 2025 – Link to full obituary

Eursel Duane Logan

Published: December 10, 2025 – Link to full obituary

Fay Barlow Wakeley

Published: December 10, 2025 – Link to full obituary

Joe William Elliott

Published: December 10, 2025 – Link to full obituary

Charles Randall Northington

Published: December 10, 2025 – Link to full obituary

Dorothy A. Foutch

Published: December 10, 2025 – Link to full obituary

Laura Walton Lorance

Published: December 9, 2025 – Link to full obituary

Robert Alvis Huddleston Jr.

Published: December 9, 2025 – Link to full obituary

Ben Starnes Arnette, Jr.

Published: December 8, 2025 – Link to full obituary

Brent McCluskey

Published: December 8, 2025 – Link to full obituary

Willard George Smith

Published: December 8, 2025 – Link to full obituary

Mark Edington Courtney

Published: December 8, 2025 – Link to full obituary

Jerry Fern Alexander Sr.

Published: December 8, 2025 – Link to full obituary

Charles Sutton Brandon

Published: December 8, 2025 – Link to full obituary

Art Fowler

Published: December 5, 2025 – Link to full obituary

Maylie Tracy

Published: December 5, 2025 – Link to full obituary

Anne M. Anglin

Published: December 5, 2025 – Link to full obituary

Ralph Leon Peebles

Published: December 5, 2025 – Link to full obituary

Edward Donald Caffey

Published: December 5, 2025 – Link to full obituary

Robin Allen Mears

Published: December 5, 2025 – Link to full obituary

Marie Soyster Huff Brown

Published: December 4, 2025 – Link to full obituary

Mark Alan Cutlip

Published: December 4, 2025 – Link to full obituary

Walter David Bragg

Published: December 4, 2025 – Link to full obituary

For more obituaries and to stay updated on community news, visit Rutherford Source. Our thoughts are with all the families and friends who are mourning the loss of their loved ones during this time.

