Raymundo Jiménez Catalan, un hombre cuyo corazón era tan vasto y perdurable como los fértiles campos que cuidó durante más de medio siglo, falleció el 5 de junio de 2026 en Asheville, Carolina del Norte. Nacido el 29 de mayo de 1953 en Guerrero, México, Raymundo llevaba consigo las tierras de su tierra natal bajo sus uñas y un espíritu que floreció bajo los cielos soleados que tanto amaba.

Su vida era un testimonio del poder de la dedicación y el amor, no solo de la tierra que le sostenía, sino de la familia que más apreciaba. Durante más de cincuenta años, Raymundo fue un orgulloso agricultor, un administrador de la tierra que entretejía los ritmos de la naturaleza en el tejido de su existencia diaria. Sin embargo, sus mayores logros no se medían solo en cosechas abundantes, sino en los logros de sus hijos y la calidez de su círculo familiar. Para Raymundo, los éxitos de su querida descendencia eran monumentos mayores que cualquiera que pudiera levantar de la tierra: Vicenta Jiménez, Ricardo Jiménez, Bertha Jiménez, Sarahi Jiménez, Ana Diney Jiménez y Raymundo Jiménez, cada uno reflejo de su amor y perseverancia.

La presencia de Raymundo se definía por un carácter a la vez fuerte y gentil: feliz, cariñoso y dotado de un humor poco común capaz de iluminar cualquier habitación. Amigos y familiares por igual lo recuerdan como un alma carismática, que nunca se encontró con un desconocido, solo con futuros amigos. Un hombre profundamente sociable, su risa resonaba en innumerables reuniones, interrumpida por su afición por la pesca, sus felices recuerdos de montar y bailar a caballo, y las preciosas horas pasadas con su esposa, Juventina Olea Casas. Su vida era una danza de conexión alegre, una sinfonía que se representaba en sonrisas e historias compartidas.

Le precedieron en la muerte su padre, Ricardo Jiménez Delgado; su madre, Julia Catalan Ochoa; sus hermanas, Obdulia Jiménez y Margarita Jiménez; y su hermano, Rosalino Jiménez. Estas almas tan queridas ahora descansan a su lado, sus legados entrelazados para siempre en la historia que deja atrás.

La comunidad está invitada a honrar la vida de Raymundo con una visita a la iglesia All Saints Episcopal, 1401 Lee Victory Parkway, Smyrna, TN, el 13 de junio de 2026, a partir de las 9:00 a.m. A continuación, habrá un servicio funerario allí a las 11:00 a.m. y un servicio en la tumba en el cementerio Mapleview, 411 Maple St, Smyrna, TN, a las 12:30 p.m. Es aquí, en medio del abrazo verde de la tierra que amaba, donde Raymundo Jiménez Catalan será enterrado.

Su legado perdura—grabado no solo en la tierra de México sino en los corazones de quienes le conocieron, un testimonio de un hombre que vivió plenamente, amó profundamente y dejó el mundo más rico por su presencia. La historia de Raymundo es una de amor duradero y espíritu firme, un faro para quienes caminan por los campos que él recorrió, y un recordatorio de que una vida bien vivida es la mayor cosecha de todas.

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