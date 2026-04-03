Con profundo dolor y amor sincero, anunciamos el fallecimiento de Marcelo Lorenzo Vásquez García, un alma querida que tocó la vida de todos los que le conocieron. Marcelo falleció pacíficamente el 1 de abril de 2026, a los 51 años, dejando un legado de alegría, bondad y amor inquebrantable.

Marcelo nació el 31 de enero de 1975, en los vibrantes paisajes de Guatemala, hijo de Timoteo Juan Vásquez y Tomás Juana García Ixchajchal. Sus primeros años estuvieron llenos de la calidez de una familia unida y del rico tapiz cultural de su lugar de nacimiento. Marcelo era un individuo lleno de energía, cuya risa y energía inagotable contagiaban a todos los que le rodeaban. Era un hijo devoto, y la presencia guía de su padre permaneció con él incluso después de la muerte de Timoteo.

En el camino vital de Marcelo, fue bendecido con una familia amorosa. Compartió un hermoso matrimonio con Carlota Ixchajchal, su pareja y confidente, con quien creó un hogar lleno de amor y risas. Juntos criaron a tres maravillosas hijas, Fabiola, Karla, Elisa, Brenda y Marcela, que eran la esencia misma de su orgullo y alegría. La familia de Marcelo era la piedra angular de su existencia, y atesoraba cada momento que pasaba con ellos.

Marcelo era una persona con muchas pasiones, la principal de ellas su amor por el fútbol. Era un ferviente seguidor del Real Madrid, y su entusiasmo por el fútbol era insuperable. Quienes le conocieron recordarán con cariño sus animadas conversaciones sobre los partidos y su lealtad inquebrantable a su equipo. Su amor por el fútbol era un reflejo de su entusiasmo por la vida, lleno de energía vibrante y conversaciones interminables.

Viajar era otra de las grandes pasiones de Marcelo. Encontraba alegría explorando nuevos lugares, aprendiendo sobre diferentes culturas y compartiendo estas experiencias con quienes amaba. Sus aventuras eran un testimonio de su espíritu curioso y de su deseo de abrazar todo lo que la vida tenía para ofrecer.

Más allá de sus intereses, Marcelo era conocido por su carácter notablemente alegre y su don natural para la conversación. Era un hombre que podía iluminar una habitación con su presencia, y su capacidad para conectar con los demás era realmente extraordinaria. La calidez y la naturaleza genuina de Marcelo le hicieron querer a muchos, dejando una huella imborrable en todos los afortunados de conocerle.

Marcelo deja en vida a su amada esposa, Carlota, y a sus hijas Fabiola, Karla, Marcela, Elisa, Leonardo, y Brenda, y sus yernos Fernando y Wilver. Deja una familia amorosa que incluye a su madre, Tomás Juana García, y a numerosos hermanos, primos y queridos nietos. Aunque ya no está con nosotros, el amor y los recuerdos que compartió con su familia serán para siempre apreciados.

Además de su padre, Marcelo fue precedido en la muerte por su hermano Aníbal Vidal Váquez y sus abuelos Lorenzo Francisco Vásquez, León Ceo Cruz y Anastasia Ventura Ixchajchal. Encontramos consuelo en el pensamiento de que ahora se ha reunido con ellos, abrazado por su amor una vez más.

La vida de Marcelo fue un testimonio de alegría, amor y el poder de un corazón bondadoso. Al despedirnos de un hombre extraordinario, honramos su memoria celebrando la alegría que trajo a nuestras vidas. Su sonrisa, su risa y su amor permanecerán para siempre en nuestros corazones.

En una fecha posterior se celebrará un servicio para celebrar la vida de Marcelo, donde familiares y amigos se reunirán para recordar y honrar una vida bien vivida. Mientras lamentamos su partida, también celebramos el hermoso legado que deja atrás: un legado de amor, risas y conversaciones interminables.

Descansa en paz, querido Marcelo. Te echarán mucho de menos, pero nunca te olvidarás.

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