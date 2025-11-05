OBITUARY: Robert Lionel Waggoner Jr.

Robert Lionel Waggoner, Jr, age 74, passed away on November 3, 2025. He was born in Bordeaux, TN and has lived in Middle Tennessee all his life. Robert served in the United States Army.
Robert was preceded in death by his parents, Ann Waggoner and Robert Lionel Waggoner, Sr; and sisters, Debbie Ragen and Joyce Waggoner.
He is survived by his wife, Marie Elaine Wright Waggoner; son, Michael (Samantha) Waggoner, daughter, Rosie (Rick) Kuethe; brother, Mike (Beth) Waggoner; sister, Carolyn Taylor; and grandchildren, Jocelyn and Kylee.
A memorial service will be planned for a later date.
Please leave online condolences for the family at www.jenningsandayers.com Jennings and Ayers Funeral Home, 820 South Church Street, Murfreesboro, TN. 37130. 615-893-2422.
For more obituaries visit https://rutherfordsource.com/obituaries/
Please Join Our FREE Newsletter!