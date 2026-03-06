Friday, March 6, 2026
OBITUARY: Traci Joanne Benford

By
Michael Carpenter
-
0
45

Traci Joanne Benford
September 10, 1972 — February 27, 2026
Service

Monday, March 16, 2026
Public Viewing: 4:00 P.M. – 6:00 P.M.
Held at
Nelson & Sons Chapel Murfreesboro
448 East Burton Street
Murfreesboro, Tennessee

Tuesday, March 17, 2026
Family Visitation: 11:00 A.M.
Funeral Service: 12:00 Noon
Held at
Webb Grove AME Church
3996 Barfield Crescent Road
Murfreesboro, Tennessee

Interment
Osborne Cemetery
Beech Grove, Tennessee

This obituary was published by Nelson & Sons Chapel – Murfreesboro.

