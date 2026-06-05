Margaret L. Swaner Williams – Age 84 of Smyrna, TN. May 16, 2026. Preceded in death by sons, William Franklin Head, Jr and Larry Wayne Head; brothers, Albert Swaner, Jr and James Earl Swamer.
Survived by daughter, Linda Gayle Frey; granddaughter, Jessica (Christopher) Maynard; great-grandchildren, Jonathan, Brian, Jordan, Joshua and Brayden Petticoffer; sister, Mary Smith; niece, Nicki Jolly; and nephew, Jimmy Swaner, Jr.
Funeral services will be conducted on Friday, June 5, 2026, at 1:00 p.m. (visitation Friday 9:00 a.m. – 1:00 p.m.) at Woodbine Funeral Home, Hickory Chapel. Interment Mapleview Cemetery.
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This obituary was published by Woodbine Funeral Home – Hickory Chapel.
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