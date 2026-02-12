Con el corazón enamorado anunciamos el fallecimiento de Wilson Misael Rueda Vasquez, un querido hijo, hermano, tío y amigo, que dejó este mundo pacíficamente el 18 de enero de 2026, a los 47 años. Nacido el 25 de febrero de 1978 en Guatemala, el recorrido de Wilson por la vida estuvo marcado por su contagiosa felicidad y su profundo amor por la familia y los amigos.

Wilson fue el querido hijo de Samuel Rueda Zúñiga y Marta Vásquez Ramos. Le precedieron en la muerte ambos padres, así como sus queridas hermanas, Gilma Elizabeth y Karina. Su ausencia pesaba mucho en su corazón, pero Wilson seguía encarnando el espíritu de amor y resiliencia que le inculcaron.

A lo largo de su vida, Wilson encontró alegría en los placeres sencillos. Tenía la habilidad única de conectar con todos los que conocía, y su naturaleza cálida y sociable le convirtió en una figura querida en la vida de muchos. Disfrutaba de la vida en el rancho, donde abrazaba la tranquilidad de la naturaleza y los lazos que creaba con su familia y seres queridos. A Wilson le encantaba leer, encontrando consuelo en las páginas de los libros que le transportaban a diferentes mundos.

Wilson deja en vida a sus devotas hermanas, Delmey, Mirna y Damaris, quienes compartieron innumerables recuerdos llenos de risas y amor. También fue un tío querido de su sobrina Lesley y de su sobrino Mario García, quienes le trajeron una inmensa alegría a la vida. Juntos crearon recuerdos hermosos que permanecerán para siempre atesorados en sus corazones.

Aunque ha partido de este reino terrenal, su espíritu vivirá en los corazones de quienes tuvieron la fortuna de conocerle.

En un mundo que a menudo se sentía caótico, Wilson era un faro de felicidad, esparciendo alegría allá donde iba. Será profundamente echado de menos por todos los que tuvieron el placer de cruzarse con él. Al recordar a Wilson Misael Rueda Vasquez, continuemos con su legado de amor, risa y la importancia de la familia. Que descanse en paz, rodeado del amor de quienes le precedieron.

