OBITUARY: Agustin Ramos Ortiz

Agustín Ramos Ortiz, un amado esposo, padre, hermano y amigo, falleció pacíficamente el 14 de octubre de 2025, a la edad de 57 años, en Nashville, Tennessee. Nacido el 29 de julio de 1968 en México, fue el querido hijo de Félix Ramos Alegría y Juanita Ortiz Rincón. Agustín es precedido en la muerte por sus devotos padres, quienes le inculcaron los valores del amor, la fe y la comunidad.

A Agustín le sobreviven su amada esposa, Diana Ramos, y sus dos maravillosos hijos, Brian Maza y Mónica Ramos. Deja atrás una familia muy unida que incluye a sus hermanos: José Eliobet Ramos Ortiz, Homberto Ramos Ortiz, María del Rosario Ramos Ortiz, Luis Alfonso Ramos Ortiz y José Lerín Ramos Ortiz. Juntos, llevan los recuerdos de un hombre cuyo gran corazón conmovió a todos los que lo conocieron.

A lo largo de su vida, Agustín ejemplificó la devoción a su fe y su familia. No solo fue un padre y esposo cariñoso, sino también un apasionado líder de adoración en su iglesia, donde compartió su amor por la música. Agustín tenía un talento increíble para tocar la guitarra y el piano, a menudo llenando el aire con melodías que elevaban a otros. La música era una piedra angular de su vida y disfrutaba compartir este don con su comunidad.

Agustín era un hombre de intereses diversos; tenía un gran amor por el fútbol y el boxeo, a menudo participando en animadas discusiones sobre sus equipos y atletas favoritos. Apreciaba el tiempo que pasaba al aire libre, especialmente mientras acampaba con su familia, donde las risas y las historias llenaban las noches bajo las estrellas. Ya sea rasgueando una melodía o compartiendo una comida con sus seres queridos, la presencia de Agustín siempre fue una fuente de alegría.

Su devoción se extendió más allá de su familia a su familia de la iglesia, donde fomentó conexiones que enriquecieron la vida de quienes lo rodeaban. Agustín tenía una habilidad única para hacer que las personas se sintieran valoradas y escuchadas, lo que refleja su naturaleza bondadosa. Su espíritu generoso y su fe inquebrantable fueron evidentes en todos los aspectos de su vida, y todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo lo extrañarán profundamente.

Se llevará a cabo un servicio fúnebre en honor a Agustín el 30 de octubre de 2025 a las 7:30 p.m. en el Centro Cristiano Para La Familia. El entierro será a las 10:00 a.m. en el cementerio Woodlawn en Nashville el 31 de octubre de 2025. Se invita a familiares y amigos a reunirse para celebrar la vida de un hombre extraordinario cuyo legado de amor, fe y música vivirá en los corazones de muchos.

En este momento de dolor, recordemos a Agustín Ramos Ortiz no solo por el día en que nos dejó, sino por los innumerables momentos de alegría que trajo a nuestras vidas. Su gran corazón y devoción a la familia y la fe nos inspirarán para siempre a apreciar a nuestros seres queridos y mantenerlos cerca.