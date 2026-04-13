Es con profunda tristeza y el corazón pesado que anunciamos el fallecimiento de Kelvin Rodolfo Monterroso Cruz, quien partió de este mundo demasiado pronto el 11 de abril de 2026. Nacido el 3 de abril de 2003 en la vibrante ciudad de Retalhuleu, Guatemala, Rodolfo fue un alma joven brillante y llena de espíritu cuya vida era un tapiz de amor, risas y calidez. Deja una huella imborrable en todos los que tuvieron la suerte de conocerle.

El camino de Rodolfo comenzó con la cariñosa guía de sus padres, Kelvin Estuardo Monterroso García y Lidia Lineth Cruz González, quienes fomentaron su espíritu juguetón y le inculcaron valores de respeto, bondad y generosidad. Su devoción por su familia era inquebrantable, y encontraba una inmensa alegría en los placeres sencillos de la vida, rodeado de aquellos que más apreciaba.

Desde joven, Rodolfo mostró un entusiasmo inagotable por la vida, que se reflejaba en sus aficiones e intereses. Era un ávido jugador, a menudo sumergiéndose en los mundos virtuales de los videojuegos donde brillaban su mente estratégica y espíritu competitivo. El fútbol era otra de las pasiones de Rodolfo; disfrutaba cada momento en el campo, donde su energía y trabajo en equipo eran contagiosos.

El amor de Rodolfo por los carros era bien conocido entre su familia y amigos. Pasó incontables horas trabajando en su carro, poniendo su corazón en cada detalle y sintiéndose muy orgulloso de sus logros. Esta pasión era más que un hobby; era un testimonio de su dedicación y un reflejo de su naturaleza meticulosa.

Un natural con los niños, Rodolfo tenía un don especial para conectar con ellos, bromeando con ellos y dándoles apodos cariñosos que les sacaban sonrisas. Su naturaleza desenfadada y sentido del humor alegraron la vida de quienes le rodeaban, creando recuerdos que se atesorarán para siempre.

La naturaleza cariñosa y servicial de Rodolfo se extendió más allá de su familia y se extendió a la comunidad. Siempre estaba dispuesto a echar una mano o a ofrecer una palabra de ánimo, encarnando el espíritu de generosidad y compasión. Su actitud respetuosa y su genuina preocupación por los demás dejaron una impresión duradera que seguirá inspirando a quienes le conocieron.

Rodolfo deja en vida a sus devotos padres, Kelvin Estuardo Monterroso García y Lidia Lineth Cruz González, quienes siempre lo llevarán en sus corazones. También es recordado por una extensa red de familiares y amigos queridos que echarán de menos su alegre presencia y el amor que tanto le brindó.

Mientras lamentamos la pérdida de Rodolfo, también celebramos la hermosa vida que llevó. Aunque su tiempo con nosotros fue breve, su impacto fue profundo, y su memoria perdurará como un faro de luz y amor. Que honremos su legado abrazando los valores que defendió y valorando los momentos que compartimos con él.

Un servicio para conmemorar la vida de Rodolfo y despedirse de él se celebrará en una fecha posterior en Retalhuleu, donde familiares y amigos se reunirán para compartir historias, risas y lágrimas en recuerdo de un joven extraordinario que tocó tantas vidas. En este tiempo de tristeza, encontramos consuelo en saber que el espíritu de Rodolfo nos guiará para siempre, y su amor seguirá resonando en nuestros corazones. Descansa en paz, querido Rodolfo. Te echarán de menos más de lo que las palabras pueden expresar

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