Es con el corazón pesado y una profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de Alexander García Peña, un querido esposo, padre, abuelo y amigo, que falleció el 22 de marzo de 2026, a los 48 años. Nacido el 16 de julio de 1977 en la cálida y vibrante tierra de El Salvador, Alexander fue el querido hijo de Alberto Peña e Idalia García.

Alexander abrazó la vida con una inmensa alegría y un amor por los placeres sencillos que ofrecía. Quienes tuvieron el privilegio de conocerle fueron recibidos con su cálida sonrisa y un espíritu inquebrantable de felicidad contagioso para todos los que le rodeaban. Conocido por su naturaleza adorable, Alexander era un hombre de pocas palabras, prefiriendo la fuerza silenciosa de sus acciones para hablar más alto que las palabras. Aunque era un individuo reservado, quienes tuvieron la fortuna de ganarse su confianza encontraron un alma humilde y gentil, con un corazón que latía con fuerza por su familia.

Hombre de muchos talentos, Alexander encontró alegría y consuelo en la pesca, un hobby que le permitió conectar con la naturaleza y encontrar paz en medio de las aguas turbulentas. Sus manos nunca estaban inactivas, siempre trabajando en su casa, un testimonio de su dedicación a crear un hogar lleno de amor para su familia. Fue aquí, entre sus seres queridos, donde Alexander encontró su mayor alegría. Su familia era su mundo, y atesoraba cada momento pasado con ellos, tejiendo un tapiz de amor y risas que siempre será recordado.

Alexander deja un legado de amor a través de su devota esposa, Ana Paula, que estuvo a su lado en los desafíos y triunfos de la vida. Juntos, formaron una familia llena de amor y resiliencia. Fue un padre orgulloso y cariñoso para sus hijos: Heydi Garcia, Ever Garcia, Josue Garcia, Marisol Garcia y Caleb Garcia, quienes llevarán adelante su memoria y los valores que les inculcó. Su amor se extendió aún más a sus nietos, Anderson Rodríguez, Christian Rodríguez, Vanessa Rodríguez, Ever García y Hadassa García, quienes fueron la luz de su vida, brindándole alegría y orgullo sin límites.

Además de su familia inmediata, Alexander deja hermanos, sobrinas y sobrinos, quienes siempre lo guardarán en sus corazones como un faro de bondad y amor. Su impacto en sus vidas es inconmensurable, y su memoria seguirá guiándoles.

Mientras nos reunimos para celebrar la vida de Alexander, recordemos la felicidad que trajo a nuestras vidas y el amor que compartió tan generosamente. Que su alma encuentre la paz eterna, y que su memoria siga siendo una bendición para todos los que le conocieron.

Se celebrará un servicio privado para familiares y amigos cercanos en honor a la vida y el legado de Alexander.

Descansa en paz, Alexander. Tu legado de amor y humildad permanecerá para siempre en nuestros corazones.

For more obituaries visit our obituaries page.

This obituary was published by Simple Cremation & Funeral Services.

Please Join Our FREE Newsletter! Email