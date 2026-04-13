Es con profunda tristeza y corazones tiernos que anunciamos el fallecimiento de Mario Junior Sobalvarro, un hijo querido, un nieto querido y espíritu vibrante, que partió de este mundo demasiado pronto el 9 de abril de 2026, a la tierna edad de siete años. Nacido el 1 de febrero de 2019 en el corazón de Nashville, Tennessee, Mario conmovió a todos los que lo conocieron con su alegre presencia y su entusiasmo desbordante por la vida.

Mario era el precioso hijo de Mario W. Sobalvarro y María Erlinda Ayala Portillo, quienes cuidaban con cariño de su espíritu juguetón y celebraban al niño brillante y feliz que era. Desde el principio, Mario irradiaba alegría e inteligencia, su risa una melodía contagiosa que llenaba su hogar y los corazones de quienes le rodeaban. Un chico con una curiosidad insaciable, Mario descubrió una pasión por los videojuegos, disfrutando de las aventuras y desafíos que presentaban. Su amor por los videojuegos solo era igualado por su entusiasmo por la comida, con una especial afición por las delicias de Zaxby’s, una delicia que disfrutaba con alegría anticipada. Su tiempo favorito siempre estar con su familia.

A pesar de su corta edad, la presencia de Mario era inmensa; su naturaleza juguetona y actitud alegre dejaron una impresión duradera en todos los afortunados que lo encontraron. Poseía una felicidad rara y preciosa que hacía que cada día fuera más brillante y cada momento compartido con él, un recuerdo precioso. Su inteligencia brillaba intensamente, prometiendo un futuro lleno de potencial e infinitas posibilidades.

Aunque su tiempo con nosotros fue breve, el impacto de Mario fue profundo, recordándonos la belleza de la felicidad y la inocencia de la infancia. Fue recibido en el cielo por sus abuelos, Mario Sobalvarro Mena y Transito Asunción Ayala Gómez, quienes le precedieron en la muerte y cuyos legados de amor y fortaleza continúan inspirando y guiando a su familia.

Un servicio en honor a la hermosa vida de Mario se celebrará el 13 de abril de 2026 a las 9:30 a.m. en la iglesia católica de St. Luke, ubicada en 10682 Old Nashville Hwy, Smyrna, TN 37167. Amigos y familiares están invitados a reunirse y celebrar la alegría que él trajo a sus vidas, compartiendo recuerdos de un niño cuya risa y luz nunca serán olvidadas.

En este tiempo de tristeza, que encontremos consuelo al saber que el espíritu de Mario será para siempre un faro de alegría y amor, guiando a quienes le amaron en los días venideros.

Descansa en paz, para siempre, bebé Junior. Siempre serás amado, nunca olvidado ni querido para siempre.

It is with deep sadness and tender hearts that we announce the passing of Mario Junior Sobalvarro, a beloved son, a beloved grandson and a vibrant spirit, who departed this world too soon on April 9, 2026, at the tender age of seven. Born on February 1, 2019, in the heart of Nashville, Tennessee, Mario touched all who knew him with his joyful presence and overflowing zest for life.

Mario was the beautiful son of Mario W. Sobalvarro and María Erlinda Ayala Portillo, who lovingly cared for his playful spirit and celebrated the bright and happy boy he was. From the beginning, Mario radiated joy and intelligence, his laughter an infectious melody that filled his home and the hearts of those around him. A boy with an insatiable curiosity, Mario discovered a passion for video games, enjoying the adventures and challenges they presented. His love of video games was matched only by his enthusiasm for food, with a special fondness for the delicacies of Zaxby’s, a treat he enjoyed with anticipatory glee. His favorite time was to always to be with his family.

Despite his young age, Mario’s presence was immense; His playful nature and cheerful attitude left a lasting impression on all the lucky ones who encountered him. He possessed a rare and precious happiness that made every day brighter and every moment shared with him, a precious memory. His intelligence shone brightly, promising a future full of potential and endless possibilities.

Although his time with us was brief, Mario’s impact was profound, reminding us of the beauty of childhood happiness and innocence. He was welcomed into heaven by his grandparents, Mario Sobalvarro Mena and Transito Asunción Ayala Gómez, who preceded him in death and whose legacies of love and strength continue to inspire and guide his family.

A service honoring Mario’s beautiful life will be held on April 13, 2026 at 9:30 a.m. at St. Luke’s Catholic Church, located at 10682 Old Nashville Hwy, Smyrna, TN 37167. Friends and family are invited to come together and celebrate the joy he brought into their lives, sharing memories of a child whose laughter and light will never be forgotten.

In this time of sadness, may we find comfort in knowing that Mario’s spirit will forever be a beacon of joy and love, guiding those who loved him in the days ahead.

Rest in peace, forever, baby Junior. You will always be loved, never forgotten or loved forever.

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This obituary was published by Simple Cremation & Funeral Services.

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