OBITUARY: James David Lowe II

James David Lowe, II, age 64, passed away on November 23, 2025, in Murfreesboro. He was a native of Manchester and owner/operator of Gemini Communications.
James was preceded in death by his father, James David Lowe.
He is survived by his mother, Merele Haggared Lowe; wife, Brenda Lowe; son, James Matthew Lowe; brother, Tim (Robyn) Lowe; sisters, Kathryn (Donnie) Freeze, Joy Lowe and Jan Girard; and numerous nieces, nephews and cousins.
No service is planned at this time.
Please leave online condolences for the family at www.jenningsandayers.com Jennings and Ayers Funeral Home, 820 South Church Street, Murfreesboro, TN. 37130. 615-893-2422.
For more obituaries visit https://rutherfordsource.com/obituaries/
Please Join Our FREE Newsletter!