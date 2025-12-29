OBITUARY: Miguel Angel Reyes Lopez

Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de Miguel Ángel Reyes López, quien nos abandonó demasiado pronto el 21 de diciembre de 2025, a los 29 años. Nacido el 14 de noviembre de 1992 en Honduras, Miguel fue un hijo, hermano, pareja y amigo querido cuya calidez y bondad tocaron la vida de todos los que conoció.

Miguel era el querido hijo de Miguel Ángel Reyes Benites y Dunia Jesús López Aguilar. Creció rodeado de amor y apoyo de su familia, que incluye a su devota hermana, Dilcia Marleni Reyes López, y a sus hermanos, Josue Emanuel Reyes López, Noe Misael Reyes López y Daniel Obed Reyes López. Le precedieron en la muerte su querido hermano, José Narciso Benítez, y su querida abuela, María Agustina, quien siempre ocupará un lugar especial en su corazón.

A lo largo de su vida, Miguel fue conocido por su carácter amable y su amor inquebrantable por la familia y amigos. Encontraba alegría en los momentos más sencillos, a menudo pasando tiempo con sus seres queridos y creando recuerdos muy preciados. Su pasión por los coches y los deportes llenó sus días de emoción y aventura, y su risa contagiosa será muy extrañada. El espíritu de Miguel vivirá para siempre en el corazón de su pareja, Blanca Tulia Flores, y de su joven hijo, Eliam Obed Reyes Flores, quien continuará su legado de amor y alegría.

Miguel también deja en vida a sus primos, Aquiles Reyes Aguilar y José Giy Reyes, quienes compartieron innumerables aventuras y risas con él. Deja atrás una familia que está destrozada por su partida, pero también increíblemente agradecida por el tiempo que pasaron con él.

Aunque el tiempo de Miguel en esta tierra se vio trágicamente trunco, su impacto en quienes le amaban perdurará. Fue una persona que abrazó la vida con los brazos abiertos, y su espíritu genuino y naturaleza bondadosa serán recordados por todos los que tuvieron la suerte de conocerle.

Miguel Ángel Reyes López, te queremos y te echaremos de menos más de lo que las palabras pueden expresar. Que descanses en paz y sigas velando por tu familia y amigos desde lo alto. Tu memoria será para siempre una bendición para todos nosotros.