OBITUARY: Bertha Plaza Villafuerte Lozano

Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de Bertha Villafuerte Plaza Lozano, quien falleció pacíficamente el 25 de noviembre de 2025 en Nashville, Tennessee, a los 87 años.

Bertha nació el 17 de noviembre de 1938 en Cali, Colombia, hija de sus queridos padres, Pedro Nel Plaza y Ana Francisca Lozano. A pesar de los muchos desafíos que la vida presentaba, el espíritu de Bertha permanecía inquebrantable.

Era conocida por su felicidad contagiosa, su naturaleza aventurera y su carácter relajado. Bertha tenía un corazón generoso, siempre dispuesta a echar una mano a los necesitados, encarnando la esencia del corazón de un siervo y siendo una devota testigo de Jehová.

A lo largo de su vida, Bertha encontró alegría en muchas pasiones; le encantaba viajar y explorar la belleza del mundo que la rodeaba. Su espíritu aventurero la llevó a hermosas playas donde a menudo se la encontraba cantando y bailando.

Bertha también estaba profundamente comprometida con su fe; encontraba una inmensa alegría predicando la Biblia y participando en el servicio de campo junto a sus hermanas y su congregación en el Salón del Reino.

La familia de Bertha era la piedra angular de su vida. Fue una madre dedicada a sus queridos hijos: Romy Lorena Villafuerte, Alain Fabricio Villafuerte, Paul Lenin Villafuerte, Juan Carlos Villafuerte, Rory Iván Villafuerte, Dennis Alfredo Marín y Óscar Santiago Marín.

El legado de amor que construyó se extiende a muchos nietos, hermanos y a multitud de familiares y amigos que llevarán su memoria en sus corazones para siempre. Le precedió en la muerte su padre, Pedro Nel Plaza; su madre, Ana Francisca Lozano; y su querido esposo, Eusebio Nicanor Villafuerte.

Sus recuerdos brillarán para siempre intensamente en el corazón de quienes los amaron.

Un servicio funerario privado para Bertha se celebrará el 2 de diciembre de 2025 en 1401 Lee Victory Parkway, Smyrna, TN 37167 a las 14:00. La velatoria será de 12:00 a 14:00.

La familia agradece la muestra de amor y apoyo durante este momento difícil. Al reflexionar sobre la vida extraordinaria de Bertha, recordemos su espíritu aventurero, su alegría al servir a los demás y su fe inquebrantable.

Su legado seguirá inspirando a quienes tuvieron el privilegio de conocerla y amarla. Que su alma descanse en paz, abrazada por el amor de su familia y sus preciados recuerdos.