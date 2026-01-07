OBITUARY: Hector Arnulfo Argueta

Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Héctor Arnulfo Argueta, quien dejó este mundo el 2 de enero de 2026, a los 38 años. Nacido el 31 de marzo de 1987 en Honduras, Héctor fue una luz brillante en la vida de quienes le conocieron. Pasó sus últimos días en Antioch, Tennessee, donde estableció raíces profundas y forjó conexiones duraderas.

Héctor era el querido hijo de María Eva Argueta. Le sobreviven muchos familiares y amigos queridos que llevarán su memoria en sus corazones para siempre. Su espíritu vibrante y carisma contagioso atraían a la gente; Era conocido por su naturaleza extrovertida y su alma aventurera.

A lo largo de su vida, Héctor aprovechó cada oportunidad para explorar y experimentar el mundo que le rodeaba. Tenía una pasión innegable por montar en moto, a menudo realizando rutas de fin de semana que le llenaban de alegría y emoción. Viajar era uno de sus mayores amores, ya que buscaba descubrir nuevos lugares y crear recuerdos duraderos con quienes quería.

El espíritu aventurero de Héctor solo se igualaba con su capacidad para conectar con los demás. Tenía una forma única de hacer que todos se sintieran especiales, a menudo iluminando una habitación con su cálida sonrisa y su amabilidad genuina. Su legado quedará marcado para siempre por la alegría que aportó a la vida de los demás.

Al recordar a Héctor Arnulfo Argueta, guardemos con ojo las lecciones que nos transmitió: vivir la vida al máximo, atesorar los momentos que tenemos y amar con intensidad. Aunque ha dejado este mundo terrenal, su espíritu cabalgará para siempre a nuestro lado en las aventuras que aún están por venir. Que descanse en paz.