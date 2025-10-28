OBITUARY: Lucia Sarai Velazquez

Service

Friday, October 31, 2025

Family Visitation: 12:00 Noon

Funeral Service: 3:00 P.M.

Held at

Nelson & Sons Chapel Murfreesboro

448 East Burton Street

Murfreesboro, Tennessee

Interment

Mapleview Cemetery

Murfreesboro, Tennessee

Lucía Sarai Vázquez de Velázquez fue una mujer alegre, juguetona y amorosa, siempre dispuesta a brindar una palabra amable o una sonrisa a quienes la rodeaban. Hija de Petra y Luciano Vásquez, y hermana de Rosio, Jesús, Ruth y Juan Vazquez, fue también una esposa dedicada al lado de su esposo, Sergio Velázquez, y una tía excepcional que llenaba de cariño y alegría a su familia.



Lucía tenía un gran corazón y una entrega especial hacia los demás. Su vocación por servir se reflejó en su trabajo como enfermera de personas de la tercera edad, donde brindó cuidado, compañía y ternura. Además, fue una mujer talentosa y creativa: se desempeñó como cosmetóloga, estilista, planificadora de eventos y coreógrafa. En su tiempo libre disfrutaba tejer, colorear, hacer manualidades y escribir poesía, actividades en las que expresaba su sensibilidad y amor por la belleza de la vida.

De carácter fuerte, pero con un alma noble, Lucía será recordada por su generosidad, su alegría y la huella profunda que dejó en todos los que tuvieron la dicha de conocerla. Su vida fue un reflejo de amor, entrega y pasión por ayudar a los demás.