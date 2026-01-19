OBITUARY: Enoc Velazquez Perez

Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de Enoc Velázquez Pérez, quien abandonó este mundo demasiado pronto el 15 de enero de 2026. Nacido el 7 de diciembre de 2022 en Nashville, Tennessee, Enoc honró nuestras vidas con su presencia durante tres breves pero impactantes años. Fue un faro de alegría y amor; tocó el corazón de todos los que conoció y será recordado para siempre por su espíritu vibrante.

Enoc era el querido hijo de Noé Velázquez y de Yesenia Pérez. Sus padres le proporcionaron un ambiente cálido y acogedor donde su noble espíritu podía prosperar. Enoc era un niño cariñoso, siempre deseoso de compartir su enorme sonrisa con quienes le rodeaban. Trajo una alegría inagotable a su familia, especialmente a sus hermanos Magali Michel, Amyrani Yazmin y Emilio Miqueas, que le adoraban profundamente.

Desde pequeño, Enoc tenía una curiosidad natural y un amor innato por el juego. Encontraba la felicidad en placeres sencillos, ya fuera jugando con sus queridos coches de juguete o sumergiéndose en las aventuras de su programa de televisión favorito, “En Busca del Valle en Cantado”. Su risa y entusiasmo por la vida eran contagiosos, atrayendo a amigos y familiares a su mundo de imaginación y alegría.

La calidez y amabilidad de Enoc dejaron una impresión duradera en todos los que le conocieron. Era un niño que irradiaba amor, y su noble carácter brillaba intensamente. Aunque su tiempo con nosotros fue breve, sirvió como un recordatorio poderoso de la importancia del amor, la familia y la alegría de vivir el momento.

Le sobreviven sus devotos padres, Noé Velázquez y Yesenia Pérez, y sus queridos hermanos, Magali Michel, Amyrani Yazmin y Emilio Miqueas. Enoc también deja muchos familiares lejanos y amigos que seguirán valorando su memoria y honrando el amor que aportó a sus vidas.

Al celebrar la vida de Enoc Velázquez Pérez, invitamos a quienes le conocieron a recordar la alegría que trajo y a llevar su espíritu hacia adelante en sus corazones. Aunque ya no camine entre nosotros, el amor que compartió permanecerá para siempre.

Descansa en paz, querido Enoc. Y te vamos a querer siempre.