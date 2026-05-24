Álvaro Jiménez Prado, un hombre cuya vida fue un testimonio radiante de fe, perseverancia y amor, falleció el 21 de mayo de 2026 en Murfreesboro, Tennessee, apenas un día después de cumplir 47 años. Nacido el 20 de mayo de 1979 en San Luis de la Paz, Guanajuato, México, el camino de Álvaro estuvo marcado por una dedicación inquebrantable a su familia, su comunidad y sus sueños.

Álvaro era conocido por todos los que le conocían como un alma amable, sincera y honesta—cualidades que le convirtieron en un esposo, padre y compañero querido. Su felicidad era contagiosa, su humildad firme y su corazón de servidor siempre abierto a ayudar a quien lo necesitara. Un verdadero hombre de fe, vivió sus creencias de forma silenciosa pero poderosa a través de sus acciones, mostrando siempre bondad y fortaleza incluso ante los desafíos. Su naturaleza trabajadora y orientada a objetivos fue evidente a lo largo de toda su vida, especialmente en los orgullosos logros que alcanzó con una determinación incansable.

El mayor logro de los que se enorgulleció Álvaro fue cumplir el sueño americano. Con esfuerzo incansable y resiliencia, poseía su propia casa y vehículos, símbolo de su determinación y ambición. Cabe destacar que tomó una casa en mal estado y la transformó con cariño en una hermosa vivienda, reflejo del cuidado y la devoción que mostró no solo a su propiedad, sino también a su familia.

Sus pasiones le traían alegría y equilibrio. Álvaro amaba el fútbol, la equitación, los eventos de rodeo y pasear a su perro. La música ocupaba un lugar especial en su corazón, especialmente la banda y el norteño, que llenaban su vida de ritmo y calidez.

Deja atrás a una esposa querida, Susana García Mora, que estuvo a su lado como su compañera y confidente; sus hijos, Juan Jiménez y Jonathan Jiménez, cuyas vidas enriqueció con su amor y guía inquebrantables. El legado de Álvaro también lo continuan sus padres, José Jiménez Ríos y Estela Prado Rangel, quienes criaron a un hijo de gran carácter y devoción. Sus hermanos—Andrés Jiménez Prado, José Luis Jiménez Prado, Abram Jiménez Prado y José Alfredo Jiménez Prado—y sus hermanas—María Elena Jiménez Prado, Angélica María Jiménez Prado, Micaela Jiménez Prado, Marisol Jiménez Prado, Blanca Ester Jiménez Prado y Laura Estela Jiménez Prado—junto con muchos otros familiares y amigos queridos, lloran la pérdida de un hombre que fue un pilar de fortaleza y bondad en sus vidas.

La comunidad está invitada a honrar la memoria de Álvaro con una visita el 26 de mayo de 2026, de 10:30 a 12:00 en la Iglesia Católica St. Lukes, situada en el 10682 de Old Nashville Highway, Smyrna, TN. A continuación, se celebrará misa en el mismo lugar de 12:00 a 13:00. Álvaro será enterrado en el cementerio Mapleview, 411 Maple St, Smyrna, TN, con un servicio funerario que comenzará a la 1:30 PM.

La vida de Álvaro Jiménez Prado fue un faro de esperanza, humildad y amor—un legado que brillará para siempre en los corazones de quienes le conocieron y amaron. Su espíritu vive en los recuerdos que creó, el amor que compartió y los sueños que persiguió hasta el final.

For more obituaries visit our obituaries page.

This obituary was published by Simple Cremation & Funeral Services.

Please Join Our FREE Newsletter! Email