Shrimati Subba, age 49, passed away Wednesday, February 11, 2026.
She is survived by her father, Lal Suhang, mother, Suk Maya Subba; spouse, Jash Rup Subba; son, Redaya Subba; daughter, Rabita Subba; brothers, Budhi Man Subba, Sukman Subba, Avash Subba, Namsang Subba; sisters, Manu Subba Rai, Sancha Subba; sisters in law, Budhi Maya Subba, Krishna Gurung Subba, Rewa Basnet Subba, Lazima Rai; brothers in law, Suraj Rai, Benup Magar, Rajendra Basnet, Sun Subba, and lots of immediate family members, nieces and nephews.
Funeral services will be located at Murfreesboro Funeral Home, 145 Innsbrooke Blvd, Murfreesboro, TN 37128, Saturday, February 14, 2026 from 11am – 1pm.
Burial will follow at Mapleview Cemetery in Smyrna, TN at 2pm.
