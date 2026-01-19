OBITUARY: Sylvia Cruz Munoz Barrientos

Con el corazón pesado anunciamos el fallecimiento de Sylvia Cruz Muñoz Barrientos, quien dejó este mundo el 16 de enero de 2026, a los 67 años. Nacida el 2 de mayo de 1958 en Chihuahua, México, Sylvia fue un faro de amor y fe para todos los que la conocieron. Realizó su último viaje desde Smyrna, Tennessee, donde pasó sus últimos años rodeada de su querida familia.

Sylvia fue la querida hija de Manuel Muñoz Valenzuela y San Juana Barrientos, ambos precedidos en la muerte. También fue recibida en el abrazo eterno de su difunto hermano, Ricardo Muñoz Barrientos, su hermana María Guadalupe Muñoz Barrientos y su hija, Laura Ramírez. El espíritu inquebrantable y la resiliencia de Sylvia brillaban intensamente incluso ante la pérdida.

La vida de Sylvia estuvo definida por su amor incondicional hacia su familia. Le sobreviven su devoto esposo, Norberto Reyna Velázquez, y sus dos hijos, Verónica Muñoz y su hijo Juan, que fue trágicamente secuestrado. El legado de su amor continúa a través de sus nietos: Kenny Bernal, Axel Bernal, Christian Bernal, Joselyn Bernal, Hiliana Bernal, Soledad Muñoz y Mateo Muñoz. También deja dos bisnietos, Lucelly Bernal y Emory Bernal, quienes le alegraron los últimos años. Además, tenía un vínculo especial con Javier Martínez, que era como un hijo para ella.

Sylvia no era solo madre y abuela; era un espíritu protector cuya influencia se extendía más allá de su familia. Su vida estuvo llena de aficiones e intereses que reflejaban su calidez y creatividad. Sentía pasión por la cocina y la costura, preparando a menudo deliciosas comidas que unían a su familia. Fiel creyente, Sylvia, junto con su esposo Norberto, fundaron La Iglesia Salmo 23 y después La Iglesia Templo La Hermosa. A Sylvia le encantaba alabar música cristiana y predicar, lo que le permitía compartir su fe con los demás. Su dedicación a su iglesia y comunidad fue inquebrantable, ya que siempre buscaba elevar a los demás con su amabilidad y devoción.

Quienes conocían a Sylvia la describirían como fiel, valiente y fuerte. Era un pilar de fortaleza para su familia, y su amor no conocía límites, especialmente por sus nietos, a quienes adoraba. Su espíritu protector y su naturaleza amorosa dejaron una huella imborrable en todos los que conoció.

Al recordar a Sylvia Cruz Muñoz Barrientos, continuemos su legado de amor, fe y fortaleza. Se la echará profundamente de menos, pero será recordada con cariño en el corazón de todos los que tuvieron el privilegio de conocerla. Que descanse en paz eterna.