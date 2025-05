OBITUARY: Gerardo Antonio Bran

Gerardo Antonio Bran, age 59, passed away Wednesday, May 21, 2025. He was the son of the late Rosaura Bran.

He is survived by his wife, Veronica Palacios; sons, Henry Bran-Palacios, Luis Bran-Palacios, and Eduardo Bran; granddaughter, Melody Bran-Villarreal; brothers, Jose Bran and Carlos Bran; sister, Damarys Bran; along with many other family and close friends.

Visitation with the family will be Tuesday, May 27, 2025 from 11:00-1:00 PM at Woodfin Chapel Smyrna. Funeral service will begin at 1:00 PM. Burial will follow at Roselawn Memorial Gardens.

Gerardo Antonio Bran, de 59 años, falleció el Miércoles 21 de Mayo de 2025. Era hijo de la difunta Rosaura Bran.

Le sobreviven su esposa, Veronica Palacios; sus hijos, Henry Bran-Palacios, Luis Bran-Palacios y Eduardo Bran; su nieta, Melody Bran-Villarreal; sus hermanos, Jose Bran y Carlos Bran; y su hermana, Damarys Bran, además de muchos otros familiares y amigos cercanos.

El velorio con la familia será el Martes 27 de Mayo de 2025, de 11:00 AM a 1:00 PM, en Woodfin Chapel Smyrna. El servicio fúnebre comenzará a la 1:00 PM, y el entierro se realizará a continuación en Roselawn Memorial Gardens.