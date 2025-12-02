OBITUARY: Moices Vizuet Gonzalez

Con el corazón encogido anunciamos el fallecimiento de Moices Vizuet González, un querido padre, abuelo y amigo, que dejó este mundo el 28 de noviembre de 2025, a los 77 años. Nacido el 4 de septiembre de 1948 en Nicolás Flores, Hidalgo, México, Moices fue un hombre cuya vida fue un testimonio de fe, amor y devoción.

Moices creció en una familia amorosa, hijo de Ingnacio Vizuet y Altagracia González. Llevó los principios y valores que sus padres le inculcaron a lo largo de toda su vida. Le preceden en la muerte su amada esposa, Esther Leal Castañeda de Vizuet, y su querida hija, Veronica Vizuet Leal. Moices también lamenta la pérdida de su nieto, Alfonso Tapia Vizuet, y de dos bisnietos, Breidy Yael Amador Tapia y AnaLuisa Requena Facha. Sus recuerdos permanecerán para siempre en los corazones de quienes dejaron atrás.

Moices deja en vida a sus cinco hijas devotas: Luisa, Felicitas, Heriberta, Aholibama y Janeth Vizuet Leal; sus hijos, Ignacio y Moisés Vizuet Leal; así como a innumerables nietos y bisnietos que tuvieron la bendición de conocer su amor y guía. Fue un verdadero patriarca, un hombre que lideró a su familia con el corazón de un sirviente, encarnando los roles de esposo devoto y padre atento.

Hombre de Dios, Moices era conocido como un guerrero de oración, con una fe enorme que inspiraba a todos a su alrededor. Afrontó la vida con alegría y paz, cualidades que dejaron una impresión duradera en todos los que tuvieron el placer de conocerle. Conocido cariñosamente como el “abuelo de todos” en su iglesia, era profundamente querido por la calidez y la bondad que irradiaba. A Moices les encantaba comer, cantar y escuchar música, disfrutando a menudo de estos placeres sencillos durante las primeras horas de la mañana. Su pasión por la comunión y el culto dentro de su comunidad eclesiástica era evidente, ya que valoraba los lazos formados a través de la fe y el amor compartidos.

Aunque enfrentó muchos desafíos a lo largo de su vida, Moices permaneció firme e inquebrantable, un faro de esperanza y amor por su familia y comunidad. Su legado perdurará a través de las muchas vidas que tocó con su fe inquebrantable y compasión.

El servicio funerario se celebrará el 6 de diciembre de 2025, de 16:00 a 20:00, en la Iglesia Cristiana Principe de Paz Murfreesboro, 402 St Clair St, Murfreesboro, TN 37130. Se invita a familiares y amigos para honrar y celebrar la extraordinaria vida de Moices Vizuet Gonzalez. En este momento difícil, encontramos consuelo en los recuerdos que compartimos con él y en el amor que infundió en nuestros corazones.

Aunque Moices ha partido de este reino terrenal, su espíritu permanecerá para siempre con nosotros, guiándonos y recordándonos el amor y la alegría que trajo a nuestras vidas. No se ha ido; simplemente ha hecho la transición a un lugar donde su fe se ha realizado plenamente, y sabemos que sigue velando por todos nosotros, unidos en el amor, hasta que nos volvamos a encontrar.