OBITUARY: Ernesto José Parra Semprún

Mr. Ernesto José Parra Semprún, age 60, of Smyrna, TN passed away Wednesday, November 12, 2025. He was born in Maracaibo, Zulia, Venezuela to Eusebio and Edith Parra Semprún. Ernesto worked as an electrical foreman for American Commercial Industrial Electrical LLC. He attended St. Luke’s Catholic Church.

Ernesto is survived by his wife, Mariana Morillo de Parra; children, Roberto Parra, Gabriela Parra, and Nilo Morillo; mother, Edith Semprún; siblings, Edith Parra and her husband Leonardo Imperato and Elizabeth Parra and her husband Julio Baldassarre; siblings in law, Raul Morillo and Maria Morillo; and many nieces and nephews. He was preceded in death by his father, Eusebio Parra.

Visitation with the family will be Tuesday, November 18, 2025 from 9:00am until 7:00pm at Woodfin Chapel, Smyrna. Visitation will also be Wednesday, November 19, 2025 from 10:00am until 5:00pm at St. Luke’s Catholic Church. A funeral mass will be held Wednesday, November 19, 2025 at 5:00pm at St. Luke’s Catholic Church.

El Sr. Ernesto José Parra Semprún, de 60 años, residente de Smyrna, Tennessee, falleció el miércoles 12 de noviembre de 2025. Nació en Maracaibo, Zulia, Venezuela, hijo de Eusebio y Edith Parra Semprún. Ernesto trabajó como capataz electricista para American Commercial Industrial Electrical LLC. Era feligrés de la Iglesia Católica de San Lucas.

Le sobreviven su esposa, Mariana Morillo de Parra; sus hijos, Roberto Parra, Gabriela Parra y Nilo Morillo; su madre, Edith Semprún; sus hermanas, Edith Parra y su esposo Leonardo Imperato, y Elizabeth Parra y su esposo Julio Baldassarre; sus cuñados, Raúl Morillo y María Morillo; y numerosos sobrinos y sobrinas. Su padre, Eusebio Parra, falleció antes que él.

El velatorio tendrá lugar el martes 18 de noviembre de 2025, de 9:00 a 19:00 horas, en la Funeraria Woodfin Chapel, en Smyrna. También habrá velatorio el miércoles 19 de noviembre de 2025, de 10:00 a 17:00 horas, en la Iglesia Católica de San Lucas. La misa de funeral se celebrará el miércoles 19 de noviembre de 2025 a las 17:00 horas en la Iglesia Católica de San Lucas.