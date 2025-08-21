OBITUARY: Alfonso Castillo Carrasco

Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Alfonso Castillo Carrasco, quien partió de este mundo el 14 de agosto de 2025, a la edad de 60 años. Nacido el 4 de noviembre de 1964 en la Ciudad de México, México, Alfonso fue un faro de alegría y amor a lo largo de su vida, dejando un profundo impacto en todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo.

Alfonso era el querido hijo de Santiago Castillo y Trinidad Carrasco, quienes lo precedieron en la muerte. Sus padres le inculcaron los valores de humildad, servicio y fe, que llevó a lo largo de su vida. Era un hombre de principios, que encarnaba un enfoque simple pero profundo de la vida que priorizaba el amor por los demás sobre las posesiones materiales. El espíritu alegre de Alfonso era contagioso y su naturaleza juguetona traía luz a la vida de todos los que lo rodeaban.

Le sobreviven su amada esposa, Ana María Castillo Hernández, y sus adorados hijos: su hija Maritza Liliana Castillo y sus hijos Víctor Alfonso Castillo, Carlos Castillo (Karla) y Francisco Javier Castillo. Alfonso también fue un orgulloso abuelo de Santiago, Mateo, Giovani, Leonardo y Sebastián, quienes fueron la alegría de su vida. Además, le sobreviven su cuñado, Ricardo Hernández, y muchos otros queridos familiares y amigos que lo extrañarán mucho.

A lo largo de su vida, Alfonso fue conocido por su amor por la repostería, particularmente por sus brillantes pasteles y pan dulces, que compartía con alegría con familiares y amigos. Le apasionaba el fútbol y disfrutaba coleccionando tazas de café de diferentes estados, un testimonio de su espíritu aventurero. Sin embargo, su mayor alegría provenía de pasar tiempo con sus nietos y su familia, creando recuerdos que durarán toda la vida.

El servicio fúnebre de Alfonso se llevará a cabo el 26 de agosto de 2025 a las 11:00 a.m. en la Iglesia Católica de St. Luke. La tumba será en el cementerio Mapleview en Smyrna, TN. Mientras lloramos la pérdida de este hombre extraordinario, nos consuelan los recuerdos de su risa, amabilidad y fe inquebrantable.

En palabras de quienes lo amaron, Alfonso Castillo Carrasco fue más que un hombre de familia; era un verdadero siervo de Dios y un amigo de todos. Su legado de amor y alegría continuará inspirándonos al recordar la hermosa alma que fue. Descansa en paz, querido Alfonso. Siempre estarás en nuestros corazones.

