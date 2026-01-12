OBITUARY: Suami Pamela Cruz Villafranca

Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de Suami Pamela Cruz Villafranca, quien dejó este mundo el 5 de enero de 2026, a la temprana edad de 26 años. Nació el 6 de julio de 1999 en Honduras, y su espíritu vibrante marcó la vida de todos los que la conocieron.

Suami era un faro de alegría y positividad, conocida por su naturaleza extrovertida y su fe inquebrantable en Dios. Su actitud amorosa y su sonrisa contagiosa podían iluminar hasta la habitación más oscura. Fue una esposa devota para su marido, Jonathan Isaac Pagoaga Mejía, y su vínculo fue un testimonio del amor que puede florecer entre dos personas profundamente comprometidas mutuamente.

Le sobreviven su querida madre, Bany Emérita Villafranca Aguilar, y muchos familiares y amigos queridos que guardarán su memoria para siempre cerca de sus corazones. Suami fue precedida en la muerte por su padre, Erick Orlando Cruz, quien sin duda la recibió con los brazos abiertos en los cielos.

La vida de Suami estaba profundamente entrelazada con su comunidad, ya que su iglesia servía como el centro de su existencia. Junto con Jonathan, asistió a numerosas actividades de la iglesia, donde su fe floreció y su amor por los demás creció. Su familia significaba el mundo para ella, y siempre priorizaba pasar tiempo con ellos, cuidando esas relaciones tan esenciales para su felicidad.

Aunque deja un vacío insustituible en los corazones de sus seres queridos, nos consuela saber que su espíritu vivirá para siempre en los recuerdos que creamos juntos y en el amor que compartió tan generosamente.

En este tiempo de tristeza, recordamos a Suami Pamela Cruz Villafranca no solo por su partida anticipada, sino por la increíble luz que trajo a nuestras vidas. Mientras lamentamos su pérdida, celebramos su vida: una vida llena de amor, fe y momentos alegres compartidos con quienes ella tanto apreciaba.

