OBITUARY: Ysrael Osegueda Alvarado

Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de Ysrael Osegueda Alvarado el 10 de noviembre de 2025, a la edad de 78 años. Nacido el 6 de julio de 1947 en El Salvador, Ysrael fue un faro de calidez y bondad cuya presencia tocó la vida de muchos. Deja un legado de amor y recuerdos preciados que residirán para siempre en los corazones de su familia y amigos.

Ysrael era el hijo amado de Florentin Osegueda y Petrona Alvarado, y fue precedido en la muerte por ellos, junto con sus hermanos, Oscar y Manuel Osegueda, sus hermanas, Prisila y Silvia Osegueda, y su querido hijo, Alfonso Osegueda. A pesar de estas profundas pérdidas, Ysrael siguió siendo un pilar de fortaleza y resistencia para sus seres queridos, demostrando un espíritu que no podía ser disminuido.

Le sobrevive su devota esposa, Mirna Victoria de Osegueda, con quien compartió muchos años de amor y compañerismo. La familia de Ysrael también incluye a sus dos hijas, Telmi Osegueda y Silvia Osegueda, así como a su querida hermana, Teresa Osegueda. Fue un orgulloso abuelo de tres nietos: Roxana Pérez, Mirna Pérez y Alfonso Pérez, todos los cuales lo adoraban profundamente. Además de su familia inmediata, deja atrás innumerables amigos y familiares que tuvieron la suerte de conocerlo.

Ysrael era conocido por su comportamiento amistoso y su capacidad para relacionarse con todos los que conocía. Tenía un talento único para hacer que las personas se sintieran bienvenidas y apreciadas, a menudo entablando conversaciones que alegraban el día de quienes lo rodeaban. Su calidez y espíritu amoroso fueron contagiosos, dejando un impacto duradero en todos los que se cruzaron en su camino.

En su tiempo libre, Ysrael era un hombre de muchos intereses. Le encantaba trabajar, ya sea abordando una reparación en el hogar o participando en su pasatiempo favorito de rompecabezas de palabras. Un verdadero artesano de corazón, también disfrutaba reparando automóviles, encontrando alegría en los intrincados detalles y desafíos que traía cada proyecto.

La vida de Ysrael se celebrará durante un servicio el 14 de noviembre de 2025 a las 7:00 p.m. en la Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica en Cristo Jesús, 1360 Murfreesboro Pike, Nashville, TN 37217. El entierro será el 15 de noviembre de 2025 a las 10:00 a.m., Cementerio Greenwood, 1248 Dickerson Rd, Goodlettsville, TN 37072.

Para terminar, Ysrael Osegueda Alvarado será recordado no solo por los años que vivió, sino por el amor que compartió y las vidas que tocó. Su legado continuará vivo a través de su familia y amigos, quienes llevarán su espíritu con ellos para siempre. Que descanse en paz.