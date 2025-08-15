OBITUARY: Pascual Espinosa Ceron

Pascual Espinosa Cerón, un padre devoto, un hijo y un amigo querido, falleció pacíficamente el 13 de agosto de 2025, a la edad de 59 años. Nacido el 17 de mayo de 1966 en México, Pascual fue el hijo adorado de Eulalio Espinosa y Julia Cerón. Vivió una vida vibrante llena de pasión, risas y un espíritu que conmovió a todos los que lo conoció.

Pascual será recordado como un alma noble y juguetona, conocida por su naturaleza cálida y su capacidad para entablar conversaciones significativas. Un buen conversador y un oyente aún mejor, tenía una habilidad innata para hacer que los demás se sintieran valorados y escuchados. Su presencia siempre fue una bendición y creó una atmósfera de alegría donde quiera que iba. Amigos y familiares siempre comentaban sobre su comportamiento agradable y su enfoque refrescantemente honesto de la vida, que a veces tomaba a otros con la guardia baja, pero siempre estaba arraigado en la sinceridad.

Pascual tenía un entusiasmo por la vida que era evidente en sus muchos pasatiempos e intereses. Un apasionado fanático del boxeo, siguió apasionadamente el deporte, expresando sus fuertes opiniones sobre varios boxeadores: su amor por el deporte solo fue igualado por su desinterés en el conocido boxeador Canelo. Cocinar era otra pasión preciada; encontró alegría y creatividad en la cocina, a menudo experimentando con nuevas recetas y compartiendo deliciosas comidas con familiares y amigos.

Aunque Pascual fue precedido en la muerte por su padre, Eulalio Espinosa, deja atrás una familia amorosa que incluye a su devota madre, Julia Cerón, dos hijas y un hijo. También le sobreviven numerosos familiares y amigos que siempre mantendrán su memoria en sus corazones.

Se llevará a cabo un servicio fúnebre el 19 de agosto de 2025 a las 6:00 p. m. en la Iglesia Episcopal de Todos los Santos, 1401 Lee Victory Parkway, Smyrna, TN 37167, donde familiares y amigos cercanos se reunirán para celebrar la vida y el legado de Pascual. Seguirá un velorio. El servicio será una ocasión íntima, en honor al impacto que tuvo en todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo.

El espíritu de Pascual Espinosa Cerón seguirá inspirando a los que se quedan atrás, recordándonos la importancia de la amabilidad, la honestidad y la alegría de simplemente estar juntos. Su risa, sus historias y su innegable amor perdurarán en los corazones de su familia y amigos en los años venideros. Lo extrañaremos profundamente, pero lo recordaremos con cariño como un espíritu vibrante que trajo luz a este mundo.