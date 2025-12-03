OBITUARY: Ivan Rymskiy

Ivan Rymskiy was born on August 08, 1940, and passed away on Thursday, November 27, 2025.

Папа родился 8 августа 1940 года в селе Кривая Балка Одесской области в православной семье. Он был старшим ребёнком из четырёх детей, один ребёнок умер во младенчестве. Вместе с сестренкой и братишкой они весело проводили время.

Иногда его бабушка брала за руку, и они шли в храм на Пасху или Рождество. Он часто просил бабушку рассказать ему историю из Библии. С большим интересом и любовью слушал Библейские истории. История Иосифа и Давида не знала границ. Это были его любимые Библейские герои.

Он рос весёлым, озорным мальчиком, играл с мальчишками. У него всегда было много друзей. Его неизменными качествами были дружба и преданность. Много времени я провёл у реки, ловил рыбу , рыбачил. Это было моим любимым занятием, так как я вырос у реки, рассказывал папа. Когда я вырос, я уехал в город Белгород Днестровский и там продолжал жить полностью мирской жизнью, без Бога. Часто с грустью вспоминал папа.

Пришло время.

В 1958 году папу призвали в армию. Служил он в городе Москве. В это время дедушка и бабушка обратились к Богу и заключили завет с Господом. Они молились о том, чтоб их сын познал Господа как Личного Спасителя.

По возвращению из армии папа продолжал жить мирской жизнью. Я не знал Бога, я погибал в грехах, – очень часто с болью вспоминал папа. Бабушка и дедушка молились о нём, не переставая. Сыночек милый, к Богу обратись, – часто говорила ему мама и продолжала усиленно молиться.

Всегда папа плакал, когда рассказывал этот отрывок из его жизни. Он помнил слёзы матери всю свою жизнь и никогда не забывал о них.

1965-м году в возрасте 25 лет ,по работе отправился в командировку в село Лески Килийского района. На автостанции он спросил двоих молодых парней о направлении автобуса. Оказалось, что им всем нужно попасть в одно и тоже место, направление. Знакомство, затем интересная беседа. К удивлению оказалось, что попутчики, молодые юноши, были братья Церкви, Совета, Церквей. Они долго беседовали с Папой, рассказывали ему о Христе и пригласили на собрание.

Папа рассказывал: придя в собрание, я увидел очень хорошее отношения людей друг с другом. С большой горячий любовью они относились друг к другу. Я увидел истинно святых людей. Любви не было конца, и я полюбил это общество. Он стал регулярно посещать собрания и молодёжные общение. Покаялся.

После обращения к Господу, приехал к родителям, открывая дверь сказал: Мир дому вашему! И поднял Библию. Это было очень неожиданно. Родители плакали от радости и все время благодарили Господа за спасение души их сына.

21 августа 1966 года в городе Одессе на Усатого он заключил завет с Господом, приняв Святое водное крещение. Крестил его пресвитер Перейсепской церкви. Основатель церкви — Николай Павлович Шевченко. Вместе с ним принимали крещение 25–30 человек молодёжи. И с тех пор, как я познал Бога, я порвал с миром навсегда. Я возненавидел грех и мир, и всё, что в этом мире.

Много раз говорил папа.

В 1967 году в городе Апшеронске Краснодарского края он трудился и работал с молодежью, посещал многие церкви. В 1968 году в городе Таганроге он познакомился с будущей женой.

14 января 1968 года в Бежицкой церкви города Брянска состоялось бракосочетание между Римским Иваном Алексеевичем и Букариной Тамарой Борисовной.

После брака решили переехать на родину папы. Для дальнейшей жизни выбрали город Болград Одесской области. Построили дом. Родились три дочери. Это были тяжелые годы гонений, преследования верующих за Христа. Подвергаясь преследованиям, гонениям и постоянным штрафам за Христа, он оставался верным Господу.

В 1988 году на своем приусадебном участке был построен Молитвенный Дом для совершения богослужений. Нёс служение руководителя в церкви села Кайраклия, Молдова. Также помогал в служении ответственному за Южно-Молдавское объединение МСЦ ЕХБ Илиеву Петру Петровичу.

В 2007 году переехал в США на постоянное место жительства.

27 ноября в 2:50 ночи. На 86 году жизни Господь забрал к Себе нашего любимого и дорогого Папочку. Он ушёл туда, Кого искренне любил всю свою жизнь! Ты навсегда останешься в наших сердцах. До встречи в Небесах, наш дорогой любимый Папочка!!!

