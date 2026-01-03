OBITUARY: Ma. Luz Santillan Alvarez

Ma. Luz Santillan Alvarez Obit

Es con el corazón pesado que anunciamos el fallecimiento de Ma. Luz Santillan Álvarez, una matriarca muy querida, que partió de este mundo el 31 de diciembre de 2025, a los 87 años. Nacida el 15 de marzo de 1938 en San Pedro, Jacuaro, Michoacán, México, Luz fue un faro brillante de bondad y amor, dejando una huella imborrable en todos los que conoció.

Luz era la querida hija de Rafael Santillan y Manuela Álvarez. Creció en una familia muy unida, donde los valores del amor, la compasión y la devoción le estaban profundamente inculcados. Estos valores la guiaron a lo largo de su vida, convirtiéndola en una figura protectora para sus hijos, nietos y familia extensa.

A lo largo de su vida, Luz estuvo rodeada de amor, pero también enfrentó su parte de pérdidas. La precedió en la muerte su padre, Rafael; su madre, Manuela; su marido, Rogelio Galván; su hermano, Pedro Santillan; sus hermanas María, Isabel y Jovita Santillan; y sus queridos hijos, el hijo Rogelio Galvan y la hija María de la Luz Galván. A pesar de estas profundas pérdidas, Luz permaneció resiliente, encarnando fuerza y gracia.

Luz deja en vida a sus queridos hijos, Rafael, Gerardo, Jorge y Oscar Galván, así como a sus hijas Manuela, Guadalupe, Norma, Lorena y Dolores Galván. Fue una abuela, bisabuela y tatarabuela orgullosa, un papel que valoraba enormemente. Su familia era el centro de su vida, y disfrutaba mucho cuidarlos y apoyarlos, guardándolos cerca de su corazón.

Conocida por su carácter dulce y su gran corazón, Luz fue una verdadera matriarca cuya bondad tocó la vida de muchos. Encontraba una inmensa alegría en los placeres sencillos de la vida, especialmente rodeada de su familia. A Luz le encantaba pasar las tardes tomando chocolate caliente en Starbucks, creando recuerdos y compartiendo risas con quienes amaba.

El 4 de enero de 2026, de 4:00 pm a 8:00 PM se celebrará un velatorio y un servicio del rosario para familiares y amigos cercanos, en la iglesia episcopal All Saints, 1401 Lee Victory Parkway, Smyrna, TN 37167, donde nos reuniremos para celebrar su vida y el extraordinario impacto que tuvo en todos nosotros.

Al recordar a Luz, honramos el legado de amor y bondad que deja atrás. Su espíritu se sentirá para siempre en el corazón de sus hijos, nietos y amigos, quienes llevarán su memoria adelante a través de actos de amor y compasión. Descansa en paz, mamá. Luz Santillan Álvarez. Tu amor siempre será una luz guía en nuestras vidas.

